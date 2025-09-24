Giriş
    Hisense, mini LED panelli 4K oyuncu monitörünü tanıttı

    Hisense, 4K 160 Hz yenileme hızı, 1152 bölgeli Mini LED arka aydınlatma ve profesyonel düzeyde renk doğruluğu gibi son teknoloji özelliklere sahip G7 Ultra oyuncu monitörünü tanıttı.

    Hisense G7 Ultra oyuncu monitörü Tam Boyutta Gör
    Hisense, yeni oyun monitörünü resmen duyurdu. Şirket, G7 Ultra gaming monitörün 26 Eylül'de piyasaya sürüleceğini paylaştı.

    Hisense G7 Ultra özellikleri ile neler sunuyor?

    Hisense G7 Ultra gaming monitör özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hisense G7 Ultra, Mini LED arka aydınlatmayla desteklenen 1152 yerel karartma bölgesine sahip 27 inç 4K düz Fast IPS panele sahip. Her karartma bölgesi, parlamayı azaltan ve tutarlı kontrast sağlayan AM sürücü çipiyle yönetiliyor. Hisense’in premium Mini LED TV'lerinde kullanılan halo kontrol algoritması, görüntü kalitesini artırmak için uygulanıyor. Monitör, 2000 nit maksimum parlaklığa ulaşıyor ve HDR1400 sertifikalı. Ekran, parlamayı %1.8’e kadar azaltan ve aydınlık odalarda görüş netliğini artıran özel "Obsidian Screen" katmanı kullanıyor. Panel, 178 derece geniş görüş açısını ve 1000:1 kontrast oranını destekliyor.

    Oyuncu monitörü, çift yenileme hızı moduna sahip olmasıyla 4K çözünürlükte 160 Hz, Full HD çözünürlükte 320 Hz çalışıyor. Oyuncuların daha keskin görsellerle daha hızlı oyun deneyimi arasında bir seçim yapmalarını gerekiyor. Monitör, FreeSync Premium'u destekliyor ve 1 ms GTG tepki süresi sunuyor. DCI-P3'ün %99'unu, Adobe RGB'nin %100'ünü, sRGB'nin %99'unu ve BT.2020 renk gamının %85'ini kapsıyor. Ayrıca ΔE<2 renk doğruluğu sunuyor ve 10 bit renk derinliğini (8 bit + FRC) destekliyor. Panel ayrıca, farklı aydınlatma koşullarında renk üretimini iyileştirmek için QD kuantum nokta katmanına sahip.

    Monitörde yer alan bağlantı noktaları arasında; DP 2.1, HDMI 2.1, 90 W güç sağlayan USB-C portu ve kulaklık girişi yer alıyor. Göz sağlığını korumak için düşük mavi ışık modu mevcut. Monitör, ince üç kenarlı bir çerçeveye sahip gri renkte geliyor. Stand, eğme, döndürme, yükseklik ve pivot ayarlarını destekliyor ve VESA montaj uyumluluğuna sahip.

    Hisense, özelleştirilebilir nişangah, zamanlayıcılar, koyu renk detay iyileştirme ve Black Myth: Wukong için optimize edilmiş bir mod da dahil olmak üzere oyuna özgü görüntü modları gibi çeşitli oyun özellikleri de sunuyor.

