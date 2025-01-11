Oppo Find X8 serisi çok önemli bir özellik sunuyor: Kapalıyken de Bul!

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Oppo'nun en yeni amiral gemisi serisi Find X8, kullanıcıların dikkatini çekecek yenilikçi bir özellik sunuyor: "Kapalıyken Bulma." Bu özellik, telefon kapalı durumda olsa bile cihazın konumunun tespit edilmesini mümkün kılıyor. Daha önce Google'ın Pixel 8 serisinde tanıtılan bu özellik, şimdi Oppo'nun Find X8 ve X8 Pro modellerinde de yer alıyor.

Oppo Find X8 serisi, Google'ın Find My Device Network (Cihazımı Bul Ağı) özelliğini destekleyen ilk Oppo telefonları arasında yer alıyor. Kullanıcılar, cihaz kapalı veya şarjı tamamen bitmiş olsa bile, bu ağ üzerinden telefonlarını takip edebiliyor. Bu özellik, cihazın güç menüsünde ve ayarlar bölümünde açıkça belirtiliyor. Örneğin, güç menüsünde "Bu telefonu, kapalıyken bile Cihazımı Bul ile bulabilirsiniz" şeklinde bir bilgi yer alıyor.

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Bu yenilik, Android cihazlarda uzun süredir devam eden bir sorunu çözüyor: Kapalı veya pili bitmiş cihazların konum bilgisi yayınlayamaması. Sistem, telefon kapalıyken bile Bluetooth sinyalleri üzerinden şifrelenmiş konum bilgisi göndermeye devam ediyor. Bu işlem, cihazın önceden hesaplanan sinyal verilerini saklaması sayesinde mümkün oluyor. Sinyaller, Find My Device Network aracılığıyla cihaz sahibine ulaştırılıyor ve böylece kaybolan cihazların bulunması kolaylaşıyor.

Bu özelliğin çalışması için cihaz, Bluetooth ve ultra geniş bant (UWB) gibi bileşenleri düşük güçte çalıştırabilen yedek bir batarya sistemi kullanıyor. Ana batarya tamamen tükendiğinde bile bu sistem aktif kalmaya devam ediyor. Böylelikle kullanıcılar, cihazlarını kaybetme durumunda bile önemli bir güvenlik katmanına sahip oluyor.

Oppo'nun bu yeniliği, mobil cihaz güvenliği ve kullanıcı deneyimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Teknolojinin diğer markalar tarafından da hızla benimsenmesi bekleniyor.

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Oppo Find X8 serisi çok önemli bir özellik sunuyor