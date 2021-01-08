Lenovo IdeaPad 5G ile sürekli internete bağlanın

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Geçtiğimiz yıl Yoga 5G dizüstü modeli ile 5G trendine atım atan Lenovo bu yıl yelpazeyi genişletiyor. CES 2021 fuarında tanıtılan Lenovo IdeaPad 5G modeli serinin ilk 5G ürünü oldu.

Lenovo IdeaPad 5G neler sunuyor?

Lenovo IdeaPad 5G dizüstü modelinde 14 inçlik Full HD ekran yer alıyor. SRGB renk uzayının tamamını kapsayan ekran 300 nit parlaklık ile dış ortamlarda iyi sonuçlar veriyor. Özel menteşe ile ekran 180 derece açılabiliyor.

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İnce çerçeveleri sayesinde kompakt bir yapıya kavuşan modelin ağırlığı 1.17Kg iken kalınlığı ise 15mm civarında. 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 tabanlı özel çekirdeklerden oluşan Snapdragon SC8180XP yonga seti cihaza güç veriyor. 8GB LPDDR4X RAM yanında 256GB/512GB depolama sunuluyor.

4G versiyonu için biraz daha düşük performansa sahip Snapdragon SC8180X yonga setini kullanan cihazın 20 saate kadar kullanım sunduğu ifade ediliyor. 2W Dolby Audio hoparlör ve çift mikrofon da ortak çalışmaları daha iyi hale getiriyor. 2 adet USB 3.2 Tip-C, 1 adet USB 3.2 Tip-A, SIM yuvası gibi özellikleri olan model önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.

https://www.notebookcheck.net/Lenovo-IdeaPad-5G-promises-untethered-roaming-and-comes-with-a-hands-free-Alexa-Show-Mode.513920.0.html

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