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    Lenovo iki yeni kulaklık modeliyle dikkatleri üzerine çekti

    Yeni ürünlerini arka arkaya tanıtan Lenovo, bu sefer de karşımıza iki yeni kulaklık modeliyle çıkıyor. TWS Earbuds ve Legion H410 isimli bu cihazlar hem fiyatları hem de özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Lenovo iki yeni kulaklık modeliyle dikkatleri üzerine çekti Tam Boyutta Gör

    CES 2025'te Lenovo, iki yeni ses ürünü olan Lenovo TWS Earbuds (X9 Edition) ve Lenovo Legion H410 Kablosuz Gaming Kulaklığı’nı tanıttı. Bu ürünler, hem günlük kullanıcılar hem de oyuncular için yenilikçi özellikler sunarak farklı ihtiyaçlara hitap ediyor.

    Lenovo TWS Earbuds (X9 Edition), ThinkPad X9 dizüstü bilgisayar serisiyle uyumlu çalışacak şekilde tasarlandı. Hafif ve saplı bir yapıya sahip olan bu kulaklıklar, uzun süreli kullanımlar için konfor sağlıyor. Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğiyle 40 dB'ye kadar dış sesleri azaltabiliyor ve bu özellik, 69,99 dolarlık fiyatıyla dikkat çekici bir performans sunuyor. Ayrıca, “ses izi gürültü engelleme teknolojisi” ile donatılmış olan bu cihaz, görüşme sırasında çevre seslerini minimuma indirmek için yönlü mikrofonlar kullanıyor. Dolby Atmos desteği, otomatik çağrı yanıtlama, birden fazla cihaza bağlanabilme ve Bluetooth 5.3 uyumluluğu gibi ek özelliklere de sahip. Ancak pil ömrü, suya dayanıklılık, kodek desteği ve sürücü yapısı gibi ayrıntılar henüz açıklanmadı.

    Lenovo Legion H410 Kablosuz Gaming Kulaklığı, oyuncular için özel olarak geliştirildi. 40 mm sürücülere ve kapalı bir tasarıma sahip olan bu kulaklık, net ve etkileyici bir ses deneyimi vadediyor. Hafif ve ergonomik yapısıyla uzun süreli kullanımlarda da rahatlık sunmayı hedefliyor. Pratik bir şekilde sessize alınabilen döner mikrofonu ve çift bağlantı seçeneğiyle oyunseverlerin farklı ihtiyaçlarını karşılıyor. Düşük gecikmeli 2.4 GHz USB-A bağlantısı ve esneklik sunan Bluetooth 5.2 desteği, bu kulaklığı çok yönlü bir seçenek haline getiriyor. 99 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan Legion H410, gereksiz detaylardan kaçınarak işlevselliği ön planda tutuyor.

    Lenovo TWS Earbuds (X9 Edition) şu anda 69,99 dolarlık fiyatıyla satışta. Legion H410 Kablosuz Gaming Kulaklığı’nın ise Nisan 2025’te 99 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alması bekleniyor. Lenovo’nun bu yeni ürünleri, hem günlük kullanıcılara hem de oyun tutkunlarına hitap eden yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

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