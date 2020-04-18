Lenovo çift ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı piyasaya sürdü

Dünyaca ünlü Çinli bilgisayar üreticisi Lenovo, bu yılki CES'te(Tüketici Elektroniği Fuarı) futüristik tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı görücüye çıkartmıştı.

Cihaz, CES 2020'deki tanıtımından aylar sonra bugün resmi olarak Çin'de tanıtıldı ve satışa sunuldu.

Ayrıca Bkz. "Lenovo ThinkBook Plus e-mürekkep ekranı ile iddialı"

ThinkBook Plus'dan genel hatlarıyla söz edecek olursak; cihaza dair en dikkat çekici nokta bir tanesi sıradan dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi üst kapağın iç kısmında yer alan, diğeri ise üst yani dış kısımda yer alan iki adet ekrana sahip olması.

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Dışta yer alan ekran e-mürekkep teknolojisi ile donatılmış durumda ve dokunmatik hassasiyete sahip. Cihaz, 2096 düzeyinde basınca duyarlı, oldukça hassas bir ekran kalemi ile geliyor ve kalem ile birlikte dış ekran tam anlamıyla bir not defterine dönüşüyor.

Kindle yardımı ile cihaz e-okuyucu olarak da kullanılabiliyor. Tüm bunların dışında ekrandan bildirimler kontrol edilebiliyor ve kapak fotoğrafı ayarlanarak cihazın görünüşün kişiselleştirilmesine de yardımcı oluyor.

Teknik Özellikleri

Cihazın teknik özelliklerinden de kısaca söz edecek olursak; ThinkBook Plus'ın dış taraftaki ekranı 10.8 inç genişliğinde, iç ekranı ise 13.3 inç genişliğinde.

İçteki ekrandan daha fazla söz edecek olursak; 1920×1080 piksel çözünürlüğünde ve 300 nit parlaklık değerine sahip olan ana ekran, 100% sRGB renk gamına, 5.5mm'lik oldukça dar çerçevelere sahip. Cihazın kendisinin de 17.4mm'lik kalınlığa ve 1.5 kilogramlık ağırlığa sahip hayli ince ve hafif bir kasaya sahip olduğunu belirtmemiz gerek.

10.nesil Intel Core i5-10210U işlemciden gücünü alan cihazın işlemcisinin en yüksek çekirdek frekansı 4.2GHz. Cihazın RAM kapasitesi 16 GB'a kadar, dahili depolama alanı ise 512 GB'a kadar arttırılabiliyor.

Bağlantı kısmında ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 destekleri karşımıza çıkıyor.

Fiyat

Son olarak cihazın fiyatına gelecek olursak, Lenovo ThinkBook Plus Çin'de 1200 dolarlık bir fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı.

https://www.gizchina.com/2020/04/18/lenovo-thinkbook-plus-with-two-displays-went-on-sale-at-8499-yuan-1201/

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