Xiaomi Pad 8 ve Pad 8 Pro Türkiye’de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl iPad alternatifi olarak Çin’de piyasaya sürülen Xiaomi Pad 8 ve Xiaomi Pad 8 Pro tablet modellerinin global lansmanı yapıldı. Xiaomi ülkemizde hediyeler ve indirim kuponları ile tüketiciyi karşılıyor.

Xiaomi Pad 8 ve Pad 8 Pro Türkiye fiyatları

Xiaomi Pad 8 tablet modeli 11.2 inçlik 144Hz LCD ekran, Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti, 13MP arka, 8MP ön kamera, 5.75mm incelik, 9200mAh batarya, 45W kablolu şarj, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HyperOS 3 özellikleri ile geliyor.

Firma 8GB/256GB versiyonun fiyatını 26999TL olarak belirlemiş. Tablet ile birlikte Xiaomi Focus Pen Pro ekran kalemi ve klavyeli kılıf hediye ediliyor. Ayrıca 2000TL yeni kullanıcı kuponu da indirimde kullanılabiliyor.

Xiaomi Pad 8 Pro tablet modeli 11.2 inçlik 144Hz ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti, 50MP arka kamera, 32MP ön kamera, 9200mAh batarya, 67W hızlı şarj, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HyperOS 3 özelliklerine sahip.

Xiaomi Pad 8 Pro tablet modelinin 12GB/512GB versiyonu 34999TL olarak satılıyor. Tablet ile birlikte Xiaomi Focus Pen Pro ekran kalemi ve klavyeli kılıf hediye ediliyor. Ayrıca 3000TL yeni kullanıcı kuponu da indirimde kullanılabiliyor.

