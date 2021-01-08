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    Lenovo IdeaPad 5G ile sürekli internete bağlanın

    Apple’ın M1 yonga seti ile masa üstünde ARM mimarisine geçişi başlarken Windows tarafında da süreç devam ediyor. Lenovo ARM tabanlı yeni dizüstü modelini duyurdu.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo IdeaPad 5G ile sürekli internete bağlanın
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıl Yoga 5G dizüstü modeli ile 5G trendine atım atan Lenovo bu yıl yelpazeyi genişletiyor. CES 2021 fuarında tanıtılan Lenovo IdeaPad 5G modeli serinin ilk 5G ürünü oldu.

    Lenovo IdeaPad 5G neler sunuyor?

    Lenovo IdeaPad 5G dizüstü modelinde 14 inçlik Full HD ekran yer alıyor. SRGB renk uzayının tamamını kapsayan ekran 300 nit parlaklık ile dış ortamlarda iyi sonuçlar veriyor. Özel menteşe ile ekran 180 derece açılabiliyor.

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    İnce çerçeveleri sayesinde kompakt bir yapıya kavuşan modelin ağırlığı 1.17Kg iken kalınlığı ise 15mm civarında. 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 tabanlı özel çekirdeklerden oluşan Snapdragon SC8180XP yonga seti cihaza güç veriyor. 8GB LPDDR4X RAM yanında 256GB/512GB depolama sunuluyor.

    4G versiyonu için biraz daha düşük performansa sahip Snapdragon SC8180X yonga setini kullanan cihazın 20 saate kadar kullanım sunduğu ifade ediliyor. 2W Dolby Audio hoparlör ve çift mikrofon da ortak çalışmaları daha iyi hale getiriyor. 2 adet USB 3.2 Tip-C, 1 adet USB 3.2 Tip-A, SIM yuvası gibi özellikleri olan model önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.



    https://www.notebookcheck.net/Lenovo-IdeaPad-5G-promises-untethered-roaming-and-comes-with-a-hands-free-Alexa-Show-Mode.513920.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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