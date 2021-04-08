LG akıllı telefonlar üç yıla kadar Android işletim sistemi güncellemesi alacak

Geçtiğimiz günlerde şirketin mobil kısmını kapatacağını onaylayan LG, mevcut kullanıcılarını düşünerek satın alındığı yıldan itibaren birinci sınıf akıllı telefonları için üç Android işletim sistemi güncellemesine kadar destek sunacağını duyurdu.

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Bazı modeller iki yıl güncelleme alacak

Yayınladığı bir gönderi ile duyuru yapan Güney Koreli teknoloji devi, üç işletim sistemi güncelleme garantisinin 2019 veya daha sonra piyasaya sürülen G serisi, V serisi, Velvet ve Wing akıllı telefonlara uygulanacağını belirtti.

Şirket tüm cihazlarının üç işletim sistemi güncellemesi almayacağını LG Stylo ve K serisi gibi 2020 modellerinin iki işletim sistemi güncellemesi alacağını bildirdi. LG, kesin programın Google'ın işletim sistemi dağıtım zaman çizelgesine ve cihaz performansı ve uyumluluğu gibi diğer faktörlere bağlı olacağını söyledi.

LG, mobil bölümünü 31 Temmuz itibariyle kapatacağını açıkladı. Şirket, ortaklara yönelik sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için ikinci çeyrekte telefon üretmeye devam edecek. Teknoloji devi, altı yıl boyunca yaklaşık 4.5 milyar dolar zarara uğradı. LG, rekabetçi akıllı telefon sektöründen çıkarak diğer sektörlere daha fazla yatırım yapmayı amaçlıyor.

https://www.engadget.com/lg-three-os-update-022608993.html

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