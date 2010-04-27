Lexar'dan sunucular için ultra-düşük profilli RDIMM bellek modülü

Lexar Media, sunucular için hazırladığı düşük güç tüketimli yeni bellek modülünü duyurdu. Ultra-düşük profilli baskılı devre kullanan 8GB kapasiteli DDR3-RDIMM bellek modülü, Intel Xeon tabanlı sunucuları hedef alıyor. 1066MHz'de çalışan yeni bellek modülü, 1.65v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla görev yapıyor. Düşük profilli tasarımı sayesinde farklı form faktörlerindeki sunucularla kullanıma uygun olan modül, 144GB bellek kapasiteli sunucu kurulumuna da olanak tanıyor.

Lexar Media'nın ömür boyu garanti ile satışa sunmayı planladığı yeni bellek modülü için Lexar ürün yöneticisi Jim Jardine açıklamasında, müşterilerinin blade sunucular gibi yüksek yoğunluklu bilgi işlem çözümlerine adapte olmaya devam ettiklerini ve var olan uygulamalar ve platformlarını güncelleyerek sanallaştırma gibi teknolojilere adapte olduklarını belirterek 8GB kapasiteli yeni modülün tüm bu ihtiyaçları performans, yoğunluk ve kalite ile sağlayacağını belirtti.

Lexar Media'nın 8GB kapasiteli Crucaial RDIMM DDR3 bellek modülü için herhangi bir maliyet bilgisi açıklanmadı.