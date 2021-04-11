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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo, hibrit model de dahil olmak üzere üç yeni tablet çıkaracak

    Teknoloji üreticisi Lenovo, üç yeni tablet modelini önümüzdeki günlerde piyasaya sürecek. Cihazların teknik özellikleri de belli olmuş durumda.
    11 Nisan 2021, 19:00 (2 gün)
    1,8b
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Lenovo, hibrit model de dahil olmak üzere üç yeni tablet çıkaracak
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    Çinli Lenovo şirketi, yakın gelecekte lansmanı yapılacak üç tablet bilgisayarın aynı anda hazırlandığını duyurdu: Yoga Pad Pro, Yoga Duet 2021 ve Xiaoxin Pad Plus modelleri piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü"

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    Yoga Pad Pro, dünya çapında piyasaya Yoga Tab 13 olarak çıkabilir. Cihaz 2160 x 1350 piksel çözünürlüğe sahip 13 inç 2K ekrana sahip olacak. Tablet modelinde sekiz Kryo 585 çekirdeğini 3.2 GHz'e kadar frekansla birleştiren bir Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinin, bir Adreno 650 grafik hızlandırıcısının ve bir Snapdragon X55 5G hücresel modemin kullanımından bahsediliyor.

    Yoga Pad Pro tablet, 8 GB RAM ve 128 GB kapasiteli bir dahili bellek alacak. Hücresel ve yalnızca Wi-Fi sürümleri mevcut olacak tabletin işletim sistemi olarak Android 11'le geleceği belirtiliyor.

    Lenovo, hibrit model de dahil olmak üzere üç yeni tablet çıkaracak
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    Fiyatlandırma henüz belli değil

    Yoga Duet 2021 modeli, küresel pazarda Yoga Duet 7i olarak bilinen Yoga Duet 2020 cihazının yerini alacak (resimlerde gösterilmekte). Kullanıcılar takılabilir klavye sayesinde bu hibrit cihazı dizüstü bilgisayar olarak kullanabilecekler. Yapılandırmaya bağlı olarak Yoga Duet 2021'in donanımı, Intel Core i5-1135G7 veya i7-1165G7 nesil Tiger Lake işlemciyi içerecek. Tabletin 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili bellek ile geleceği bildirildi.

    Xiaoxin Pad Plus tablete gelince, bu model hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Sadece Android 11 işletim sistemini çalıştıracağından bahsedilen cihaz, global pazarda cihaz Tab P serisine girebilir. 



    https://www.gizmochina.com/2021/04/10/lenovo-yoga-duet-2021-yoga-pad-pro-xiaoxin-pad-plus-specs-features-launch-confirmed/
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    Bloodin 1 gün önce

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