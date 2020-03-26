Instagram, COVID-19 ile ilgili içerikleri öneriler kısmında göstermeyecek

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Tüm hızıyla devam eden Koronavirüs pandemisi, özellikle sosyal medya şirketlerini harekete geçirmiş durumda. Yanlış ve sahte bilginin önüne geçme konusunda kararlar alan son şirketlerden biri de Instagram oldu.

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Sosyal medya devlerinden destek

Bildiğiniz üzere Instagram platformunda, popüler içerikler oluşturan hesapların gönderilerinin listelendiği "keşfet" adında bir sekme mevcut. Şirketin aldığı kararla birlikte, hem video hem de gönderilerin yayınlandığı bu öneriler bölümünde, COVID-19 ile ilgili üretilen içeriklere artık yer verilmeyecek. İzin verilen gönderilerin ise güvenilir sağlık kuruluşlarının hesabından yayınlanmış olması gerekiyor.

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Geçtiğimiz hafta Twitter platformu da benzer bir önlem alarak sahte ve yanlış bilgilendirmelerin önüne geçileceğini açıklamıştı. Facebook ise Koronavirüs pandemisini konu alan güvenilir bilgileri yaymak için Dünya Sağlık Örgütü'ne ücretsiz reklam alanları açmış durumda.

https://mspoweruser.com/instagram-remove-covid-19-content-recommendations/

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