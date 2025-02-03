Lenovo, yüksek performanslı yeni oyun monitörünü satışa sundu

Tam Boyutta Gör

Lenovo, oyun severler için geliştirdiği yeni ultra geniş monitörü Legion R34w-30'u piyasaya sürdü. 34 inç boyutundaki bu ekran, 3440x1440 piksel çözünürlüğe sahip olup, 21:9 en-boy oranı ile geniş bir görüş açısı sunuyor. 1500R kavisli yapısı sayesinde kullanıcıyı ekranın içine çeken bir deneyim vaat eden monitör, hem oyun hem de üretkenlik açısından avantaj sağlıyor.

Yüksek performans gerektiren oyunlar için tasarlanan Legion R34w-30, 180Hz yenileme hızı ile akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. AdaptiveSync ve AMD FreeSync desteği sayesinde ekran yırtılmalarını ve takılmaları en aza indiriyor. 1ms ile 5ms arasında değiştirilebilen tepki süresiyle, özellikle hızlı tempolu oyunlarda hareket bulanıklığını azaltıyor. Ayrıca, espor modunda 0.5ms MPRT desteğiyle rekabetçi oyuncular için ekstra avantaj sağlıyor.

Renk doğruluğu açısından güçlü bir performans sunan bu monitör, VA panel teknolojisine sahip olup, %99 sRGB ve %90 DCI-P3 renk gamı kapsamına ulaşıyor. Bu sayede canlı ve gerçekçi renkler sunarak, oyunların yanı sıra içerik üretimi ve medya tüketimi için de uygun bir seçenek haline geliyor. HDR10 desteği ve 350 nit tepe parlaklık değeriyle, kontrast ve parlaklık açısından tatmin edici bir görsellik sunuyor.

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Uzun süreli kullanımlar için göz sağlığını ön planda tutan Legion R34w-30, TÜV Rheinland sertifikalı donanım tabanlı mavi ışık azaltma özelliği ve Eyesafe Display 2.0 sertifikası ile göz yorgunluğunu minimum seviyeye indiriyor. Ayrıca, titreşimsiz ekran teknolojisi ile uzun süreli oyun veya çalışma seanslarında ekstra konfor sağlıyor. Yüksek hareket netliği sağlayan ClearMR 8000 sertifikası ile görüntü kalitesini üst seviyeye taşıyor.

Bağlantı seçenekleri açısından da geniş bir yelpazeye sahip olan monitör, iki adet HDMI 2.1 TMDS girişi, bir adet DisplayPort 1.4 HBR3 ve 3.5mm ses çıkış bağlantı noktası sunuyor. Bu sayede bilgisayarların yanı sıra PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi konsollarla da uyumlu çalışıyor. 100x100mm VESA montaj desteği ile duvara asılabilirken, ergonomik standı sayesinde 135mm yüksekliğe kadar ayarlanabiliyor, -5° ile 22° arası eğim ve -30° ile 30° arası dönebilme özelliği sunuyor. Ayrıca, entegre 3W gücünde çift hoparlör ile temel ses ihtiyacını karşılıyor.

Yeni modelin piyasaya çıkışıyla birlikte, diğer üreticiler de benzer segmentte ürünlerini tanıtıyor. AOC, 27 inçlik 2K çözünürlüğe sahip ve 180Hz yenileme hızına sahip yeni bir Fast IPS oyuncu monitörünü tanıtırken, Koorui ise 170Hz yenileme hızına ve 400 nit parlaklığa sahip yeni bir modelini duyurdu.

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