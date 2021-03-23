Seat'tan 'rekabetçi fiyata' sahip yeni bir elektrikli model geliyor

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Elektriklenme konusunda vites yükselten Seat, bu kapsamda 2025 yılına kadar atacağı bazı adımları açıkladı. Bu adımlardan en önemlisi uygun fiyatlı yeni bir elektrikli otomobil olacak.

Yapılan açıklamaya göre Seat'ın yeni elektrikli otomobili kompakt bir şehir aracı olacak. Söz konusu modelin Avrupa'da satılacağı ve ürün gamına 2025 yılında dahil olacağı belirtiliyor. İspanyol markanın 'rekabetçi bir fiyata' sahip olacağını belirttiği kompakt elektrikli otomobilin satış fiyatının 20 ila 25 bin euro civarında olacağı söylendi.

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Seat'ın elektrikli şehir aracıyla ilgili henüz net bir bilgi yok fakat boyut olarak Seat Born'un altında konumlanacağını biliyoruz. Paylaşılan ipucu görselinden (yukarıda) anlaşıldığı kadarıyla da crossover benzeri bir gövde tasarımına sahip olacak. Yani ortaya Toyota'nın kısa süre önce tanıttığı Aygo X Prologue konsepti gibi bir model çıkacağını düşünebiliriz.

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Aracın hangi fabrikada üretileceğinin ilerleyen aylarda paylaşılacağı ifade ediliyor. Ayrıca bu yıl içerisinde modelin ön gösterimi olarak bir konsept çalışması da görebiliriz.

Seat'ın bir diğer model duyurusu da Cupra Tavascan ile ilgili oldu. İspanyol marka, Tavascan'ın 2024 yılında piyasaya sürüleceğini onayladı. Hatırlanacak olursa Tavascan, 2019 yılında konsept olarak tanıtılmıştı. Tavascan konseptiyle ilgili detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz. Cupra Tavascan'ın seri üretim versiyonu, markanın Cupra Born'den sonraki ikinci elektrikli otomobili olacak. Cupra Born ise 2021'in sonunda satışa sunulacak.

İspanyol marka son olarak, makyajlı İbiza ve Arona'nın da bu yılın sonunda geleceğini not olarak ekledi. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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