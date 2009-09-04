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LG, BlackLabel serisinin amiral gemisi BL40 Chocolate'ın Avrupa'da dağıtımına başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,2b
1
25
Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devlerinden LG Mobile, tasarım konusunda iddialı BlackLabel serisinin temmuz ayında tanılan amiral gemisi BL40'ın içinde bulunduğumuz eylül ayında Avrupa ülkelerine dağıtımının başlayacağını anons etti. Ekim ayından itibaren de BL40 diğer ülkelerin sahillerine vuracak.

Bu sefer tasarım açısından olduğu kadar teknik açıdan da dikkat çeken BL40'ın özelliklerini sizler için bir kez daha özetleyecek olursak dört band GSM / dualband HSDPA desteği, 10.9 mm kalınlık, 4 inç 800x345 piksel 16 milyon renk dokunmatik TFT ekran (capasitive), S-Class arayüzü, hareket sensörü, 3.5 mm jak girişi, 1 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD desteği, WI-FI, DLNA, Bluetooth v2.1 + A2DP, 5 MP kamera, Schneider Kreuznach lens, led flaş, otomatik odaklama, VGA video kaydı, A-GPS, FM radyo, FM verici, DivX / XviD desteği ve 1000 mAh lityum iyon batarya göze çarpmakta.

İngiltere'de Carphone Warehouse ve Orange üzerinden satılması beklenen BL40 Chocolate'ın fiyatına ilişkin açıklama yapılmadı.


http://www.lge.com/about/press_release/detail/21832_1.jhtml Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
iğrençç bi telefon aldımm 1 ay kullandım nefret ettim hiçde tavsiye etmem
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777_E 9 yıl
Telefondan 6 günde nefret etmenizin sebebi nedir?
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DH Misafiri 9 yıl
Mb. Ben bl 40 aldım. Tek sorun e-mail ayarlarınıyaptıramadım. Bunun da sebebi teknoloji uzmanlarının cihazı henüz tanımıyorolmaları. Bir de sesli arama yok.bence araba kullananlarda bu çok önemli. Şık bir tasarım. Uzun ama ince oluşu taşınmasında sorun yaratmıyor.
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DH Misafiri 9 yıl
slm arkadaşlar yorumları ve tlf özeliklerine baktım biraza araştırdımkimse tlf nun işletim sistemini işlemcisini ram rom olaylarından bahsetmemiş bilgisi olan varsa paylaşa bilirmi acaba ?
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OverClocK1ng 10 yıl
@OlcaytoHun
Dostum sana öyle geliyor. Belli ki sen beni yanlış anlamışsın. Biraz daha açayım da ne demek istediğimi anla.
Telefonları çok iyi takip eden ve iyi anlayan birisiyim. Ayrıca ekran konularında da baya bi uzmanım. Zira çok MP3 alan birisiyim ve özelliklerini iyice araştırırım.
Esasında yukarıda benim yazdığım bana göre doğru çünkü benim bildiğim başka şeyler de var ben onları düşününce bana doğru geliyor ama yukarıda yazmadığım için sen benim bildiğimi bilmiyorsun.
Ekranın 21:9 olması nedeniyle 800 e çekebilmişler yazmışım eksik olmuş. Zira isterlerse 16:9 u da 800pixel yapabilirler.
Eklemeyi unuttuğum kelime şu.
Eğer 16 yapsalardı boyut 13cm değil daha kısa olurdu. Böyle olursa da internet sayfaları açtığınız zaman ekrandaki pixeller birbirine daha yakın olmak zorunda olacağından dolayı yazılar falan çok ufak kalırdı ve okunması daha zor olurdu. 21:9 yaparak ekran uzunluğunu 13 cm uzun yapmalarının sebebi ekran uzadığından dolayı pixellerin araları daha açık olacak veya pixeller daha büyük olacak ve bu şekilde yazılar daha rahat okunabilecek..
Örneğin 20" monitörlerin native çözünürlüğü 1680*1050.
22" olanların da 1680*1050.
20" monitörlerde bu çözünürlükte yazılar ufak olup zor okunurken 22" olanda daha büyük ve daha rahat okunuyor.
Benim arkadaşımda 20" var ve ben ona gittiğim zaman yazılar karınca kadar olduğundan okumakta zorlanıyorum.
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SorrowfulBlackGarlic 10 yıl
çıkış tarihi nedir hala çıkmadı sanırım..
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OlcaytoHun 10 yıl
OverClocKing@
13 cm olması normal. Zira telefonun ekranı 16:9 değil 21:9. Hayatımda ilk defa böyle ekran görüyorum. Upuzun birşey olmuş. Ama akıllıca. Çünkü bu sayede yatay çözünürlüğü 800 e çekebilmişler.
Yatay çözünürlüğü 800 piksele çekmeleri, ekranın en boy oranının 21:9 seçilmiş olması nedeniyle kendiliğinden ve otomatik olarak olan olan birşey değil. Bu telefonda, ekran en boy oranı 21:9 yapılmak istendiği için yatay ve dikey çözünürlük de ona uygun bir oran verecek şekilde seçilmiş haliyle çünkü 16:9 oranında ekranı olan hemen her telefonda da yatay çözünürlük 800 pikseldir. Bir haber ancak bu kadar yanlış ve ters anlaşılabilir. Hayret ediyorum, nerede Türkçe, dilbilgisi ve edebiyat öğreniyorsun. İlginç olan, belli ki bu siteyi takip ediyorsun, interneti kullanıyorsun, buraya yorum yazabiliyorsun ; yani belli ki teknolojiyi kullanabiliyorsun ama gel gör ki okuduğun sıradan bir haberi yanlış anlıyor ve yanlış anlatıyorsun.
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OverClocK1ng 10 yıl
13 cm olması normal. Zira telefonun ekranı 16:9 değil 21:9
Hayatımda ilk defa böyle ekran görüyorum. Upuzun birşey olmuş. Ama akıllıca. Çünkü bu sayede yatay çözünürlüğü 800 e çekebilmişler.
Burada ama internet sayfalarını sağa sola kaydırmadan rahatça tam ekranda okuyabilmek.
Düşey çözünürlüğün 345 olması önemli değil zira sayfaları okudukça aşağıya kaydırmanız yeterli olacak...
Aferin LG.
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TRaMbLeN 10 yıl
browserda gezinirken sağa sola kayırmaya gerek kalmasın diye böyle yaptılar. diye biliyorum.
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sertacaygun 10 yıl
Uzun "çikolata" ...
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..Knight.. 10 yıl
128 x 51 x 10.9 mm

Yaklaşık 13 cm uzunluğunda.
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cihangir151 10 yıl
incelemelerde güzel ama cok mu cekip uzatmışlar gibi duruyo?
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