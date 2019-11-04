IMEI kayıt ücretine bir zam daha geliyor!

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Bu yılın Temmuz ayında 618 TL’den 1500 TL’ye çıkan IMEI kayıt ücreti yılbaşında bir kez daha artıyor. IMEI kayıt ücreti 1813 TL olacak.

Vergi Usul Kanunu’na göre her yılbaşında bazı vergiler Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarak zamlanıyor. Yeniden değerleme oranı, TÜİK’in üretici fiyat endeksine göre yüzde 22,58 olarak açıklandı.

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Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oranlarda özel bir değişiklik yapmaması durumunda 2020 Ocak ayı ile birlikte IMEI kayıt ücretine yüzde 22,58 oranında zam yapılacak. Pasaporta IMEI kaydetme ücreti 1813 TL olacak. Yeniden Değerleme Oranı kapsamına giren vergiler, bu ayın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanarak resmileşecek.

https://www.bloomberght.com/vergi-harc-ve-cezalara-yuzde-22-58-zam-yolda-2237143