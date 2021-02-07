LG Electronics bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürecek

LG Electronics geçtiğimiz ay 31.5 inç 4K ekranlı ilk OLED monitörünü piyasaya sürmüştü. UltraFine OLED Pro 32EP950 isimli model JOLED imzalı bir panel kullanıyor.

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Görünüşe bakılırsa LG ve JOLED bu iş birliğini sürdürecek. İnternete sızdırılan yeni bilgilere göre Güney Koreli şirket bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni model muhtemelen 27EP95 olarak adlandırılacak.

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JOLED'in geçmişi 2015'e dayanıyor

JOLED (Japan OLED) 2015 yılında Japan Display, Sony ve Panasonic tarafından OLED ekran üretmek için kuruldu. Şirket, 2017 yılının Aralık ayı itibarıyla 4.5-Gen pilot üretim hattında 21.6 inç 4K OLED panellerin düşük ölçekli ticari üretimine start verdi.

2020'de ise JOLED, Japonya'da bulunan 5.5-Gen (1300x1500 mm) üretim hattında mürekkep püskürtmeli baskı teknolojisi kullanarak OLED ekran seri üretimine başladı.

https://www.oled-info.com/lg-electronics-release-27-inch-oled-monitor-later-year

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