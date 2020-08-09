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    Raffaello Sanzio da Urbino'nun yüzü yeniden üretildi

    Fransız gazetesi Le Figaro’nun son haberine göre University of Rome kurumu araştırmacıları sanatçının kafatasının alçı kalıplarını kullanarak büyük sanatçının yüzünü 3 boyutlu olarak yeniden oluşturdu
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Raffaello Sanzio da Urbino'nun yüzü yeniden üretildi
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    Raffaello Sanzio da Urbino, kısaca Rafael olarak bilinen rönesans döneminin İtalyan ressamı, mimarı ve büyük ustası arkasında birçok eser bırakarak günümüzden yaklaşık 500 yıl önce hayata gözlerini yumdu.

    Fransız gazetesi Le Figaro’nun son haberine göre University of Rome kurumu araştırmacıları sanatçının kafatasının alçı kalıplarını kullanarak büyük sanatçının yüzünü 3 boyutlu olarak yeniden oluşturdu.

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    Pantheon

    Raffaello Sanzio da Urbino'nun yüzü yeniden üretildi
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    Yeni araştırma Rafael’in, Roma’da bulunan Pantheon’a gömüldüğünü de destekler nitelikte. 1833 yılında sanatçının mezarı açılarak oluşturulan kafatası kalıbını kullanarak modellemeyi oluşturan araştırmacılar oluşturdukları modeli sanatçının portreleri ve dönemindeki ressamların yaptığı resimlerle karşılaştırdı.

    1833 yılında açılan mezarda başka iskeletler de bulunduğu için ortaya çıkarılan kalıntıların gerçekten Rafael’e ait olup olmadığı kesin değildi. İskeletlerin bazılarının Rafael'in öğrencilerine ait olduğu tespit ediliriken bazılarının kimliği hiç belirlenemedi. Yeni yapılan karşılaştırmalar ise kafatasının Rafael’e ait olduğunu desteklemekle birlikte mezardaki iskeletin gerçekten Rafael’e ait olduğunun da somut kanıtı niteliğinde.

    Ayrıca Bkz. "Hieronymus Bosch : Dünyevi Zevkler Bahçesi 515 yaşında"

    Yeni araştırma Nature dergisinde yayımlandı.



    https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/aug/07/3d-reconstruction-raphael-buried-at-the-pantheon-rome Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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