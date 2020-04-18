Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo çift ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı piyasaya sürdü

    Lenovo, daha önce CES 2020'de de tanıtmış olduğu, bir tanesi e-mürekkep teknolojisine sahip iki ekrandan oluşan ilginç dizüstü modelini yaklaşık 1200 dolarlık fiyat etiketiyle Çin'de satışa sundu.
    10 dk.
    12
    54
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Lenovo çift ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı piyasaya sürdü

    Dünyaca ünlü Çinli bilgisayar üreticisi Lenovo, bu yılki CES'te(Tüketici Elektroniği Fuarı) futüristik tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı görücüye çıkartmıştı. 

    Cihaz, CES 2020'deki tanıtımından aylar sonra bugün resmi olarak Çin'de tanıtıldı ve satışa sunuldu. 

    Ayrıca Bkz. "Lenovo ThinkBook Plus e-mürekkep ekranı ile iddialı"

    ThinkBook Plus'dan genel hatlarıyla söz edecek olursak; cihaza dair en dikkat çekici nokta bir tanesi sıradan dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi üst kapağın iç kısmında yer alan, diğeri ise üst yani dış kısımda yer alan iki adet ekrana sahip olması. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Lenovo 7.000 mAh bataryalı tablet bilgisayarı M10 FHD REL'i tanıttı

    Lenovo çift ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı piyasaya sürdü

    Dışta yer alan ekran e-mürekkep teknolojisi ile donatılmış durumda ve dokunmatik hassasiyete sahip. Cihaz, 2096 düzeyinde basınca duyarlı, oldukça hassas bir ekran kalemi ile geliyor ve kalem ile birlikte dış ekran tam anlamıyla bir not defterine dönüşüyor. 

    Lenovo çift ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı piyasaya sürdü

    Kindle yardımı ile cihaz e-okuyucu olarak da kullanılabiliyor. Tüm bunların dışında ekrandan bildirimler kontrol edilebiliyor ve kapak fotoğrafı ayarlanarak cihazın görünüşün kişiselleştirilmesine de yardımcı oluyor.

    Teknik Özellikleri

    Cihazın teknik özelliklerinden de kısaca söz edecek olursak; ThinkBook Plus'ın dış taraftaki ekranı 10.8 inç genişliğinde, iç ekranı ise 13.3 inç genişliğinde.

    İçteki ekrandan daha fazla söz edecek olursak; 1920×1080 piksel çözünürlüğünde ve 300 nit parlaklık değerine sahip olan ana ekran, 100% sRGB renk gamına, 5.5mm'lik oldukça dar çerçevelere sahip. Cihazın kendisinin de 17.4mm'lik kalınlığa ve 1.5 kilogramlık ağırlığa sahip hayli ince ve hafif bir kasaya sahip olduğunu belirtmemiz gerek.

    10.nesil Intel Core i5-10210U işlemciden gücünü alan cihazın işlemcisinin en yüksek çekirdek frekansı 4.2GHz. Cihazın RAM kapasitesi 16 GB'a kadar, dahili depolama alanı ise 512 GB'a kadar arttırılabiliyor.

    Bağlantı kısmında ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 destekleri karşımıza çıkıyor.

    Fiyat

    Son olarak cihazın fiyatına gelecek olursak, Lenovo ThinkBook Plus Çin'de 1200 dolarlık bir fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı.



    https://www.gizchina.com/2020/04/18/lenovo-thinkbook-plus-with-two-displays-went-on-sale-at-8499-yuan-1201/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    5G'li OPPO A92s Tanıtıldı
    3 sa.
    LG tasarım odaklı orta sınıf modeli Velvet'ı duyurdu
    6 gün
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Lenovo çift ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı piyasaya sürdü Sonraki Google, kendi banka kartını çıkarmak için çalışıyor 55 dk. Apple Music'in web sürümü beta sürecinden çıktı 1 sa. Hitman GO, iOS ve Android’de kısa süreliğine ücretsiz 1 sa. Galaxy Note 20 modellerinin pil kapasiteleri sızdırıldı 2 sa. Apple Music şefi Oliver Schusser, Beats markasının yönetimine geçiyor 3 sa. Huawei Nova 7 serisinin canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 3 sa. 5G'li OPPO A92s Tanıtıldı 4 sa. Video konsollarına ek vergi geliyor 4 sa. Windows 10 yeni sistem geneli arama aracına Mayıs ayında sahip olabilir 5 sa. Microsoft, Dünya'nın sağlığı için 'Gezegensel Bilgisayar' projesini açıkladı 6 sa. Samsung televizyon kutuları kedi evine dönüşüyor 7 sa. Ticwris GTS akıllı saat anlık olarak vücut sıcaklığını ölçüyor 8 sa. Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu 17 sa. Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunuldu: Risk bölgeleri artık cebimizde 18 sa. HP yeni ZBook dizüstü modellerini duyurdu 19 sa. Nvidia DirectX 12 Ultime Developer Preview sürücüsünü geliştiricilere sundu 20 sa. Nvidia, RTX Voice ile görüşmelerinizdeki gürültüyü yapay zekayla engelleyecek 20 sa. Amiral gemisi Meizu 17'nin tanıtım tarihi belli oldu 21 sa. AMD 15 milyon dolar değerindeki EPYC-Radeon Instinct bağışıyla COVID-19 araştırmasını 2 kat hızlandıracak 21 sa. MEB uzaktan kontrollü ventilatör cihazı üretti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline'daki hız artışının ne zaman sona ereceği belli oldu
    DonanımHaber
    iPad Pro'nun ayaklarını yerden kesen Magic Keyboard satışa sun...
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ercüment Ovalı'ya sert tepki
    DH Forum
    Ev ve İş Yerleri için Fark Yaratan KEENETIC Modem / Routerlar,...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim