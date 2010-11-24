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LG, 23-inç 240Hz IPS panel hazırlıyor

8 yıl
14,3b
1
20
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üç boyutlu görüntüleme teknolojisiyle birlikte 120Hz tazeleme hızına sahip panellere talep artarken, Güney Kore merkezli elektronik devi LG, 240Hz hızında 23-inç IPS panel hazırladığını duyurdu. Mükemmel görüntü kalitesi sunacağı iddia edilen yeni panelin detayları açıklanmasa da tepki süresinin 8ms olacağı belirtildi.

Üst segmentteki monitörler ve entegre alıcılı TV monitörlerde kullanılması beklenen IPS panelin ne hazaman hacimli üretime gireceği bilinmese de LG'nin ilk defa kendi ürünlerinde kullanması bekleniyor.


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fenerista 8 yıl
"HZ" tam olarak ne oluyor, saniyedeki blmem ne oluyor yani ?:) Ekran tazeleme sıklığıydı sanırım ama.. alakası yok herhalde ama FPS ile bi bağlantısı falan var mı yani ekranda saniyede gösterilen görüntü sayısıyla ilgili ?
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ensaronline 8 yıl
3 kez Lg kullandım.
En sonki Lg 22 lcd idi. 515 tl bayılıp almıştım.
Lg sempatizanıydım ama bir aha asla.
Bırak milletede Lg alıyordum onlarında hakkına girdim.
Bikere acaip kalitesiz. Ekran kalitesine diyeceğim yok şık modellerinde öncüsü ondada bişey diyemem.
Ama çöpede atılmazki para. Tüplü monitörleri 3 yıl dayandı. Amcaoğluna almıştım ozamanlar o garanti bitiminde 2 yılı az geçti gümledi.
Lcd aldım tuttu 1 yıl geçti bozuldu. zaten ilk aldığımdada bozuk çıkmış iade etmiştim. Yetmedi garantiye gönderdim. daha bozarak gönderdiler.
Müşteri hizmetlerine yenisini istiyorum dedim (2-3 kez tamir gördüğü için) olmaz dedi.
dayattılar bozuk ürünü paramı istedim gidin tüketici heyetine denildi. bende gittim. Allaha şükür iade kararına bağlandı Lg'den kurtuldum.
Allah uzak etsin. Bazan fanatiklik büyük bela. Tipine özelliklerine aldanıp sağlam maldan vazgeçmeyin derim
Allaha emanet olun
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ParaBende 8 yıl
Mükemmel monitör 8ms nin oyunlarda pek bir problemde çıkaracıgını düşünmüyorum , ucuza olsa alıcam bi tane IPS Panel grafikeriz TN panel le sürünüyoruz
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ogkasa 8 yıl
Lg'nin yeni ürünleri gerçekten çok kaliteli. Monitörde samsung'un önüne geçti diyebilirim. Şu monitörden bitane bende olsa daha da bişi istemem vala :D
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ozkan_tpc 8 yıl
IPS paneller ne gibi avantajlar sunuyor?
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venom88 8 yıl
Gelse bile piyasada rakibi olmayaçağı için fiyatlarının uçuk olmasını bekliyorum tahminim 1000 dolardan aşağı olmaz.
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QuakeM 8 yıl

ozkan_tpc

IPS paneller ne gibi avantajlar sunuyor?


IPS panellerin renk gösterimi daha yüksek. Yani kullandığımız geleneksel lcd ler TN panele sahip ve 16,7 Milyon renk gösterimini yapamıyor (öyle söyleselerde gerçekte 270 bin kusür renk verebiliyor. Aynı dynamic contrast olayında olduğu gibi bazı hileler kullanılıyor.) IPS paneller hem 16,7 milyon renk veriyor hem bakış açısına göre renklerde değişme olmuyor hem de backlight dediğimiz arka ışık sızması daha az. Bu sebepten profesyonel kullanıcılar crt ekranlara tek alternatif olan ips panelleri kullanır. LG bu ekrana bayağı uçuk bir fiyat verecektir bence.
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mavizaman 8 yıl
allah herkese nasip etsin.
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KANUNI61 8 yıl
yaa birdaha lg alırsam 2 olsun ekran köşelerden yeşilleşmeye başladı 2 senelik cihaz ve git gide büyüyör 23 inc
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selahattın ısık 8 yıl

KANUNI61

yaa birdaha lg alırsam 2 olsun ekran köşelerden yeşilleşmeye başladı 2 senelik cihaz ve git gide büyüyör 23 inc

bende ilk defa LG monitör aldım sonraki monitörümde LG olacak.
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L.o.T.u.S 8 yıl
Bizde Avrupadan getirtiriz :)
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selahattın ısık 8 yıl
240 HZ IPS panel yuh..
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Ozn.Onl 8 yıl
yuh :S
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selahattın ısık 8 yıl

MwaM

yuh :S

benden uzun yaşayacan..
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