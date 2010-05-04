Lexar Media'dan profesyonel fotoğrafçılar için CompactFlash bellek kartları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Lexar Media, profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı CompactFlash kartlarını duyurdu. 300x ve 600x performans derecelendirmesine sahip olan 32GB kapasiteli yeni bellek kartlarının UDMA 6 cihazlar için hazırlandığını ve sırasıyla 45MB/saniye ile 90MB/saniye yazma hızı sundukları açıklandı. SLR segmentindeki fotoğraf makinelerinin hedeflendiği yeni bellek kartları, ömür boyu garanti ile kullanıma sunuluyorlar.
Lexar Media'nın Professional serisi yeni bellek kartlarından 300x hızındaki model 250$, 600x hızındaki modeli ise 500$ seviyesinden kullanıma sunuluyorlar.
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