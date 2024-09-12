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    Lenovo’nun yeni oyun monitörü, uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor

    Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Lenovo, bu defa karşımıza son derece uygun fiyatlı yeni monitörüyle çıktı. İşte Lenovo’nun yeni monitörüne ilişkin merak edilen tüm detaylar.

    Lenovo’nun yeni oyun monitörü, uygun fiyatıyla satışa sunuluyor

    Lenovo, yeni 25 inç oyun monitörü Lecoo N2521’i uygun fiyatıyla teknoloji tutkunlarına sundu. Yaklaşık 84$’a denk gelen fiyatıyla dikkat çeken bu monitör, özellikle oyuncular için cazip özellikler sunuyor. İşte bu yeni modelin öne çıkan detayları.

    Lecoo N2521, 24,5 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor. 1920x1080 piksel çözünürlüğü ile yüksek netlik sunarken, 180Hz yenileme hızı ve 1ms GTG (Gray-to-Gray) tepki süresi, oyun performansını zirveye taşıyan unsurlardan biri. Geniş 178 derece görüş açısıyla farklı açılardan bile net görüntü sağlıyor.

    Monitörde, Adaptive-Sync teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji, ekran yırtılmalarını ve hareket bulanıklığını minimize ederek daha pürüzsüz bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca HDR10 desteği sayesinde renk doğruluğu artarken, %95,59 sRGB ve %80,36 DCI-P3 renk gamı kapsama oranları ile canlı ve dinamik renkler sağlanıyor. Bu özellikler, oyun oynamanın yanı sıra içerik üretimi için de ideal bir çözüm sunuyor.

    Oyunculara özel ek özellikler de unutulmamış. Düşük hareket bulanıklığı modu ve karanlık sahneler için geliştirilmiş görüntü iyileştirme seçenekleri mevcut. Akıllı nişangah desteği sayesinde hedef almayı kolaylaştıran bir nişangah göstergesi de ekranda yer alıyor.

    Uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmaya yönelik teknolojiler de monitöre entegre edilmiş durumda. Düşük mavi ışık modu ve titreşimsiz ekran özellikleri, göz sağlığını koruma noktasında önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca, EasyRead modu sayesinde uzun okuma seansları sırasında gözleri yormayan bir deneyim sunuluyor.

    Bağlantı seçenekleri açısından HDMI ve DisplayPort girişlerine sahip olan Lenovo Lecoo N2521, her iki bağlantı noktası da 180Hz yenileme hızını destekliyor. Monitör, eğim ayarı yapabilen bir standa sahip ancak yükseklik ve dönüş ayarları sunmuyor. VESA uyumlu (100x100mm) olması sayesinde farklı montaj seçenekleri de mevcut.

    Monitörün boyutları 556,4mm x 420,4mm x 331,5mm olarak belirtilmiş ve ağırlığı 3,3 kg civarında. Kutusunda ise güç adaptörü, HDMI kablosu ve hızlı başlangıç kılavuzu yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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