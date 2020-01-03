Samsung düz veya kavisli olarak kullanılabilen televizyonunu CES 2020'de tanıtabilir

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LetsGoDigital'in haberine göre Samsung, düz olarak da kullanılabilen, kavisli bir televizyon geliştiriyor. Şirket içe veya dışa doğru kıvrılabilen bu yeni televizyonunu CES 2020'de görücüye çıkarması ise yüksek bir ihtimal.

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Televizyon sektörüne yeni bir soluk getirebilir

Samsung'un 18 Aralık 2019 tarihli patentinde, OLED ekranlı bu yeni akıllı televizyonu patentlediği ortaya çıktı. Kavisli televizyonlar, teknoloji severlerin bir kısmı tarafından son derece beğenilirken, bir kısmı tarafından da uzak durulan bir televizyon tasarımı olduğunu söylemek mümkün. Ancak Samsung'un bu yeni televizyonunun, istendiği takdirde düz olarak da kullanılabilmesi, bu cihazı diğerlerinden ayıran en önemli fark diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Samsung'un bu yeni televizyonunun microLED teknolojisi ile gelebileceği de söyleniyor. Bu ekranların modüler olabildiği ifade edilirken, ekran boyutunun istendiği gibi ayarlanabilmesi de mümkün olabiliyor. Tüm bu haber ve sızıntıların detaylarını ise 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2020 etkinliğinin başlamasıyla birlikte öğrenebileceğiz.

https://nl.letsgodigital.org/televisies-tvs/samsung-tv-scherm-nieuw-model-buigbaar/?utm_source=ixbtcom

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