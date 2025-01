Lenovo iki yeni tablet modelini daha piyasaya sürüyor

Tam Boyutta Gör

Lenovo, teknoloji dünyasına iki yeni Android tablet modeliyle damga vuruyor. 2025 yılında piyasaya sürülecek Yoga Tab Plus ve Idea Tab Pro modelleri, 12.7 inç boyutunda ve 2944 x 1840 çözünürlüğünde ekranlarla geliyor. Her iki model de 144Hz yenileme hızına sahip ve kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Yoga Tab Plus, üst düzey özellikleriyle dikkat çekerken, Idea Tab Pro daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Yoga Tab Plus, $700 fiyat etiketiyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkıyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan cihaz, 16 GB LPDDR5x RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama kapasitesi sunuyor. Anti-yansıma teknolojisiyle donatılmış 3K ekranı, 900 nit parlaklık değeriyle her koşulda net bir görüntü vadediyor. Ayrıca, tabletin yapay zeka özellikleri oldukça gelişmiş. Snapdragon işlemcisi sayesinde 20 TOPS’a kadar yapay zeka performansı sunuyor ve Lenovo AI Note gibi yazma asistanlarıyla dikkat çekiyor. Çoklu dil desteği sunan sesli metin çevirisi özelliği de cihazın en iddialı yeniliklerinden biri.

Yoga Tab Plus, görsel ve işitsel deneyimlerde de sınıfının en iyisi olmayı hedefliyor. 13 MP ön ve arka kameralar, altı Harman Kardon hoparlör ve Wi-Fi 7 desteğiyle donatılan tablet, Android 15 işletim sistemiyle çalışıyor. 10.200 mAh kapasitesindeki bataryası, 45W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanımı garanti ediyor. Hafifliği ve 6.69 mm inceliği ile taşınabilirlik konusunda da beklentileri karşılıyor.

Idea Tab Pro ise $350 başlangıç fiyatıyla daha ekonomik bir seçenek arayanlar için ideal. MediaTek Dimensity 8300 işlemciden güç alan bu model, 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama kapasitesi sunuyor. Aynı ekran özelliklerine sahip olan tablet, 400 nit parlaklık değeriyle geliyor. Ön tarafta 8 MP, arkada ise 13 MP kameraları bulunan cihaz, ses kalitesinde ise Dolby Atmos destekli JBL hoparlörlerle fark yaratıyor. Wi-Fi 6E bağlantısı ve Android 14 işletim sistemiyle çalışan tablet, 10.200 mAh bataryasını 45W hızlı şarj özelliğiyle destekliyor. Ayrıca, kalem ve klavye gibi aksesuar seçenekleri, cihazı çok yönlü bir hale getiriyor.

Yoga Tab Plus, zarif Tidal Teal ve Seashell renk seçenekleriyle bu ay piyasaya çıkarken, Idea Tab Pro ise Luna Gri ve Deniz Köpüğü renkleriyle Nisan 2025’te kullanıcılarla buluşacak. Lenovo, yeni tablet modelleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeyi hedefliyor.

