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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG'den 8.200 mAh pile sahip yeni tablet: G Pad 5 10.1

    Güney Kore'li teknoloji devi LG bugün yeni bir tablet çıkardığını duyurdu. Şirketin web sitesinde listelenen G Pad 5 10.1 adlı model 32 GB dahili depolama alanı ve 8.200 mAh kapasiteli pille geliyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG'den 8.200 mAh pile sahip yeni tablet: G Pad 5 10.1
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    LG, 2017 yılında piyasaya sürdüğü LG G Pad 4'ün devamı niteliğinde yeni bir tablet çıkardı. Güney Koreli şirket bugün LG G Pad 5 10.1'i resmen duyurdu. Büyük ekran, devasa batarya ve Android 9.0 işletim sistemi ile gelen cihazın fiyat etiketi 378 dolar. Sadece gümüş renk seçeneği ile sunuluyor.

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    LG G Pad 5 10.1, 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlükte 10.1 inç IPS LCD panele sahip. Gücünü ise artık modası geçmiş bir işlemci olan Snapdragon 821'den alıyor. 4 GB LPDRR4 RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürülen tabletin microSD kart desteği de var. Böylelikle hafızası 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

    LG'den 8.200 mAh pile sahip yeni tablet: G Pad 5 10.1

    Parmak izi tarayıcısı yanda

    LG'nin yeni tabletinin arka panelinde 8 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Önünde ise 5 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası var. Quick Charge 3.0 (hızlı şarj) destekli 8.200 mAh'lik pil içeren cihazda, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Güney Kore'de çıkan LG G Pad 5 10.1'in diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda bir bilgi yok.



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    Fenomenon 2 hf.
    s821 çok eski bir işlemci. yeni işlemcilerden orta seviye işey koysa daha iyi olurdu.
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    DH Misafiri 2 hf.
    kimse dememiş 32 gb hafızanın çöp olduğunu. uygulamaları sd karta taşıyamıyorsunuz.o nedenle hafıza yetersiz sistem 12 gb kullansa kaldı size 20 gb 2 adet 4 gb oyun yükleseniz hafıza diye biye birşey kalmaz.sonra hangi uygulamıyı silsem diye saçbaş yolarsınız.
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    SEO19 2 hf.
    50$ civarında dolaşanlar kazanır.

    1000 tane satmaktansa 1 tane satarım diyenler
    1000 $ dan da satabilir haliyle !
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    selahattın ısık 2 hf.
    821 tablet için gayet iyi yonga ama 200usd üstü fiyatla hiç şansı yok..
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    dr20mouse 2 hf.
    350 dolar demiş Allah rahmet eylesin şimdiden. İpad 6. 7. nesil varken çöp
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    Bloodin 2 hf.
    LG Snapdragon 821'leri bitiremedi :) Güçlü profesyonel tablet isteyenleri i7'yi bile performans olarak utandıran iPad Pro 11 tarafına alalım :))
    Yanıtla +2
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    profecco 2 hf.
    128 gb depolama ve snapdragon 855 olsa tablet yapanlar ölür mü? İnsanların aklında tablet bir şeye yaramaz imajı yerleştirdiler yıllarca. Tabi telefon satışlarını artırmak için.
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    Ussuz 2 hf.
    Başlığı okurken tam heyecanlanmıştım ki tablet yazısını gördüm.
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    Dreandes 2 hf.
    Eldeki 821'leri çıkarmaya çalışıyorlar anlaşılan da bunun hakettiği fiyat 200-250 dolar olmalıydı.
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