IMEI kayıt ücretine bir zam daha geliyor!

Bu yılın Temmuz ayında 618 TL’den 1500 TL’ye çıkan IMEI kayıt ücreti yılbaşında bir kez daha artıyor. IMEI kayıt ücreti 1813 TL olacak.
Vergi Usul Kanunu’na göre her yılbaşında bazı vergiler Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarak zamlanıyor. Yeniden değerleme oranı, TÜİK’in üretici fiyat endeksine göre yüzde 22,58 olarak açıklandı.
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Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oranlarda özel bir değişiklik yapmaması durumunda 2020 Ocak ayı ile birlikte IMEI kayıt ücretine yüzde 22,58 oranında zam yapılacak. Pasaporta IMEI kaydetme ücreti 1813 TL olacak. Yeniden Değerleme Oranı kapsamına giren vergiler, bu ayın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanarak resmileşecek.
https://www.bloomberght.com/vergi-harc-ve-cezalara-yuzde-22-58-zam-yolda-2237143 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uzun süredir ingilteredeyim orada "three" adlı operatörden 35 ülkede geçerli aylık abonmanlığım var.
Simi aldım telefona taktım.1 senedir kullanıyorum.Ayrıca simi alırken adamlara sordum kayıttı blokeydi falan birt durum var mı diye.
Aptal aptal suratıma baktılar ne diyor bu diye?!!!
Parası olanda elma alsın olmayanda armut :) Üretmeyen devamlı betona para yatıran bir ülkeden ne bekliyosunuz para lazım para bu saraylar neyle ayakta duruyor.
Aslında rakamlar açıklansa gelir artması yerine azaldığı görülür. Büyük bir kitle IMEI klonlamak ile olayı cözmüş durumda. Yaş 50 ye yaklaştı, bugüne kadar 5 tel kullandım 3 tanesi yurtdışından alınma. Yani bozulmadığı sürece bir tel en az 5-6 yıl kullandım ama her özelliği, uygulamayı kullanarak, hakkını vererek. Bir önceki iPhone 5, 8 sene kullandım halen babam kullanır.Şimdi Xiaomi ile devam.
bir kuruş ödersem şerefsiz olayım.
Biz ne günah işledikte böyle bir iktidara kaldık yahu?
2 Misafir
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