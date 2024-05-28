Lenovo Legion Go Lite geliyor: Ryzen Z1 ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir konsollar, Nintendo Switch ve Steam Deck sayesinde günümüzde tekrar popüler hale geldi. Öyle ki bu rekabete daha sonrasında MSI Claw, Lenovo Legion GO ve ROG Ally gibi cihazlar da katıldı. Bunlar arasından Lenovo ise, Legion GO Lite isimli daha hafif bir model hazırlıyor olabilir.

Lenovo Legion Go Lite ufukta göründü

Windows Central'ın haberine göre Lenovo, Legion Go'nun ardından yeni el cihazı daha çıkarmayı planlıyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Legion Go ''Lite'' olarak adlandırılacak bu model, standart sürüme kıyasla daha ''kompakt ve taşınabilir'' bir seçenek olacak.

Ayrıntılara gelirsek, Lenovo Legion Go Lite'ın AMD'nin Ryzen Z1 APU'dan güç alacağı belirtliyor. Dolayısıyla performans anlamında herhangi bir değişim söz konusu değil. Buna ek olarak çıkarılabilir kontrolörler, daha küçük ekranlar ve benzer değişiklikleri beraberinde getirecek. Ancak detaylar şu an için belirsizliğini koruyor.

Kaçıranlar için Lenovo Legion GO, 8,8 inç 144Hz 2K IPS ekran, 16GB 7500Mhz LPDDR5X RAM, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemci, 49,2 WHr Pil ve Switch tarzı çıkarılabilir denetleyiciler ile tanıtıldı. Bu bağlamda el konsolu yelpazesini genişletmekle kalmadı, teknoloji anlamında da ses getirmeyi başarmıştı.

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Dolayısıyla ''Lite'' modelinde de bu geleneğin sürdüğünü ve fiyatıyla rekabetçi hale geldiğini görebiliriz. Ayrıca bu hamle, yakın zamanda ortaya çıkan ROG Ally X'e yanıt olacak gibi görünüyor.

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