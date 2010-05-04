Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lexar Media'dan profesyonel fotoğrafçılar için CompactFlash bellek kartları

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,8b
1
2
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Lexar Media, profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı CompactFlash kartlarını duyurdu. 300x ve 600x performans derecelendirmesine sahip olan 32GB kapasiteli yeni bellek kartlarının UDMA 6 cihazlar için hazırlandığını ve sırasıyla 45MB/saniye ile 90MB/saniye yazma hızı sundukları açıklandı. SLR segmentindeki fotoğraf makinelerinin hedeflendiği yeni bellek kartları, ömür boyu garanti ile kullanıma sunuluyorlar.

Lexar Media'nın Professional serisi yeni bellek kartlarından 300x hızındaki model 250$, 600x hızındaki modeli ise 500$ seviyesinden kullanıma sunuluyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
yalnız fiyat olarak çok acımasızlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ateşle Barut 9 yıl
Fiyatlar çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim