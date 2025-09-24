Hisense, mini LED panelli 4K oyuncu monitörünü tanıttı

Hisense G7 Ultra özellikleri ile neler sunuyor?
Oyuncu monitörü, çift yenileme hızı moduna sahip olmasıyla 4K çözünürlükte 160 Hz, Full HD çözünürlükte 320 Hz çalışıyor. Oyuncuların daha keskin görsellerle daha hızlı oyun deneyimi arasında bir seçim yapmalarını gerekiyor. Monitör, FreeSync Premium'u destekliyor ve 1 ms GTG tepki süresi sunuyor. DCI-P3'ün %99'unu, Adobe RGB'nin %100'ünü, sRGB'nin %99'unu ve BT.2020 renk gamının %85'ini kapsıyor. Ayrıca ΔE<2 renk doğruluğu sunuyor ve 10 bit renk derinliğini (8 bit + FRC) destekliyor. Panel ayrıca, farklı aydınlatma koşullarında renk üretimini iyileştirmek için QD kuantum nokta katmanına sahip.
Monitörde yer alan bağlantı noktaları arasında; DP 2.1, HDMI 2.1, 90 W güç sağlayan USB-C portu ve kulaklık girişi yer alıyor. Göz sağlığını korumak için düşük mavi ışık modu mevcut. Monitör, ince üç kenarlı bir çerçeveye sahip gri renkte geliyor. Stand, eğme, döndürme, yükseklik ve pivot ayarlarını destekliyor ve VESA montaj uyumluluğuna sahip.
Hisense, özelleştirilebilir nişangah, zamanlayıcılar, koyu renk detay iyileştirme ve Black Myth: Wukong için optimize edilmiş bir mod da dahil olmak üzere oyuna özgü görüntü modları gibi çeşitli oyun özellikleri de sunuyor.