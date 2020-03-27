Lenovo yeni tablet modelini piyasaya sürdü: M10 Plus

Teknoloji şirketi Lenovo, M10 FHD REL olarak isimlendirdiği tablet modelini geçtiğimiz Ocak ayında tanıtmıştı. Şirket bu cihaza benzer özelliklerdeki Lenovo M10 Plus modelini ise bugün piyasaya sürdü.

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Ön siparişe açıldı

Lenovo M10 Plus, 1920x1200 çözünürlükte 10.3 inçlik bir ekrana sahip ve şirkete göre yüzde 87 ekran gövde oranı sunuyor. 8.15mm kalınlığında ve 480 gram ağırlığındaki tablet, Helio P22T yonga seti üzerine inşa edilmiş. 4GB RAM, 64/128GB depolama alanı ve microSD desteği bulunan Lenovo M10 Plus kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

13MP'lik arka, 8MP'lik ön kamerası olan cihaz, 3.5mm kulalık girişi, çift taraflı hoparlör ve Dolby Atmos ses teknolojisine sahip. USB-C bağlantı noktası üzerinden 10W'a kadar şarj edilebilen tabletin 7.000 mAh kapasiteli pilinin olduğunu da belirtelim. Hem Wi-Fi hem de LTE'yi destekleyen tablet ilk olarak Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Sadece gri renk seçeneği olan Lenovo M10 Plus'ın fiyatı ise 225 dolar olarak belirlenmiş.

https://item.lenovo.com.cn/product/1007279.html

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