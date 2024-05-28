Lenovo Legion Go Lite geliyor: Ryzen Z1 ve daha fazlası

Lenovo Legion Go Lite ufukta göründü
Windows Central'ın haberine göre Lenovo, Legion Go'nun ardından yeni el cihazı daha çıkarmayı planlıyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Legion Go ''Lite'' olarak adlandırılacak bu model, standart sürüme kıyasla daha ''kompakt ve taşınabilir'' bir seçenek olacak.
Ayrıntılara gelirsek, Lenovo Legion Go Lite'ın AMD'nin Ryzen Z1 APU'dan güç alacağı belirtliyor. Dolayısıyla performans anlamında herhangi bir değişim söz konusu değil. Buna ek olarak çıkarılabilir kontrolörler, daha küçük ekranlar ve benzer değişiklikleri beraberinde getirecek. Ancak detaylar şu an için belirsizliğini koruyor.
Kaçıranlar için Lenovo Legion GO, 8,8 inç 144Hz 2K IPS ekran, 16GB 7500Mhz LPDDR5X RAM, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemci, 49,2 WHr Pil ve Switch tarzı çıkarılabilir denetleyiciler ile tanıtıldı. Bu bağlamda el konsolu yelpazesini genişletmekle kalmadı, teknoloji anlamında da ses getirmeyi başarmıştı.
Dolayısıyla ''Lite'' modelinde de bu geleneğin sürdüğünü ve fiyatıyla rekabetçi hale geldiğini görebiliriz. Ayrıca bu hamle, yakın zamanda ortaya çıkan ROG Ally X'e yanıt olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.