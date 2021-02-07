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    LG Electronics bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürecek

    Geçen ay ilk OLED monitörünü çıkaran LG, bu kategorideki ürün yelpazesini genişletmeye devam edecek. Şirketin bu yıl JOLED iş birliğiyle 27 inç OLED monitör çıkaracağı bildiriliyor.
    07 Şubat 2021, 17:00 (1 hf.)
    2,5b
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    Monitör
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG Electronics bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürecek

    LG Electronics geçtiğimiz ay 31.5 inç 4K ekranlı ilk OLED monitörünü piyasaya sürmüştü. UltraFine OLED Pro 32EP950 isimli model JOLED imzalı bir panel kullanıyor.

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    Görünüşe bakılırsa LG ve JOLED bu iş birliğini sürdürecek. İnternete sızdırılan yeni bilgilere göre Güney Koreli şirket bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni model muhtemelen 27EP95 olarak adlandırılacak.

    LG Electronics bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürecek
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    JOLED'in geçmişi 2015'e dayanıyor

    JOLED (Japan OLED) 2015 yılında Japan Display, Sony ve Panasonic tarafından OLED ekran üretmek için kuruldu. Şirket, 2017 yılının Aralık ayı itibarıyla 4.5-Gen pilot üretim hattında 21.6 inç 4K OLED panellerin düşük ölçekli ticari üretimine start verdi.

    2020'de ise JOLED, Japonya'da bulunan 5.5-Gen (1300x1500 mm) üretim hattında mürekkep püskürtmeli baskı teknolojisi kullanarak OLED ekran seri üretimine başladı.



    https://www.oled-info.com/lg-electronics-release-27-inch-oled-monitor-later-year Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    S SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    usb 4.0 , ddr5 ramlı , pcie 5 anakartlı sistemime başka monitör mü alacaktım ?
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Su anda samsung C32HG70 kullaniyorum acayip ghosting var fps oyunlarinda daha cok belli ediyor, önceden zowie XL2730 
    kullaniyordum onun ustune monitor tanimam kullandigim en iyi monitordu diye bilirim tek kötü yani asiri parlaklik göz yorabiliyordu
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    4 435 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    G2g Total lag 13 ms geçmediği sürece visually real time kabul edilir. Oled görüntü kalitesi ile LCD paneller karşılaştırılamaz bile. 7-8 bin liraya leş Goruntu kalitesi TN veya VA alacağıma 15’e Oled alırım.
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oled monitor'lerin artilari neler bilen varmi ? Gecikme süresi, ghosting vss nasil acaba
    1 Yanıt Yanıtla
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    K kankixx123 (Samet Biçer) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Fearless_tr
    En son 4ms'ye kadar düştüler diye biliyorum. Biraz da input laga bağlı olmakla birlikte ghosting bu ekranlarda olması yüksek ihtimal taşıyor. (Ghosting derken ölü pikseli kastetmediğini düşünüyorum.) ELMB ile çözerler şimdilik. Yenileme hızlarında da Asus rog telefonlarda hız aşırtmayla 144Hz kadar çıktılar. Yanlış hatırlamıyorsam tvlerde de aynı. Büyük ihtimal 144Hz 4k veya 2k panelle piyasaya sürerler. Her Oled ekran gibi kontrast oranları muhteşem olacak ama LCD gibi akıcılık olacağına çok ümit veremedim. Eğer Oled ısınması, yanması gibi problemleri çözüp gecikmeyi de düşürdüler ise zaten fiyatı dışında sektörde rakipleri olmayacak. Tabi bu varsayımlar profesyonel anlamda değil gaming anlamında. Yoksa oyuncular olarak en son mikroled çıkana kadar bekleriz.
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