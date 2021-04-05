Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG resmen doğruladı: Mobil bölüm kapanıyor

    31 Temmuz itibariyle LG Mobile bölümü kepenk kapatıyor. Akıllı telefon tarihine önemli dokunuşlar yapan LG markası artık tarihin tozlu raflarında yerini alacak.
    05 Nisan 2021, 08:49 (1 hf.)
    5,2b
    1
    110
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    29

    LG resmen doğruladı: Mobil bölüm kapanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Uzun yıllar önce beğenilen akıllı telefonları ile firmasının lokomotifi haline gelen LG Mobile ne yazık ki ardı ardına yaşadığı kayıplarla bu kez firmasının sırtında kambur oldu. LG artık bu yükten kurtulmak istiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar LG V70 karanlığa gömüldü

    LG resmen doğruladı

    LG Mobile bölümünün yakın dönemde akıllı telefon pazarından çekileceği iddiaları bir süredir gündeme geliyordu. Firma ilk başlarda bunu yalanlasa da sonrasında yavaş yavaş sessiz kalma ve nihayet doğrulama aşamasına geçti.

    Ayrıca Bkz. "2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü"

    Güney Koreli elektronik devi bugün mobil pazardan çekilme iddialarını resmen doğruladı. 31 Temmuz itibariyle mobil bölüm tamamen kapanıyor. Firma bundan böyle herhangi bir yeni telefon üretimi yapmayacak ve stokların bitirilmesine çalışılacak. Üretilmiş Mevcut LG akıllı telefonlarına ise belirli bir zaman dilimi içerisinde bölgeye göre şartları değişmekle birlikte destek sunmaya devam edecek.

    Mobil pazardan çekilme kararının LG yönetim kurulu tarafından da onaylandığı belirtiliyor. LG bundan sonra başarılı olduğu akıllı ev aletleri, beyaz eşya, Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, elektrikli araç bileşenleri gibi sektörlere odaklanacak. Modüler LG G5, dönebilir ekranlı LG Wing gibi yenilikçi modeller ne yazık ki firmayı kurtarmaya yetmedi.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/05/lg-confirms-shutting-down-its-mobile-business-to-focus-on-connected-devices-smart-home/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ahmet. (Ahmet Gözütok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    LG G2 dönemi için şahane cihazdı ama bu model ve sonrasında gelen neredeyse tüm cihazlar kronik sorunlarıyla herkesi yıldırdı. 🥵
    3 Yanıt Yanıtla +81
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    shadymarsh (Halim Samet) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    LG G4 çok büyük umutlarla almıştım, zehir oldu. 1 saatten kısa sürede biten bataryası, hızlı şarj olurken ghost touch yapması felan beni çileden çıkarıyordu. Batarya değiştim değişen yine bir şey olmadı. Artık ne kadar fazla insan G3-G4-G5'den nefret etmişse adamlara kapıyı gösterdiler.
    LG G4 çok büyük umutlarla almıştım, zehir oldu. 1 saatten kısa sürede biten bataryası, hızlı şarj olurken ghost touch yapması felan beni çileden çıkarıyordu. B...
    Devamını Gör
    Yanıtla +37
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Darısı Sony'nin başına.
    6 Yanıt Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (91) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    K karaataas 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel telefonları olmuştu ama rekabette çok zayıf düştüler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    4007 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu telefonun arayüzünü kim yapıyorsa vestelin transfer etmesi lazım. Kim ne derse desin bir kez LG kullanan bana göre her zaman LG yi arıyor.


    Adamlar G4 arızalanınca G5 verdi. G5 arızalandı G6 verdi.Yetmedi orası ayrı. Yine de doğru düzgün bir açıklama yapılamadı. Eğer yapılsa idi kullanıcılar firmayı sahiplenirdi..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 5 gün ( Mesaj Silindi ) 4007
    Zaten G5'den itibaren yavaş yavaş üretim bandını da değiştirerek bootlop sorunu tamamen çözüldü. G6'dan itibaren Ghost Screnn çözüldü. Son 4 yıldır da kusursuz cihazlar üretiyor LG. Ama sorsan herkesin ağzında G3-G4. Deli oluyorum vallahı,adamlar G4 mağdurlarına G5 verdi yahu. Bunu hangi marka yapmış bu zamana dek diye sorsan hiç bir marka yoktur. LG akıllı telefon sektörüne yenilikleri ile büyük yön vermiş bir marka. G5'den sonra reklamları çok azaldı,bu da markanını unutulmasına sebep oldu. Oysa ki G5'den sonra marka düzelmişti.

    Samsung 5-6 yıldır amoled yanığı sorununu çözememiş ama kimse Samsung'a sorunlu marka demiyor :D Huawei,Xiaomi ghost screen ile boğuşuyor orta segment telefonlarında ama gram konusu açılmıyor. LG tüm bu sorunları çözeli yıllar olmuş ama baksana yorumlarda hala iyi ki gitmiş filan diyorlar.

    Kendim Meizu 16th kullanıyorum ama G5'in tadını bana ne şuan kullandığım 16th ne S6'ım ne Note 3'üm verdi. ileri de imkanım olursa bulabilirsem V50 alıp 10 yıl kullanmayı düşünüyorum :D

    G5 hala aktif olarak annem tarafından kullanılıyor. Tam 5 senedir en ufak bir arızası da olmadı,ailede 3 tane G5 var.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B birokyanus 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kapatmak yerine bir süre ara verip hatalardan ders çıkartılıp 1 telefona yoğunlaşılsa güzel olabilirdi. Evet son zamanlarda telefonlarda kötü ama efsane telefonlarıda vardı unutmamak gerek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V venice24 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zaten son yeniliklerdede rekabete ayak uydurulmamıştı. İyi olmuş diye düşünüyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    redwhiteee (rrrr aaaa) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence LG g4 de çok büyük bir hata yaptı ve bu olay sonunu getirdi. Bende LG G3 vardı eşimede LG g4 aldık ve 4 yıl kadar severek kullandık. Özellikle LG g4 kamera konusunda süperdi. Hala çalışıyor ama wi-fi bozuk. Hataya gelecek olursak LG G3 te kronik MMC arızası vardı. Telefon bir anda gidiyor ve tamiri pek mümkün değil. Benim telefonum aynı şekilde arızaladı ve çöp oldu. Ama asıl sorun senin o kadar mühendisin, ARGE birimin var hiç mi akıllanmadın arkadaş aynı sorunu LG g4 lerede taşıdın. Tüm mühendislerini kovsan yeri var. Tamam bir tane hata yaptın ama ikincisi salaklıktır. LG g4 3 ayda gitti bu hata yüzünden ama sıfır tel verdi servis o Allah'tan 3 yıldan fazla dayandı. İkinci elde ve onar sat piyasasında LG ye çöp gözüyle bakılıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Antocio (H H L ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    LG G3'te denedikleri saçma 2K ekran ve fazla ısınmaya bağlı olarak ekran kararmalari, çok büyük hatalar yaptın LG. Birçoğuna amatörce hatalar demek bile mümkün.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mstfozcn67 (M. ÖZCAN) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Elveda LG.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WizardArms (EmRe G) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefonları çok iyi değil ama TV de bu adamlar biliyor abi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G geleyle (harun aksoy) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar çok çok firma o kadar gelişmiş teknoloji, o kadar rekabet gözüyle baktığım için yazık oldu, ha alırmıydım belki amirel katili diye çıkan güzel bir akıllı telefon çıkarsaydı neden olmasın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T tazmannia 6 gün ( Mesaj Silindi )
    iş bilmeyen mühendisler yüzünden koca bölümü kapatmak zorunda kaldılar. g2 g3 g4 hepsinin anakartını açıp inceledim. biraz donanım, ısıtma- soğutma sistemleri hakkında bilgisi olan adamın yapacağı hatalar değil gerçekten. Ya gerçekten maliyetten kısmak için 3-5 centlik kalemlerden kaçındılar yada gerçekten hak etmeyen insanları hak etmedikleri görevlerde çalıştırmışlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5182 kez okundu.
    88 kişi, toplam 91 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    lg, lg wing ve
    2 etiket daha lg g5 Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Çin’in ilk 7nm ekran kartı piyasaya çıkıyor 1 hf. Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı 1 hf. Apple tarihinin en kötü ürünleri seçildi: İlk sırada garip bir mouse var 1 hf. Marvel'ın yeni dizisi Loki'den yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. Opel, Nisan ayı kampanyasını açıkladı 1 hf. En popüler Android uygulamalarında binlerce güvenlik açığı bulundu 1 hf. KVKK, 20 milyon Türk'ün verilerini sızdıran Facebook’a inceleme başlattı 1 hf. iPhone 13 daha dar bir çentik ile gelecek 1 hf. Peugeot'da Nisan fırsatları: 508 için 1 yıllık akaryakıt hediyesi ve daha fazlası 1 hf. Godzilla vs. Kong ikinci haftasında da 'pandemi rekorları' kırmaya devam ediyor 1 hf. The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi açıklandı 1 hf. Yeni Audi Q3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. HarmonyOS'un yeni özelliği sayesinde tüm Huawei cihazlar birbirleriyle haberleşebilecek 1 hf. 209 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Facebook'taki sızıntıdan Mark Zuckerberg de etkilendi: Telefon numarası ele geçirildi 1 hf. VPN nedir? Hızlı VPN'e neden ihtiyaç duyarız? 1 hf. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan The Godfather'ın yapım sürecini anlatacak dizinin yönetmeni belli oldu 1 hf. Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz? 1 hf. Yılın beklenen oyunlarından Outriders'ta, yalnızca Nvidia ekran kartı sahipleri oyunu duraklatabiliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN LG resmen doğruladı: Mobil bölüm kapanıyor Sonraki Avrupa’nın gelecek nesil savaş uçağı prototipi için Airbus ve Dassault uzlaşma sağladı 1 hf. Boeing 737 Max serisi uçaklar, ülkemizde de gökyüzü ile buluşmaya yaklaştı 1 hf. Havada asılı kalan saksı: LYFE 1 hf. Mobil Oyun Önerisi 13: Blind Drive 1 hf. Mart ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu 1 hf. Sesten COVID-19'u tahmin edebilen mobil uygulama geliştirildi 1 hf. Yeni nesil iMac daha büyük ekranla gelebilir 1 hf. Oppo A74 5G akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı 1 hf. 300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi 1 hf. Cadillac ilk elektrikli otomobilinin yol testlerine başladı 1 hf. Huawei Freebuds 4i incelemesi - 749 TL'ye ANC? 1 hf. Microsoft görev çubuğunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor 1 hf. GitHub kripto madencileri tarafından saldırıya uğradı 1 hf. Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir 1 hf. Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar 1 hf. Ağaç mantarları domateslerin gübre ihtiyacını azaltabilir 1 hf. Tarihin en pahalı oyunu Super Mario Bros. oldu 1 hf. Realme'den aktif gürültü engelleme özellikli yeni kablosuz kulaklık geliyor 1 hf. Milyarder Mark Cuban’dan heyecanlandıran Ethereum yorumu 1 hf. LG, 17 inç ekranıyla Ultra Gear 17 dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız