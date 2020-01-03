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    Samsung düz veya kavisli olarak kullanılabilen televizyonunu CES 2020'de tanıtabilir

    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, televizyon sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Şirketin iç veya dışa kıvrılabilen yeni televizyonu düz olarak da kullanılabilecek.
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    Televizyonlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung düz veya kavisli olarak kullanılabilen televizyonunu CES 2020'de tanıtabilir
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    LetsGoDigital'in haberine göre Samsung, düz olarak da kullanılabilen, kavisli bir televizyon geliştiriyor. Şirket içe veya dışa doğru kıvrılabilen bu yeni televizyonunu CES 2020'de görücüye çıkarması ise yüksek bir ihtimal.

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    Televizyon sektörüne yeni bir soluk getirebilir

    Samsung'un 18 Aralık 2019 tarihli patentinde, OLED ekranlı bu yeni akıllı televizyonu patentlediği ortaya çıktı. Kavisli televizyonlar, teknoloji severlerin bir kısmı tarafından son derece beğenilirken, bir kısmı tarafından da uzak durulan bir televizyon tasarımı olduğunu söylemek mümkün. Ancak Samsung'un bu yeni televizyonunun, istendiği takdirde düz olarak da kullanılabilmesi, bu cihazı diğerlerinden ayıran en önemli fark diyebiliriz.

    Samsung düz veya kavisli olarak kullanılabilen televizyonunu CES 2020'de tanıtabilir
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    Ayrıca Samsung'un bu yeni televizyonunun microLED teknolojisi ile gelebileceği de söyleniyor. Bu ekranların modüler olabildiği ifade edilirken, ekran boyutunun istendiği gibi ayarlanabilmesi de mümkün olabiliyor. Tüm bu haber ve sızıntıların detaylarını ise 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2020 etkinliğinin başlamasıyla birlikte öğrenebileceğiz.



    https://nl.letsgodigital.org/televisies-tvs/samsung-tv-scherm-nieuw-model-buigbaar/?utm_source=ixbtcom Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 1 hf.
    amerika’da yaşıyorum geçen gün bestbuy’a gittim reyonda bir tane kavisli tv yoktu, o moda çoktan geçti bile
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    DH Misafiri 2 hf.
    Kavisli televizyon ve monitörüm var. İkisinden de çok memnunum. Neden saçmalık olarak görüyorsunuz ki? Google'da "curved cinema screen" şeklinde görsel ararsanız birçok sinema ekranı örneği de görürsünüz. Kavisli ekranların yaygınlaşmasını beklemek üreticiler için maliyetli olduğu için üretimi sonlandırıldı büyük olasılıkla fakat Samsung gibi firmaların buna çözüm bulmaları çok güzel gerçekten.
    Sinemada kavisli ekran kullanımının sınırli olmasının nedeni ise seyircilerin farklı uzaklıkta oturmaları. Kavis, kavisin merkez noktasında ve o noktanın belli bir miktar çevresinde olduğunda verimli olur, çok dışına çıkıldığında verimsizleşir. Kavisli ekranlar ev ve ofis kullanımı için gayet uygun.
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    Moueson 2 hf.
    Samsung bu aralar durmadan yeni teknolojiler çıkarıyor . Bakalım teknoloji nereye evrilecek .
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    rwo 2 hf.
    şu kavis saçmalığıda 3d gibi bitecek ama dur bakalım nezaman.kavis çok işe yarar bişey olsa sinema perdelerinde çokdannn yapılmış olurdu.
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    sniper23 2 hf.
    Bunu çok pahalı yaparlarsa bir anlam ifade etmez. Ama normal fiyatların biraz üstünde olursa tutabilir.
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    esmerbuyucu 2 hf.
    Bu da bir şey mi, LG halı/çarşaf gibi olanını yapıyor
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