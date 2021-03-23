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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seat'tan 'rekabetçi fiyata' sahip yeni bir elektrikli model geliyor

    Volkswagen Grubu markalarından Seat, elektriklenme planı kapsamında şehir içi kullanım odaklı yeni bir model piyasaya sürecek. İlk ipucu görseli de paylaşılan model 2025'te ürün gamına dahil olacak.
    23 Mart 2021, 14:30 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Seat'tan 'rekabetçi fiyata' sahip yeni bir elektrikli model geliyor
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    Elektriklenme konusunda vites yükselten Seat, bu kapsamda 2025 yılına kadar atacağı bazı adımları açıkladı. Bu adımlardan en önemlisi uygun fiyatlı yeni bir elektrikli otomobil olacak.

    Yapılan açıklamaya göre Seat'ın yeni elektrikli otomobili kompakt bir şehir aracı olacak. Söz konusu modelin Avrupa'da satılacağı ve ürün gamına 2025 yılında dahil olacağı belirtiliyor. İspanyol markanın 'rekabetçi bir fiyata' sahip olacağını belirttiği kompakt elektrikli otomobilin satış fiyatının 20 ila 25 bin euro civarında olacağı söylendi.

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    Seat'ın elektrikli şehir aracıyla ilgili henüz net bir bilgi yok fakat boyut olarak Seat Born'un altında konumlanacağını biliyoruz. Paylaşılan ipucu görselinden (yukarıda) anlaşıldığı kadarıyla da crossover benzeri bir gövde tasarımına sahip olacak. Yani ortaya Toyota'nın kısa süre önce tanıttığı Aygo X Prologue konsepti gibi bir model çıkacağını düşünebiliriz.

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    Aracın hangi fabrikada üretileceğinin ilerleyen aylarda paylaşılacağı ifade ediliyor. Ayrıca bu yıl içerisinde modelin ön gösterimi olarak bir konsept çalışması da görebiliriz.

    Seat'ın bir diğer model duyurusu da Cupra Tavascan ile ilgili oldu. İspanyol marka, Tavascan'ın 2024 yılında piyasaya sürüleceğini onayladı. Hatırlanacak olursa Tavascan, 2019 yılında konsept olarak tanıtılmıştı. Tavascan konseptiyle ilgili detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz. Cupra Tavascan'ın seri üretim versiyonu, markanın Cupra Born'den sonraki ikinci elektrikli otomobili olacak. Cupra Born ise 2021'in sonunda satışa sunulacak.

    İspanyol marka son olarak, makyajlı İbiza ve Arona'nın da bu yılın sonunda geleceğini not olarak ekledi. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aycibin (Yalım Dilmen) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    hemen ötv bindirelim de kimse almasın
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    TheStarBox (uğurcan ) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı mükemmel, ah birde şu ötv garabeti olmasa...1 yıllık maaşımla alabileceğim arabanın fiyatı 2 katına çıkıyor...
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    Pc.programcı (Ramazan PARLAK) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Oo elektrikli araç mi, otv ye ekleyin, almasınlar... "
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    KAÇAK ELEKTİRKLE ÇALIŞACAKSA OLUR
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