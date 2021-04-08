Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG akıllı telefonlar üç yıla kadar Android işletim sistemi güncellemesi alacak

    Mobil bölümünün kapatılacağını duyuran LG'den yeni bir açıklama geldi. Şirket, mobil bölüm kapatılacak olsa da bazı akıllı telefon modellerine üç yıla kadar Android güncellemeleri sunacak.
    08 Nisan 2021, 22:30 (5 gün)
    1,4b
    1
    15
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    LG akıllı telefonlar üç yıla kadar Android işletim sistemi güncellemesi alacak

    Geçtiğimiz günlerde şirketin mobil kısmını kapatacağını onaylayan LG, mevcut kullanıcılarını düşünerek satın alındığı yıldan itibaren birinci sınıf akıllı telefonları için üç Android işletim sistemi güncellemesine kadar destek sunacağını duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar ZTE Axon 30 Ultra'nın yüksek fiyatı ve bazı teknik detayları sızdırıldı

    Ayrıca Bkz. "Dimensity 800U'dan güç alan Oppo Reno5 Z 5G tanıtıldı"

    Bazı modeller iki yıl güncelleme alacak

    Yayınladığı bir gönderi ile duyuru yapan Güney Koreli teknoloji devi, üç işletim sistemi güncelleme garantisinin 2019 veya daha sonra piyasaya sürülen G serisi, V serisi, Velvet ve Wing akıllı telefonlara uygulanacağını belirtti.

    Şirket tüm cihazlarının üç işletim sistemi güncellemesi almayacağını LG Stylo ve K serisi gibi 2020 modellerinin iki işletim sistemi güncellemesi alacağını bildirdi. LG, kesin programın Google'ın işletim sistemi dağıtım zaman çizelgesine ve cihaz performansı ve uyumluluğu gibi diğer faktörlere bağlı olacağını söyledi.

    LG, mobil bölümünü 31 Temmuz itibariyle kapatacağını açıkladı. Şirket, ortaklara yönelik sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için ikinci çeyrekte telefon üretmeye devam edecek. Teknoloji devi, altı yıl boyunca yaklaşık 4.5 milyar dolar zarara uğradı. LG, rekabetçi akıllı telefon sektöründen çıkarak diğer sektörlere daha fazla yatırım yapmayı amaçlıyor.



    https://www.engadget.com/lg-three-os-update-022608993.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    H hopeyoung 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ilk telefonum sonyericson t100 idi. Bir süre sonra telefon üretmediler. Sonra kapaklı bir nokia peşine n72 kullandım, nokia satıldı. BB curve almıştım, BB bitti. Sonra lumia almıştım Nokia ve windows mobile diye bir şey kalmadı. Lg G4, G6 ve V30+ aldım. LG' de bitmiştir. Neyi batırmak isterseniz? Ne alayım?
    ilk telefonum sonyericson t100 idi. Bir süre sonra telefon üretmediler. Sonra kapaklı bir nokia peşine n72 kullandım, nokia satıldı. BB curve almıştım, BB bitti...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 gün ( Mesaj Silindi ) hopeyoung
    iPhone 🙃
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Omega Speedmaster 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hangi modelmiş o? Bari onu da söyleselermiş...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    from softwave 2 gün ( Mesaj Silindi )
    sony gitti,lg gittimhtc gitti,motorola ve nokia dan haber alinamiyor desene masadan bir bir eksiliyor dostlar.



    Ulan eskiden Express music,n73,n95 in yanında çin mali gibi kalan s250 vs ureten bi samsung kaldi vay bee
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bari V30’a da güncelleme vereydiniz. Güzelim cihaza bu yapılır mı be?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LVL99 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Lg telefon aldım 2017 de sadece bir kere güncelleme geldi ondan sonra komple unuttular cihazı ürettiklerini herhalde... 4.5 milyar zarar etmiş, bu kafayla az bile etmişler.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    N Night_Blade (ibrahim s) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hikaye anlatmasınlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M marazgiil 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Lg ömrü tükendi mobil konusunda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mcebi001 (murat çebi) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hep aynı taktik tabiki almayacaklar,bir tane alsalar yine iyi...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilgimsin (Çiğdem Çağdaş) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bence hic zorlamasınlar artık....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ARAGORNyeg 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Son bir şarkı söyle bize LG
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke V70’i çıkarıp da gitseydi. Görünen ki o ki efsane bir model olacaktı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1375 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    lg mobile, lg android güncellemeleri ve
    4 etiket daha lg velvet lg wing lg stylo Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Elon Musk'ın kurduğu Neuralink'in bir diğer kurucusu, isterlerse gerçek bir Jurassic Park yapabileceklerini söyledi 5 gün Samsung, iTest web uygulamasıyla iPhone'larda Galaxy cihaz deneyimi sunuyor 5 gün 2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? 5 gün Yenilenen iPad Pro ve iPad mini'nin canlı görüntüleri sızdırıldı 5 gün Samsung Galaxy Tab A7 Lite piyasaya sürülmeye hazır 5 gün Netflix'in yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" yayınlandı 5 gün Pinterest, Türkiye'de temsilci atadı: Temsilci atamayan platform kalmadı 5 gün iOS 15, Face ID ve Touch ID'yi bir araya getirebilir 5 gün Call of Duty: Warzone'da temizlik devam ediyor: 15.000 kişi daha hile sebebiyle banlandı 5 gün Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar oyunu oynayan bir maymunun görüntülerini yayınladı 5 gün Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada 5 gün Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi 5 gün Steam'de Xbox oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsatlar 5 gün Konsolda PS5'e özel olan Bethesda oyunu Deathloop bir kez daha ertelendi 5 gün Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir 5 gün Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi 5 gün Çiftçilik simülatörü Idle Farmyard, 10 Nisan'da Android ve iOS için yayınlanacak 5 gün 1998 yapımı SaGa Frontier'in mobil cihazlar için yayınlanacak olan yenilenmiş versiyonundan video paylaşıldı 5 gün Sony mobil sensör pazarında açık ara lider 5 gün Xbox özel oyunu Gears of War'un tasarımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN LG akıllı telefonlar üç yıla kadar Android işletim sistemi güncellemesi alacak Sonraki Stratejiye dayalı futbol oyunu Pitch Clash'in açık betası Android cihazlar için başladı 5 gün iOS 15 sürümü macOS Big Sur’a benzeyebilir 5 gün Netflix; Spider-Man filmleri, Uncharted filmi ve diğer Sony filmlerinin yayın haklarını satın aldı 5 gün Nokia C10 ve C20 giriş seviyesini zorluyor 5 gün The Witcher: Blood Origin'in başrolü çekimler başlamadan önce diziden ayrıldı 5 gün Intel kendi işlemcilerini MacBook afişleriyle övüyor 5 gün Gametech Titan Blue Switch mekanik oyuncu klavyesi inceleme 5 gün Nokia G10 ve G20 bütçenizi düşünüyor 5 gün Facebook, Clubhouse ve Instagram Live'ın karışımı olan Hotline'ı test ediyor 5 gün Rusya Merkez Bankası dijital para testlerine 2022 yılında başlayacak 5 gün Nokia X10 ve X20 karşınızda 5 gün GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi 5 gün Lenovo Legion Duel 2 tanıtıldı: Çift fan, çift USB girişi, 8 tetik tuşu 5 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 5 gün Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, askeri eğitimlerde yer aldı 5 gün Google hedefli reklamcılık için Chrome kullanıcılarını gruplara ayıran yeni bir yöntem deniyor 5 gün Angelina Jolie başrollü aksiyon filmi Those Who Wish Me Dead'den fragman yayınlandı 5 gün Hackerlar kötü amaçlı yazılımları Slack ve Discord üzerinden dağıtıyor 6 gün Yeni Citroen C5'ten ipucu videosu geldi: Tanıtım 12 Nisan'da 6 gün Gerçek FPS’ciler Kalekol’da buluşuyor! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız