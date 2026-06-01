Intel Arc G3 Extreme GPU'lu MSI Claw 8 EX AI+ tanıtıldı: İşte özellikleri

MSI Claw 8 EX AI+ özellikleri
Computex 2026 kapsamında tanıtılan Claw 8 EX AI+, Intel'in yeni Panther Lake işlemcisiyle geliyor. Cihazın kalbinde 14 çekirdekli işlemci ve 12 adet Xe3 tabanlı grafik çekirdeği bulunuyor. Intel Arc B39 grafik birimiyle desteklenen sistem, harici ekran kartına ihtiyaç duymadan modern oyunlarda yüksek kare hızları sunmayı hedefliyor.
Bellek ve depolama tarafında kullanıcılar 32 GB'a kadar LPDDR5X bellek seçeneğine sahip olacak. Depolama için ise tek bir M.2 Gen4 NVMe SSD yuvası sunuluyor. Ses tarafında 2 watt gücünde çift hoparlör yer alırken, cihaz Hi-Res Audio desteğiyle geliyor.
Gücünü 80 Wh kapasiteli bataryadan alan cihaz, pil kapasitesi açısından mevcut Claw 8 AI+ modeliyle aynı seviyede bulunuyor. Ağırlık tarafında ise yeni modelin selefinden yaklaşık 10 gram daha hafif olduğu belirtiliyor.
MSI henüz Claw 8 EX AI+'ın resmi satış fiyatını açıklamadı. Ancak sektör kaynakları cihazın yaklaşık 1.499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağını ve 23 Haziran'da raflardaki yerini alacağını belirtiyor.Kaynakça https://www.msi.com/news/detail/MSI-Debuts-Claw-8-EX-AI--Handheld-with-Intel--Arc-G3-Extreme-and-Titan-18-HX-Dragon-Edition-Draco-Epic-at-COMPUTEX-2026-148880 https://wccftech.com/msi-officially-launches-claw-8-ex-ai-powered-by-intel-arc-g3-extreme/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: