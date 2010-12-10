Lenovo, Sandy Bridge işlemcili masaüstü ve dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Intel'in Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesini temel alan masaüstü ve dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu. IdeaPad ve IdeaCenter serileri altında sunulan sistemlerden 14-inç boyutundaki IdeaPad Y460p ve 15.6-inç boyutundaki Y560p modelleri, Intel'in Huron River platformlarını kullanıyorlar. Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayarlar, 8GB'a kadar bellek ve 750GB'a kadar farklı disk seçenekleriyle konfigüre edebiliyorlar. RapidDrive özelliği kapsamında 32GB SSD ile gelen ve bu sayede daha yüksek performans vaad eden sistemlerde, ses konusunda uzman firmalardan birisi olan JBL'in ürettiği hoparlörlere yer veriliyor.

Metalik Gri ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak IdeaPad serisi yeni dizüstü bilgisayarların 11 Ocak'ta satışa sunulacağı açıklanırken, fiyatları ise 849 dolardan başlayacak. K330 model adını taşıyan IdeaCentre serisi yeni masaüstü bilgisayar da benzer şekilde Core i7 serisine kadar farklı Sandy Bridge modelleriyle konfigüre edilebiliyor. 16GB bellek ve 4TB'a kadar disk seçenekleriyle konfigüre edilebilen masaüstü bilgisayar, optik sürücü olarak DVD veya Blu-ray sürücü ile alınabiliyor. Hızlı yedekleme ve içerik kurtarma için OneKey fonskiyonuna sahip olan sistem, isteğe bağlı seçenek olarak TV alıcısıyla da donatılabiliyor. Üç farklı güç modu ile enerji verimliliği de sunan masaüstü bilgisayarın yeni yılda 699 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunulması bekleniyor.