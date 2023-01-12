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    SIM kart takılarak kullanılan telefonların keyfi iadesi hakkında Yargıtay'dan karar

    Yargıtay, SIM kart takılarak kurulumu yapılan ve 6 gün kullanılan telefonun iadesi hakkında karar verdi. Mutat kullanım durumlarında tüketicinin cayma hakkından yararlanabileceğine hükmetti.
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    Kullanılan telefonların keyfi iadesi hakkında Yargıtay'dan karar Tam Boyutta Gör

    İnternet üzerinden satın alınan sıfır telefonlarda 14 gün içerisinde cayma hakkı kullanılmak istediğinizde bazı satıcılar telefonun kutusu açıldığı ve SIM kart takıldığını gerekçe göstererek iade talebini olumsuz olarak yanıtlandırıyor. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararına göre telefonların kutusu açılıp SIM kart takılsa dahi tüketiciler cayma hakkından yararlanabilir.

    Bir müşteri N11’de MIEKO satıcısından satın aldığı Poco X3 NFC Lite akıllı telefonunu 6 gün kullanarak herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanmak istedi. Tüketici, 6 günlük süre içerisinde SIM kart takarak telefonunun kurulumunu yaptı ve uygulamalar indirdi.

    Satıcı, tüketicinin iade talebini reddetti. Tüketici bunun üzerine tüketici hakem heyetine başvurdu. Tüketici hakem heyeti, müşterinin haklı olduğuna karar verdi ancak satıcı konuyu mahkemeye taşıyarak tüketici hakem heyeti kararının iptalini talep etti. Mahkeme de müşteriyi haklı bulunca dosya Yargıtay'a taşındı.

    Satıcı, telefonun kutusunun açıldığını, kurulumunun yapıldığını ve SIM kart takıldığını gerekçe göstererek ürünün sıfır olma özelliğini ve tekrar satılabilirlik özelliğini kaybettiğini iddia etti. Yargıtay ise mesafeli satış sözleşmesine göre bu işlemlerin yeniden satılabilirliği ve ürünün sıfır olmasını etkilemediğini ifade etti. Yargıtay, mutat kullanım durumlarında müşterinin haklı olduğuna, mutat kullanımı aşan kullanımlarda ise ortaya çıkan zarardan tüketicinin sorumlu olduğuna karar verdi. Yargıtay, söz konusu dosyada mutat kullanım hakkında inceleme yapılmadığını belirterek konusunda uzman bilirkişiden rapor aldırılıp sonuca göre karar verilmesine hükmetti.

    Mutat kullanım nedir?

    Mutat kullanım, bir malın teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılması anlamına gelmektedir. Örneğin bir telefonun SIM kart takılarak kurulumunun yapılması mutat kullanım çerçevesine giriyor. Telefonda fiziksel hasar oluşması veya yazılımsal hatalar oluşması gibi durumlar ise mutat kullanımı aşan duruma dahil oluyor.

    6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. Maddesinin 4. Fıkrasında “Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.” ifadesine yer verilmektedir. Bu da telefonların SIM kart takılarak kurulumunun yapılmasının cayma hakkının kullanılmasında problem teşkil etmediği anlamına geliyor.

    Özetle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin kararına göre müşteriler satın aldıkları cep telefonlarının kurulumunu yapıp SIM kart taksa dahi fiziksel veya yazılımsal hasar oluşturmadıysa 14 gün içerisinde cayma hakkından faydalanabilir. Satıcı ancak mutat kullanımı aşan kullanımlarda müşterinin cayma hakkı talebini reddebilir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mutat kullanımda müşteriyi haklı bulunurken mutat kullanımı aşan bozulmalar halinde ortaya çıkan zarardan tüketicinin sorumlu olduğuna hükmetti. Söz konusu dosyada mutat kullanım hakkında bir rapor bulunmadığı için hüküm kurulmasının doğru olmadığını belirterek davanın temyizini kabul etti.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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