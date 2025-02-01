Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo X200 Pro Mini’nin küresel çıkış tarihi netleşiyor

    Vivo, X200 serisiyle akıllı telefon pazarında önemli başarılara imza atarken, gelen son bilgiler bu seriye yeni bir ismin daha ekleneceğini gösteriyor. Yeni telefonun ismi ise X200 Pro Mini olacak.

    Vivo X200 Pro Mini’nin küresel çıkış tarihi netleşiyor Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında büyük bir ivme yakalayan Vivo, yeni bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son çeyrekte satış rakamlarıyla Samsung ve Xiaomi'yi geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan şirket, X serisini genişletmek için çalışmalara başladı. Gelen bilgilere göre, Vivo'nun Nisan ayında seriye yeni bir cihaz eklemesi bekleniyor.

    Henüz hangi modelin tanıtılacağı kesinleşmiş değil, ancak söylentiler X200 Pro Mini'ye işaret ediyor. Bu cihaz, daha önce Çin'de X200 ve X200 Pro ile birlikte duyurulmuş, ancak küresel pazara sunulmamıştı. Alternatif olarak, X200 Ultra modelinin piyasaya sürülebileceği konuşulsa da, serinin önceki "Ultra" versiyonlarının Çin dışına çıkmaması bu ihtimali zayıflatıyor. Benzer şekilde, X200S modelinin de yalnızca Çin pazarına yönelik olabileceği belirtiliyor. Tüm bu bilgiler ışığında, en olası seçenek olarak X200 Pro Mini öne çıkıyor.

    Yeni modelin henüz resmi sertifikasyon sürecine dair herhangi bir kayıt bulunmasa da, lansman yaklaştıkça gerekli belgelerin ortaya çıkması bekleniyor. Teknik özellikler açısından, X200 Pro Mini'nin Çin'deki versiyonuna benzer bir donanımla sunulacağı tahmin ediliyor.

    Cihazın 6,31 inçlik düz ekranı, 120Hz LTPO yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklığı ile dikkat çekiyor. Gücünü, Vivo'nun MediaTek ile birlikte geliştirdiği Dimensity 9400 işlemcisinden alıyor. 5.700mAh kapasiteli bataryası, 90W kablolu ve 30W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

    Kamera tarafında ise oldukça iddialı bir sistem bulunuyor. Zeiss optiklerle desteklenen üçlü arka kamera kurulumunda, 1/1.28 inçlik Sony LYT-818 sensörlü ana kamera, özel olarak tasarlanan f/1.57 diyafram açıklığına sahip bir lens ile geliyor. Ayrıca, X100 Ultra modelinde de kullanılan 200MP Zeiss APO telefoto kamera, 3.7x optik yakınlaştırma sunuyor. Ultra geniş açılı lens ise 50MP çözünürlüğe sahip. Ön tarafta ise 32MP'lik otomatik odaklamalı bir selfie kamerası bulunuyor.

    Vivo'nun yeni modelini tam olarak hangi pazarlarda sunacağı kesinlik kazanmasa da, global pazarda ilgiyle karşılanması bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda cihaz hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 2 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    barış manço hangi takımlı araç şase kablosu arızası belirtileri arabadan yanık yağ kokusu gelmesi elma şekeri nerede satılır elektrikli soba gece açık uyumak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum