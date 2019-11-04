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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    IMEI kayıt ücretine bir zam daha geliyor!

    Temmuz ayında zamlanan IMEI kayıt ücretine yılbaşında bir zam daha geliyor. Cumhurbaşkanı tarafından değişiklik yapılmazsa IMEI kayıt ücreti, yüzde 22,58 oranında artacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    2
    229
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    IMEI kayıt ücretine bir zam daha geliyor!
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    Bu yılın Temmuz ayında 618 TL’den 1500 TL’ye çıkan IMEI kayıt ücreti yılbaşında bir kez daha artıyor. IMEI kayıt ücreti 1813 TL olacak.

    Vergi Usul Kanunu’na göre her yılbaşında bazı vergiler Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarak zamlanıyor.  Yeniden değerleme oranı, TÜİK’in üretici fiyat endeksine göre yüzde 22,58 olarak açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni yılda MTV ve trafik cezalarına ne kadar zam gelecek?"

    Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oranlarda özel bir değişiklik yapmaması durumunda 2020 Ocak ayı ile birlikte IMEI kayıt ücretine yüzde 22,58 oranında zam yapılacak. Pasaporta IMEI kaydetme ücreti 1813 TL olacak. Yeniden Değerleme Oranı kapsamına giren vergiler, bu ayın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanarak resmileşecek.



    https://www.bloomberght.com/vergi-harc-ve-cezalara-yuzde-22-58-zam-yolda-2237143 Yorum Yaz
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    oguzhan297 2 hf. en beğenilen
    3 5 bin yapında telefon yerine imei alalım onla konuşuruz
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    GoldPunch 2 hf.
    Bu ülke bir harika
    1 Yanıt Yanıtla +231
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    Oscar Heykeli 2 hf.
    En yakın zamanda hiçbirşeye ulaşamamamız dileğiyle. Herşey dahada ulaşılamaz olsun.
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    Rebellion87 2 hf.
    150 bin lira yapın

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    Özger 2 hf.
    Önceki hükümetler iş bilmiyorlarmış. Ne üretecen ki, elin adamı üretiyor, sen vergisini al yeter.
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    turoktr 2 hf.
    Yurt dışında imei kaydı bilmem ne gibi saçmalıklar yok.
    Uzun süredir ingilteredeyim orada "three" adlı operatörden 35 ülkede geçerli aylık abonmanlığım var.
    Simi aldım telefona taktım.1 senedir kullanıyorum.Ayrıca simi alırken adamlara sordum kayıttı blokeydi falan birt durum var mı diye.
    Aptal aptal suratıma baktılar ne diyor bu diye?!!!
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    rediceman 2 hf.
    Devamlı zam haberleri ile üzmesinler milleti yapsınlar okkalı bir zam herkes rahatlasın ne iş bilmez insanlar.
    Parası olanda elma alsın olmayanda armut :) Üretmeyen devamlı betona para yatıran bir ülkeden ne bekliyosunuz para lazım para bu saraylar neyle ayakta duruyor.

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    NightWolker 2 hf.
    Verin yetkiyi kardeşinize.
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    L.Croft 2 hf.
    Amerika dan kendime Xiaomi Mi 9 T Pro aldım 300 dolara. Babalar gibi kendim attım imeisini, mis gibi de kullanıyorum. Aptal olmayın, hava atacağız diye kilosu 5 lira olan elmadan almayın,akıllı olun. Yoksa 2 sene sonra kapaklı telefonlara şükür edersiniz.
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    Remy Martin 2 hf.
    Direk yapsınlar abi 5000-10000 neysede kimse düşünmesin artık yurt dışından cihaz getirip kayıt ettirsem kar edermiyim diye, kıvrandırmayın milleti.
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    zanka 2 hf.
    Vergi her ülke için gelir kaynağıdır ve doğrudur. Fakat bizim ülke için vergiler aşırı yüksektir, bazıları haddini aşmıştır. Ha diyeceksiniz ki birçok ülkede de de yüksek.Kısmen doğrudur, kazandığın oranda ödersin.Temel gıda, temel hizmet gibi unsurlarda vergi cüzidir. Et,süt, iletişim, ulaşım gibi hizmetler temel hak olarak görülür ve herbireyin yararlanması öngörülür. Bu imei, pasaport kayıt konularında bir mahkeme yönü denenmeli.Bircok haksız kesintiler, banka vergi kesintileri mahkeme yolu ik durduruldu. Burada da örneğin gurbetten kesin dönüş yapan bir vatandaş veya yurtdışında üniversitede okuyup gelen bir öğrenci IMEI kaydettirmeyip hat kapanmasını bekleyip kapanınca mahkemeye vermeli doğal hakkım gasp edildi diye. Mahkeme-Anayasa mahkemesi- Avrupa insan hakları mahkemesi silsilesi de sonuç alınır hatta hattın kapatıldığı yıl için tazminat alınır bence. Bazen bakıyorsunuz basit birşey için bile Anayasa mah. veya Avrupa mahkemesine gidiliyor.Bu konuda hukukcu kişilerden görüş alınabilinir.Bu emsal karar ile kaldırılabilir veya cüzi boyuta cekilir. Cünkü bu durumu hiçbir Avrupalı kafası, hatta dünya algılayamaz, anlam veremez ki bu durumu duyan yabancı şaşırıyor, niye itiraz etmiyorsunuz, tüketici derneklerimiz, kurumlarımız yok mu diye. Aslında insan düşünüyor da, hani bizi sevmedijlerinden, bizi batırmak için Avrupa ya almıyorlar diyoruz ya, eğer bu mantık doğru ise bu söylemi kabul ediyorsak, aslında Avrupa bu mantıkla bizi engellemek istiyorsa Avrupa Birliğine almalı esas. Bu gibi telefondaki, otomobildeki gibi anlamsız aşırı vergiyi alamaz.Alsa bile vatandaş gider başka ülkeden alır.

    Aslında rakamlar açıklansa gelir artması yerine azaldığı görülür. Büyük bir kitle IMEI klonlamak ile olayı cözmüş durumda. Yaş 50 ye yaklaştı, bugüne kadar 5 tel kullandım 3 tanesi yurtdışından alınma. Yani bozulmadığı sürece bir tel en az 5-6 yıl kullandım ama her özelliği, uygulamayı kullanarak, hakkını vererek. Bir önceki iPhone 5, 8 sene kullandım halen babam kullanır.Şimdi Xiaomi ile devam.
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    Huseyin-ZST 2 hf.
    Abi, "telefon getiren kapının önüne zırhlı s600 bıraksın" deyin. Rahat edelim.



    bir kuruş ödersem şerefsiz olayım.
    Yanıtla +1
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    Bağıran Saman 2 hf.
    ama adam mis gibi yollar yaptı beyler. Yolları kemirir, yollarda yatar, yollar ile alo deriz. Nankör müsünüz nesiniz (!)

    Biz ne günah işledikte böyle bir iktidara kaldık yahu?
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