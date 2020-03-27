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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo yeni tablet modelini piyasaya sürdü: M10 Plus

    Çin merkezli teknoloji üreticisi Lenovo, bir süredir beklenen yeni tablet modelini piyasaya sürdü. Lenovo M10 Plus olarak adlandırılan cihaz Helio P22T yonga seti ve 7.000 mAh pille geliyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Lenovo yeni tablet modelini piyasaya sürdü: M10 Plus

    Teknoloji şirketi Lenovo, M10 FHD REL olarak isimlendirdiği tablet modelini geçtiğimiz Ocak ayında tanıtmıştı. Şirket bu cihaza benzer özelliklerdeki Lenovo M10 Plus modelini ise bugün piyasaya sürdü.

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    Ön siparişe açıldı

    Lenovo M10 Plus, 1920x1200 çözünürlükte 10.3 inçlik bir ekrana sahip ve şirkete göre yüzde 87 ekran gövde oranı sunuyor. 8.15mm kalınlığında ve 480 gram ağırlığındaki tablet, Helio P22T yonga seti üzerine inşa edilmiş. 4GB RAM, 64/128GB depolama alanı ve microSD desteği bulunan Lenovo M10 Plus kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

    Lenovo yeni tablet modelini piyasaya sürdü: M10 Plus

    13MP'lik arka, 8MP'lik ön kamerası olan cihaz, 3.5mm kulalık girişi, çift taraflı hoparlör ve Dolby Atmos ses teknolojisine sahip. USB-C bağlantı noktası üzerinden 10W'a kadar şarj edilebilen tabletin 7.000 mAh kapasiteli pilinin olduğunu da belirtelim. Hem Wi-Fi hem de LTE'yi destekleyen tablet ilk olarak Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Sadece gri renk seçeneği olan Lenovo M10 Plus'ın fiyatı ise 225 dolar olarak belirlenmiş.



    https://item.lenovo.com.cn/product/1007279.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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