LG Display, Cadillac ve Mercedes otomobiller için OLED ekran üretecek

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Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek yeni nesil Cadillac Escalade'nin 4K'dan daha yüksek çözünürlüğe sahip 38 inçlik OLED ekranla donatılacağını öğrenmiştik. Gelen son bilgilere göre lüks otomobildeki bu ekranı LG Display üretecek.

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Güney Koreli üretici önümüzdeki yıl otomobiller için OLED panel seri üretimine başlayacak. 2020'nin Şubat ayında tanıtılması beklenen yeni nesil Cadillac Escalade için üretilecek panelin, kavisli tasarıma sahip olacağı bildiriliyor.

Mercedes-Benz'e de ekran tedarik edecek

Ayrıca LG Display, önümüzdeki yıl Mercedes-Benz'in yeni E-Serisi araçları için kavisli OLED panel tedarik etmeyi planlıyor. Sektöre yakın kaynaklardan alınan bu bilgiler resmen teyit edilemedi.

Konuyla ilgili soru yöneltilen bir LG Display yetkilisi, şirket olarak müşterileriyle ilgili herhangi bir detay paylaşmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

https://www.hankyung.com/economy/article/201912198704i