LG resmen doğruladı: Mobil bölüm kapanıyor

Uzun yıllar önce beğenilen akıllı telefonları ile firmasının lokomotifi haline gelen LG Mobile ne yazık ki ardı ardına yaşadığı kayıplarla bu kez firmasının sırtında kambur oldu. LG artık bu yükten kurtulmak istiyor.İlginizi Çekebilir LG V70 karanlığa gömüldü
LG resmen doğruladı
LG Mobile bölümünün yakın dönemde akıllı telefon pazarından çekileceği iddiaları bir süredir gündeme geliyordu. Firma ilk başlarda bunu yalanlasa da sonrasında yavaş yavaş sessiz kalma ve nihayet doğrulama aşamasına geçti.
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Güney Koreli elektronik devi bugün mobil pazardan çekilme iddialarını resmen doğruladı. 31 Temmuz itibariyle mobil bölüm tamamen kapanıyor. Firma bundan böyle herhangi bir yeni telefon üretimi yapmayacak ve stokların bitirilmesine çalışılacak. Üretilmiş Mevcut LG akıllı telefonlarına ise belirli bir zaman dilimi içerisinde bölgeye göre şartları değişmekle birlikte destek sunmaya devam edecek.
Mobil pazardan çekilme kararının LG yönetim kurulu tarafından da onaylandığı belirtiliyor. LG bundan sonra başarılı olduğu akıllı ev aletleri, beyaz eşya, Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, elektrikli araç bileşenleri gibi sektörlere odaklanacak. Modüler LG G5, dönebilir ekranlı LG Wing gibi yenilikçi modeller ne yazık ki firmayı kurtarmaya yetmedi.
https://www.gizmochina.com/2021/04/05/lg-confirms-shutting-down-its-mobile-business-to-focus-on-connected-devices-smart-home/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Adamlar G4 arızalanınca G5 verdi. G5 arızalandı G6 verdi.Yetmedi orası ayrı. Yine de doğru düzgün bir açıklama yapılamadı. Eğer yapılsa idi kullanıcılar firmayı sahiplenirdi..
Samsung 5-6 yıldır amoled yanığı sorununu çözememiş ama kimse Samsung'a sorunlu marka demiyor :D Huawei,Xiaomi ghost screen ile boğuşuyor orta segment telefonlarında ama gram konusu açılmıyor. LG tüm bu sorunları çözeli yıllar olmuş ama baksana yorumlarda hala iyi ki gitmiş filan diyorlar.
Kendim Meizu 16th kullanıyorum ama G5'in tadını bana ne şuan kullandığım 16th ne S6'ım ne Note 3'üm verdi. ileri de imkanım olursa bulabilirsem V50 alıp 10 yıl kullanmayı düşünüyorum :D
G5 hala aktif olarak annem tarafından kullanılıyor. Tam 5 senedir en ufak bir arızası da olmadı,ailede 3 tane G5 var.
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