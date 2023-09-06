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    Tarihi an: Yapay zekalı pop şarkıcısı ile albüm anlaşması imzalandı

    Warner Music ilk yapay zekalı pop şarkıcısı ile albüm anlaşması imzaladı. Dijital yapay zeka şarkıcısı Noonoouri ise ilk teklisi 'Dominoes'u 1 Eylül tarihinde yayınladı.
    Bir ilk: Yapay zekalı pop şarkıcısı ile albüm anlaşması imzalandı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka özelinde tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Artık eminiz ki, çok uzak olmayan bir gelecekte asla yaşlanmayan, yorulmayan, uyumayan ve sürekli yeni şarkılar çıkaran yapay zekalı sanatçıların haytanı olacağız. Bunun ilk örneği ise bir Instagram fenomeni ve yapay zekalı şarkıcı Noonoouri oldu.

    Yapay zekalı şarkıcı albüm anlaşması imzaladı

    Noonoouri, Warner Music Central Europe ile bir albüm anlaşması imzaladıktan sonra 'Dominoes' adlı ilk single'ını yayınladı. Noonoouri, büyük bir plak anlaşması imzalayan türünün ilk örneği dijital influencer olarak da tarihe geçti.

    Noonoouri’nin inanılmaz derecede geniş gözleri ve küçük burnuyla ulaşılamaz güzellik standartlarının alametifarikası olan dolgun bir yüze sahip. Noonoouri ayrıca Virtual Humans'taki profiline göre bir vegan, sürdürülebilir modayı savunuyor ve bir moda markası için kampanya yürütürken kürk giymiyor.

    Şarkısı nasıl?

    Bir ilk: Yapay zekalı pop şarkıcısı ile albüm anlaşması imzalandı Tam Boyutta Gör
    Bir ses uzmanı değilim ancak Noonoouri'nin sesi biraz… Nasıl söylenir, hırıltılı geliyor. İnsanlar tarafından söylenen şarkıları dinleyen ve kulakları biraz hassas olan hemen hemen herkes bu sesin biraz yapay olduğunu anlayabilir. Ancak ilginç bir şekilde şarkısı kulağı tırmalamıyor ve aslında kendisini dinletiyor.

    Öte yandan Noonoouri'nin sesi yapay zeka ile oluşturulmuş olsa da temelinde gerçek bir şarkıcıya dayanıyor ancak sesi benzersiz kılmak için biraz değiştirilmiş durumda. Ek olarak şarkı üzerinde çalışan söz yazarları, şarkıcılar ve müzisyenler, tıpkı müzisyenlerin yapay zeka tarafından üretilmemiş diğer şarkılarda olduğu gibi telif ve yayıncılık paylarını alacaklar.

    Alman DJ ve prodüktör Alle Farben'in de yer aldığı şarkıya yazının sonundan ulaşabilirsiniz.

    Noonoouri ve şöhret

    Noonoouri, her açıdan bir influencer gibi görünüyor, en azından davranıyor. İlk kez 2018 yılında, 18 yaşındayken New York Moda Haftası'nda kamuoyunun karşısına çıktı. Beş yıl sonra hâlâ 18 yaşında. Noonoouri Dior, Valentino ve MiuMiu ile çalıştı ve ayrıca Kim Kardashian'ın güzellik serisi KKW Beauty için bir konturlama güzellik eğitiminde yer aldı.

    Almanya merkezli CGI sanatçısı Joerg Zuber tarafından yaratılan Noonoouri, geliştiricisinin moda ve güzelliğe olan sevgisi nedeniyle ortaya çıktı. Bu makale yazılırken Zuber'in dijital varlığının Instagram'da 403 binden fazla takipçisi ve çıkış şarkısı olan Dominoes’un YouTube 52.000’den fazla görüntülenmesi bulunuyor. Filipino Times'a göre, Noonoouri sponsorlu gönderi başına yaklaşık 1.800 dolar kazanıyor. Aktarılanlara göre Noonoouri'nin yılda yaklaşık 2.6 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

    Kaynakça https://www.warnermusic.de/news/neu-am-1-september-noonoouri-alle-farben-immi-royal-blood-und-vieles-mehr https://www.independent.co.uk/tech/warner-music-central-europe-skims-b2403503.html https://www.virtualhumans.org/human/noonoouri
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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