LG, BlackLabel serisinin amiral gemisi BL40 Chocolate'ın Avrupa'da dağıtımına başlıyor

Güney Koreli teknoloji devlerinden LG Mobile, tasarım konusunda iddialı BlackLabel serisinin temmuz ayında tanılan amiral gemisi BL40'ın içinde bulunduğumuz eylül ayında Avrupa ülkelerine dağıtımının başlayacağını anons etti. Ekim ayından itibaren de BL40 diğer ülkelerin sahillerine vuracak.

Bu sefer tasarım açısından olduğu kadar teknik açıdan da dikkat çeken BL40'ın özelliklerini sizler için bir kez daha özetleyecek olursak dört band GSM / dualband HSDPA desteği, 10.9 mm kalınlık, 4 inç 800x345 piksel 16 milyon renk dokunmatik TFT ekran (capasitive), S-Class arayüzü, hareket sensörü, 3.5 mm jak girişi, 1 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD desteği, WI-FI, DLNA, Bluetooth v2.1 + A2DP, 5 MP kamera, Schneider Kreuznach lens, led flaş, otomatik odaklama, VGA video kaydı, A-GPS, FM radyo, FM verici, DivX / XviD desteği ve 1000 mAh lityum iyon batarya göze çarpmakta.

İngiltere'de Carphone Warehouse ve Orange üzerinden satılması beklenen BL40 Chocolate'ın fiyatına ilişkin açıklama yapılmadı.