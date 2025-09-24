Hisense, mini LED panelli 4K oyuncu monitörünü tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hisense, yeni oyun monitörünü resmen duyurdu. Şirket, G7 Ultra gaming monitörün 26 Eylül'de piyasaya sürüleceğini paylaştı.

Hisense G7 Ultra özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Hisense G7 Ultra, Mini LED arka aydınlatmayla desteklenen 1152 yerel karartma bölgesine sahip 27 inç 4K düz Fast IPS panele sahip. Her karartma bölgesi, parlamayı azaltan ve tutarlı kontrast sağlayan AM sürücü çipiyle yönetiliyor. Hisense’in premium Mini LED TV'lerinde kullanılan halo kontrol algoritması, görüntü kalitesini artırmak için uygulanıyor. Monitör, 2000 nit maksimum parlaklığa ulaşıyor ve HDR1400 sertifikalı. Ekran, parlamayı %1.8’e kadar azaltan ve aydınlık odalarda görüş netliğini artıran özel "Obsidian Screen" katmanı kullanıyor. Panel, 178 derece geniş görüş açısını ve 1000:1 kontrast oranını destekliyor.

Oyuncu monitörü, çift yenileme hızı moduna sahip olmasıyla 4K çözünürlükte 160 Hz, Full HD çözünürlükte 320 Hz çalışıyor. Oyuncuların daha keskin görsellerle daha hızlı oyun deneyimi arasında bir seçim yapmalarını gerekiyor. Monitör, FreeSync Premium'u destekliyor ve 1 ms GTG tepki süresi sunuyor. DCI-P3'ün %99'unu, Adobe RGB'nin %100'ünü, sRGB'nin %99'unu ve BT.2020 renk gamının %85'ini kapsıyor. Ayrıca ΔE<2 renk doğruluğu sunuyor ve 10 bit renk derinliğini (8 bit + FRC) destekliyor. Panel ayrıca, farklı aydınlatma koşullarında renk üretimini iyileştirmek için QD kuantum nokta katmanına sahip.

Monitörde yer alan bağlantı noktaları arasında; DP 2.1, HDMI 2.1, 90 W güç sağlayan USB-C portu ve kulaklık girişi yer alıyor. Göz sağlığını korumak için düşük mavi ışık modu mevcut. Monitör, ince üç kenarlı bir çerçeveye sahip gri renkte geliyor. Stand, eğme, döndürme, yükseklik ve pivot ayarlarını destekliyor ve VESA montaj uyumluluğuna sahip.

Hisense, özelleştirilebilir nişangah, zamanlayıcılar, koyu renk detay iyileştirme ve Black Myth: Wukong için optimize edilmiş bir mod da dahil olmak üzere oyuna özgü görüntü modları gibi çeşitli oyun özellikleri de sunuyor.

