Intel Arc G3 Extreme GPU'lu MSI Claw 8 EX AI+ tanıtıldı: İşte özellikleri

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör MSI, Intel'in yeni nesil Panther Lake platformunu temel alan Claw 8 EX AI+ el konsolunu resmen duyurdu. Yeni model, Intel Arc G3 Extreme grafik mimarisini kullanan ilk taşınabilir oyun cihazlarından biri olarak öne çıkıyor ve şirketin mevcut Claw 8 AI+ modelinin yerini alıyor.

MSI Claw 8 EX AI+ özellikleri

Computex 2026 kapsamında tanıtılan Claw 8 EX AI+, Intel'in yeni Panther Lake işlemcisiyle geliyor. Cihazın kalbinde 14 çekirdekli işlemci ve 12 adet Xe3 tabanlı grafik çekirdeği bulunuyor. Intel Arc B39 grafik birimiyle desteklenen sistem, harici ekran kartına ihtiyaç duymadan modern oyunlarda yüksek kare hızları sunmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör MSI Claw 8 EX AI+, selefinde olduğu gibi 8 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğe sahip IPS bir ekranla geliyor. 48 Hz ile 120 Hz arasında değişen yenileme hızı ve VRR desteği sayesinde daha akıcı bir oyun deneyimi sunan panel, 500 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Bellek ve depolama tarafında kullanıcılar 32 GB'a kadar LPDDR5X bellek seçeneğine sahip olacak. Depolama için ise tek bir M.2 Gen4 NVMe SSD yuvası sunuluyor. Ses tarafında 2 watt gücünde çift hoparlör yer alırken, cihaz Hi-Res Audio desteğiyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Bağlantı özellikleri de güncellenmiş durumda. Cihaz, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği sunarken, iki adet Thunderbolt 4 portu, microSD kart okuyucu ve 3,5 mm kulaklık girişiyle geniş bağlantı seçenekleri sağlıyor.

ASUS ROG Ally X20 tanıtıldı: İşte tasarım ve özellikleri 9 sa. önce eklendi

Gücünü 80 Wh kapasiteli bataryadan alan cihaz, pil kapasitesi açısından mevcut Claw 8 AI+ modeliyle aynı seviyede bulunuyor. Ağırlık tarafında ise yeni modelin selefinden yaklaşık 10 gram daha hafif olduğu belirtiliyor.

MSI henüz Claw 8 EX AI+'ın resmi satış fiyatını açıklamadı. Ancak sektör kaynakları cihazın yaklaşık 1.499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağını ve 23 Haziran'da raflardaki yerini alacağını belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

MSI Claw 8 EX AI+ el konsolu tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: