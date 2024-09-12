Lenovo’nun yeni oyun monitörü, uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Lenovo, yeni 25 inç oyun monitörü Lecoo N2521’i uygun fiyatıyla teknoloji tutkunlarına sundu. Yaklaşık 84$’a denk gelen fiyatıyla dikkat çeken bu monitör, özellikle oyuncular için cazip özellikler sunuyor. İşte bu yeni modelin öne çıkan detayları.

Lecoo N2521, 24,5 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor. 1920x1080 piksel çözünürlüğü ile yüksek netlik sunarken, 180Hz yenileme hızı ve 1ms GTG (Gray-to-Gray) tepki süresi, oyun performansını zirveye taşıyan unsurlardan biri. Geniş 178 derece görüş açısıyla farklı açılardan bile net görüntü sağlıyor.

Monitörde, Adaptive-Sync teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji, ekran yırtılmalarını ve hareket bulanıklığını minimize ederek daha pürüzsüz bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca HDR10 desteği sayesinde renk doğruluğu artarken, %95,59 sRGB ve %80,36 DCI-P3 renk gamı kapsama oranları ile canlı ve dinamik renkler sağlanıyor. Bu özellikler, oyun oynamanın yanı sıra içerik üretimi için de ideal bir çözüm sunuyor.

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Oyunculara özel ek özellikler de unutulmamış. Düşük hareket bulanıklığı modu ve karanlık sahneler için geliştirilmiş görüntü iyileştirme seçenekleri mevcut. Akıllı nişangah desteği sayesinde hedef almayı kolaylaştıran bir nişangah göstergesi de ekranda yer alıyor.

Uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmaya yönelik teknolojiler de monitöre entegre edilmiş durumda. Düşük mavi ışık modu ve titreşimsiz ekran özellikleri, göz sağlığını koruma noktasında önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca, EasyRead modu sayesinde uzun okuma seansları sırasında gözleri yormayan bir deneyim sunuluyor.

Bağlantı seçenekleri açısından HDMI ve DisplayPort girişlerine sahip olan Lenovo Lecoo N2521, her iki bağlantı noktası da 180Hz yenileme hızını destekliyor. Monitör, eğim ayarı yapabilen bir standa sahip ancak yükseklik ve dönüş ayarları sunmuyor. VESA uyumlu (100x100mm) olması sayesinde farklı montaj seçenekleri de mevcut.

Monitörün boyutları 556,4mm x 420,4mm x 331,5mm olarak belirtilmiş ve ağırlığı 3,3 kg civarında. Kutusunda ise güç adaptörü, HDMI kablosu ve hızlı başlangıç kılavuzu yer alıyor.

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