LG resmen doğruladı: Mobil bölüm kapanıyor

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Uzun yıllar önce beğenilen akıllı telefonları ile firmasının lokomotifi haline gelen LG Mobile ne yazık ki ardı ardına yaşadığı kayıplarla bu kez firmasının sırtında kambur oldu. LG artık bu yükten kurtulmak istiyor.

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LG resmen doğruladı

LG Mobile bölümünün yakın dönemde akıllı telefon pazarından çekileceği iddiaları bir süredir gündeme geliyordu. Firma ilk başlarda bunu yalanlasa da sonrasında yavaş yavaş sessiz kalma ve nihayet doğrulama aşamasına geçti.

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Güney Koreli elektronik devi bugün mobil pazardan çekilme iddialarını resmen doğruladı. 31 Temmuz itibariyle mobil bölüm tamamen kapanıyor. Firma bundan böyle herhangi bir yeni telefon üretimi yapmayacak ve stokların bitirilmesine çalışılacak. Üretilmiş Mevcut LG akıllı telefonlarına ise belirli bir zaman dilimi içerisinde bölgeye göre şartları değişmekle birlikte destek sunmaya devam edecek.

Mobil pazardan çekilme kararının LG yönetim kurulu tarafından da onaylandığı belirtiliyor. LG bundan sonra başarılı olduğu akıllı ev aletleri, beyaz eşya, Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, elektrikli araç bileşenleri gibi sektörlere odaklanacak. Modüler LG G5, dönebilir ekranlı LG Wing gibi yenilikçi modeller ne yazık ki firmayı kurtarmaya yetmedi.

https://www.gizmochina.com/2021/04/05/lg-confirms-shutting-down-its-mobile-business-to-focus-on-connected-devices-smart-home/

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