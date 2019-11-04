LG'den 8.200 mAh pile sahip yeni tablet: G Pad 5 10.1

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LG, 2017 yılında piyasaya sürdüğü LG G Pad 4'ün devamı niteliğinde yeni bir tablet çıkardı. Güney Koreli şirket bugün LG G Pad 5 10.1'i resmen duyurdu. Büyük ekran, devasa batarya ve Android 9.0 işletim sistemi ile gelen cihazın fiyat etiketi 378 dolar. Sadece gümüş renk seçeneği ile sunuluyor.

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LG G Pad 5 10.1, 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlükte 10.1 inç IPS LCD panele sahip. Gücünü ise artık modası geçmiş bir işlemci olan Snapdragon 821'den alıyor. 4 GB LPDRR4 RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürülen tabletin microSD kart desteği de var. Böylelikle hafızası 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Parmak izi tarayıcısı yanda

LG'nin yeni tabletinin arka panelinde 8 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Önünde ise 5 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası var. Quick Charge 3.0 (hızlı şarj) destekli 8.200 mAh'lik pil içeren cihazda, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Güney Kore'de çıkan LG G Pad 5 10.1'in diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda bir bilgi yok.