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    Lenovo Legion Go Lite geliyor: Ryzen Z1 ve daha fazlası

    Lenovo, Legion Go Lite isimli daha kompakt bir el konsolu üzerinde çalışıyor olabilir. Ryzen Z1 işlemciden güç alması beklenen cihaz, daha ''kompakt ve taşınabilir'' yapıda olacak. 
    Lenovo Legion Go Lite geliyor: Ryzen Z1 ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir konsollar, Nintendo Switch ve Steam Deck sayesinde günümüzde tekrar popüler hale geldi. Öyle ki bu rekabete daha sonrasında MSI Claw, Lenovo Legion GO ve ROG Ally gibi cihazlar da katıldı. Bunlar arasından Lenovo ise, Legion GO Lite isimli daha hafif bir model hazırlıyor olabilir.

    Lenovo Legion Go Lite ufukta göründü

    Windows Central'ın haberine göre Lenovo, Legion Go'nun ardından yeni el cihazı daha çıkarmayı planlıyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Legion Go ''Lite'' olarak adlandırılacak bu model, standart sürüme kıyasla daha ''kompakt ve taşınabilir'' bir seçenek olacak. 

    Ayrıntılara gelirsek, Lenovo Legion Go Lite'ın AMD'nin Ryzen Z1 APU'dan güç alacağı belirtliyor. Dolayısıyla performans anlamında herhangi bir değişim söz konusu değil. Buna ek olarak çıkarılabilir kontrolörler, daha küçük ekranlar ve benzer değişiklikleri beraberinde getirecek. Ancak detaylar şu an için belirsizliğini koruyor.

    Kaçıranlar için Lenovo Legion GO, 8,8 inç 144Hz 2K IPS ekran, 16GB 7500Mhz LPDDR5X RAM, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemci, 49,2 WHr Pil ve Switch tarzı çıkarılabilir denetleyiciler ile tanıtıldı. Bu bağlamda el konsolu yelpazesini genişletmekle kalmadı, teknoloji anlamında da ses getirmeyi başarmıştı.

     

    Dolayısıyla ''Lite'' modelinde de bu geleneğin sürdüğünü ve fiyatıyla rekabetçi hale geldiğini görebiliriz. Ayrıca bu hamle, yakın zamanda ortaya çıkan ROG Ally X'e yanıt olacak gibi görünüyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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