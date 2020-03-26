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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram, COVID-19 ile ilgili içerikleri öneriler kısmında göstermeyecek

    Sosyal medya devleri, küresel bir salgın haline gelen COVID-19 ile ilgili önlemler almaya başladılar. Bunlardan biri olan Instagram, artık Koronavirüs ile ilgili gönderileri önermeyecek.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Instagram, COVID-19 ile ilgili içerikleri öneriler kısmında göstermeyecek
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    Tüm hızıyla devam eden Koronavirüs pandemisi, özellikle sosyal medya şirketlerini harekete geçirmiş durumda. Yanlış ve sahte bilginin önüne geçme konusunda kararlar alan son şirketlerden biri de Instagram oldu.

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    Sosyal medya devlerinden destek

    Bildiğiniz üzere Instagram platformunda, popüler içerikler oluşturan hesapların gönderilerinin listelendiği "keşfet" adında bir sekme mevcut. Şirketin aldığı kararla birlikte, hem video hem de gönderilerin yayınlandığı bu öneriler bölümünde, COVID-19 ile ilgili üretilen içeriklere artık yer verilmeyecek. İzin verilen gönderilerin ise güvenilir sağlık kuruluşlarının hesabından yayınlanmış olması gerekiyor.

    Instagram, COVID-19 ile ilgili içerikleri öneriler kısmında göstermeyecek
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    Geçtiğimiz hafta Twitter platformu da benzer bir önlem alarak sahte ve yanlış bilgilendirmelerin önüne geçileceğini açıklamıştı. Facebook ise Koronavirüs pandemisini konu alan güvenilir bilgileri yaymak için Dünya Sağlık Örgütü'ne ücretsiz reklam alanları açmış durumda.



    https://mspoweruser.com/instagram-remove-covid-19-content-recommendations/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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