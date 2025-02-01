Vivo X200 Pro Mini’nin küresel çıkış tarihi netleşiyor

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Akıllı telefon pazarında büyük bir ivme yakalayan Vivo, yeni bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son çeyrekte satış rakamlarıyla Samsung ve Xiaomi'yi geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan şirket, X serisini genişletmek için çalışmalara başladı. Gelen bilgilere göre, Vivo'nun Nisan ayında seriye yeni bir cihaz eklemesi bekleniyor.

Henüz hangi modelin tanıtılacağı kesinleşmiş değil, ancak söylentiler X200 Pro Mini'ye işaret ediyor. Bu cihaz, daha önce Çin'de X200 ve X200 Pro ile birlikte duyurulmuş, ancak küresel pazara sunulmamıştı. Alternatif olarak, X200 Ultra modelinin piyasaya sürülebileceği konuşulsa da, serinin önceki "Ultra" versiyonlarının Çin dışına çıkmaması bu ihtimali zayıflatıyor. Benzer şekilde, X200S modelinin de yalnızca Çin pazarına yönelik olabileceği belirtiliyor. Tüm bu bilgiler ışığında, en olası seçenek olarak X200 Pro Mini öne çıkıyor.

Yeni modelin henüz resmi sertifikasyon sürecine dair herhangi bir kayıt bulunmasa da, lansman yaklaştıkça gerekli belgelerin ortaya çıkması bekleniyor. Teknik özellikler açısından, X200 Pro Mini'nin Çin'deki versiyonuna benzer bir donanımla sunulacağı tahmin ediliyor.

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Cihazın 6,31 inçlik düz ekranı, 120Hz LTPO yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklığı ile dikkat çekiyor. Gücünü, Vivo'nun MediaTek ile birlikte geliştirdiği Dimensity 9400 işlemcisinden alıyor. 5.700mAh kapasiteli bataryası, 90W kablolu ve 30W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

Kamera tarafında ise oldukça iddialı bir sistem bulunuyor. Zeiss optiklerle desteklenen üçlü arka kamera kurulumunda, 1/1.28 inçlik Sony LYT-818 sensörlü ana kamera, özel olarak tasarlanan f/1.57 diyafram açıklığına sahip bir lens ile geliyor. Ayrıca, X100 Ultra modelinde de kullanılan 200MP Zeiss APO telefoto kamera, 3.7x optik yakınlaştırma sunuyor. Ultra geniş açılı lens ise 50MP çözünürlüğe sahip. Ön tarafta ise 32MP'lik otomatik odaklamalı bir selfie kamerası bulunuyor.

Vivo'nun yeni modelini tam olarak hangi pazarlarda sunacağı kesinlik kazanmasa da, global pazarda ilgiyle karşılanması bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda cihaz hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel.

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