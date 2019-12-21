Ripple fonlama turunda 200 milyon dolara ulaştı

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Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse, yaptığı resmi açıklamada, ''Vizyonumuzu gerçekleştirmek için güçlü bir finansal pozisyondayız. Blockchain alanındaki diğer kişiler büyümelerini yavaşlattı ve hatta kapattı, 2019 boyunca ivme ve endüstri liderliğimizi hızlandırdık'' sözlerine yer verdi.

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Yatırım, firmanın yeni uluslararası yetenekleri daha da ileriye çekmesini ve müşterilere ve ortaklara "daha iyi hizmet vermesini" sağlayacak. Açıklamaya göre, yeni paydaşlar ayrıca Ripple işini büyüttükçe "paha biçilemez endüstri anlayışı ve uzmanlığı" sağlayacaklar.

"Bugüne kadarki en güçlü büyüme yılı" olarak nitelendiren Ripple, RippleNet ödeme ağının 2019'da 300'den fazla müşteriye büyüdüğünü söyledi. Ayrıca, havale şirketindeki yüzde 10'a yakın hissesini alarak MoneyGram ile ortaklık kurdu. Anlaşmanın bir parçası olarak MoneyGram, Ripple’ın ürünlerini sınır ötesi yerleşimler için kullanacak.

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Ripple, önümüzdeki ay mahkemede olacak ve XRP satışlarının kayıt dışı bir güvenlik ihracı olduğunu iddia eden bir davanın reddedilmesi yönündeki savunmasını yapacak.

XRP, yatırım haberi yayıldıkça hafif bir fiyat artışı yaşadı. Piyasa verilerine göre, kripto para birimi aynı gün içerisinde %3-4 arasında bir artışla günü kapattı.

https://www.coindesk.com/ripple-raises-200m-in-series-c-round-led-by-tetragon