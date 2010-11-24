LG, 23-inç 240Hz IPS panel hazırlıyor

Üç boyutlu görüntüleme teknolojisiyle birlikte 120Hz tazeleme hızına sahip panellere talep artarken, Güney Kore merkezli elektronik devi LG, 240Hz hızında 23-inç IPS panel hazırladığını duyurdu. Mükemmel görüntü kalitesi sunacağı iddia edilen yeni panelin detayları açıklanmasa da tepki süresinin 8ms olacağı belirtildi.

Üst segmentteki monitörler ve entegre alıcılı TV monitörlerde kullanılması beklenen IPS panelin ne hazaman hacimli üretime gireceği bilinmese de LG'nin ilk defa kendi ürünlerinde kullanması bekleniyor.