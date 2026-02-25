Giriş
    Honor, dünyanın en ince Android tabletini duyurdu: MagicPad 4 neler sunuyor?

    Honor, dünyanın en ince Android tableti olarak nitelendirdirdiği MagicPad 4 modelini duyurdu. MWC 2026'da sergilenecek olan tablet, sadece 4,8 mm kalınlığıyla sınırları zorluyor.

    Dünyanın en ince Android tableti Honor MagicPad 4 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor, MWC 2026'daki lansmandan önce yeni tableti MagicPad 4'ü duyurdu. Şirket, MagicPad 4'ü dünyanın en ince Android tableti olarak nitelendiriyor. Geçen yıl tanıtılan MagicPad 3’ün kalınlığı 5,8 mm iken, yeni Honor MagicPad 4 sadece 4,8 mm kalınlığa sahip olacak. Tablet, 5,1 mm kalınlığında olan iPad Pro ve Galaxy Tab S11'i dahi geride bırakıyor.

    Honor MagicPad 4 özellikleri

    Honor MagicPad 4, önceki modeldeki 13,3 inçlik ekran yerine 12,3 inçlik biraz daha küçük bir ekranla geliyor. Cihaz ayrıca LCD yerine 165Hz yenileme hızına sahip OLED panel kullanıyor. Batarya kapasitesi ise 10.100 mAh seviyesine düşürülmüş. Honor henüz pil ömrüyle ilgili resmi bir açıklama yapmasa da, OLED panelin enerji verimliliği sayesinde yeni modelin selefinden daha uzun kullanım süresi sunması mümkün olabilir. Daha ince ve kompakt tasarım sayesinde MagicPad 4, MagicPad 3’e kıyasla yaklaşık 145 gram daha hafif.

    Performans tarafında tablet, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. 12 GB RAM + 256 GB veya 16 GB RAM + 512 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Cihaz, Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemiyle çalışıyor. Arka tarafta 13 MP, ön tarafta ise 9 MP kamera bulunuyor. Kamera özellikleri temel seviyede kalsa da cihaz ses konusunda iddialı. Toplam sekiz hoparlörlü sistem, gelişmiş mekansal ses deneyimi vadediyor.

    Fiyat ve satış tarihi ise henüz açıklanmadı. Bu detayların, Honor’un Pazar günü düzenleyeceği Mobile World Congress kapsamındaki basın toplantısında duyurulması bekleniyor. 

