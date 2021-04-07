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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dimensity 800U'dan güç alan Oppo Reno5 Z 5G tanıtıldı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo yeni cihazı, Reno5 Z 5G'yi piyasaya sürdü. Oppo Reno5 ailesinin yeni üyesi, dörtlü arka kamera kurulumu ve 30 W hızlı şarj destekli 4310 mAh batarya ile geliyor.
    07 Nisan 2021, 16:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Dimensity 800U'dan güç alan Oppo Reno5 Z 5G tanıtıldı
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    Oppo, Reno5 serisine yeni bir üye daha ekledi. Seriye son eklenen Oppo Reno5 Z 5G, Dimensity 800U yonga seti, 30W VOOC hızlı şarj ve dörtlü arka kamera kurulumuna sahip. Resmi olarak BAE ve Singapur pazarlarında piyasaya sürülen cihazın küresel kullanılabilirliğine dair bir bilgi bulunmuyor.

    Oppo Reno5 Z 5G, yaklaşık 395 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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    Oppo Reno5 Z 5G, teknik özellikleri

    Akıllı telefon, 6.43 inç büyüklüğünde FHD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip. Ekran, 60 Hz yenileme hızı; normal modda 135Hz, oyun modunda ise 180Hz dokunma örnekleme hızı sunuyor.

    Dimensity 800U'dan güç alan Oppo Reno5 Z 5G tanıtıldı
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    Cihaz, 8GB LPDDR4X RAM ve 128GB dahili hafıza ile eşleştirilen Dimensity 800U yonga setinden güç alıyor. Oppo Reno5 Z 5G'nin yazılım tarafında ise Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 bulunuyor.

    Dimensity 800U'dan güç alan Oppo Reno5 Z 5G tanıtıldı
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    Telefon, f / 1.7 diyafram açıklığıyla 48MP birincil lens, f / 2.2 diyafram açıklığı ve 119 derece görüş alanıyla 8MP ultra geniş açılı lens, f / 2.4 diyafram açıklığıyla 2MP makro sensör ve f/ 2.4 diyafram açıklığıyla 2MP mono sensörün yer aldığı dörtlü arka kamera kurulumuna sahip. Ekranın sol üst köşesinde yer alan ön kameranın çözünürlüğü ise 16MP. Cihaz, Ultra Gece Videosu, HDR Video ve aynı anda hem ön hem arka kamera ile kayıt yapabileceğiniz Çift Görünümlü Video gibi kamera özelliklerine sahip.

    Dimensity 800U'dan güç alan Oppo Reno5 Z 5G tanıtıldı

    173 gram ağırlığında ve 160.1 x 73.4 x 7.8 mm boyutlarında olan Oppo Reno5 Z 5G, 30W VOOC hızlı şarjı destekleyen 4310mAh batarya ile geliyor. Bağlantı açısından cihaz, çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi sunuyor.



    https://www.gsmarena.com/oppo_reno5_z_5g_specs_price_sale_date-news-48542.php
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Reno2 z'den tek farkı işlemcisi. Ram, kamera, ekran, pil performansı her şey aynı.
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    TearsForFears 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oppo hiçbir yenilik sunmadığı donanımları böyle pahalıya nasıl satabiliyor? Huawei ve lg olmayınca insanlar samsung yerine tercih ediyor herhalde. Yoksa samsung bile daha iyi donanımı daha ucuza satıyor.
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