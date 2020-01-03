Samsung düz veya kavisli olarak kullanılabilen televizyonunu CES 2020'de tanıtabilir

LetsGoDigital'in haberine göre Samsung, düz olarak da kullanılabilen, kavisli bir televizyon geliştiriyor. Şirket içe veya dışa doğru kıvrılabilen bu yeni televizyonunu CES 2020'de görücüye çıkarması ise yüksek bir ihtimal.
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Televizyon sektörüne yeni bir soluk getirebilir
Samsung'un 18 Aralık 2019 tarihli patentinde, OLED ekranlı bu yeni akıllı televizyonu patentlediği ortaya çıktı. Kavisli televizyonlar, teknoloji severlerin bir kısmı tarafından son derece beğenilirken, bir kısmı tarafından da uzak durulan bir televizyon tasarımı olduğunu söylemek mümkün. Ancak Samsung'un bu yeni televizyonunun, istendiği takdirde düz olarak da kullanılabilmesi, bu cihazı diğerlerinden ayıran en önemli fark diyebiliriz.
Ayrıca Samsung'un bu yeni televizyonunun microLED teknolojisi ile gelebileceği de söyleniyor. Bu ekranların modüler olabildiği ifade edilirken, ekran boyutunun istendiği gibi ayarlanabilmesi de mümkün olabiliyor. Tüm bu haber ve sızıntıların detaylarını ise 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2020 etkinliğinin başlamasıyla birlikte öğrenebileceğiz.
https://nl.letsgodigital.org/televisies-tvs/samsung-tv-scherm-nieuw-model-buigbaar/?utm_source=ixbtcom Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sinemada kavisli ekran kullanımının sınırli olmasının nedeni ise seyircilerin farklı uzaklıkta oturmaları. Kavis, kavisin merkez noktasında ve o noktanın belli bir miktar çevresinde olduğunda verimli olur, çok dışına çıkıldığında verimsizleşir. Kavisli ekranlar ev ve ofis kullanımı için gayet uygun.