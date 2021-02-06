Apple ile Hyundai/ Kia arasındaki elektrikli otomobil üretim görüşmeleri askıya alındı

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Apple'ın Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai ve Kia ile elektrikli otomobil üretimi konusunda görüşmelerde bulunduğu bildirilmişi. Bloomberg'in aktardığı son bilgiye göre Apple Car'ın üretimiyle ilgili yapılan görüşmeler askıya alındı.

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Bloomberg konuyla ilgili çok fazla detay sunmuyor. Sadece otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli otomobil konusundaki görüşmelerin kısa süre önce duraklatıldığı belirtiliyor. Raporda söz konusu müzakelerin daha sonra devam ettirilip ettirilmeyeceği konusunda da herhangi bir ayrıntı yok.

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Sızıntılar Apple'ı rahatsız etti

Sızdırılan bilgilerin projelerini her zaman bir sır gibi saklayan ve tedarikçileriyle arasındaki ilişkiye büyük önem veren Apple'ı rahatsız ettiği belirtiliyor. Bloomberg'in kaynaklarına göre Cupertinolu şirket diğer otomobil üreticileriyle de benzer görüşmelerde bulunuyor.

Daha önce basına yansıyan haberlerde Apple'ın üretim ortaklığı konusunda Kia'ya 3.6 milyar dolar yatırım yapacağı bildirilmişti. Hatta Apple Car'ın 2024'ten itibaren West Point'teki (Georgia) Kia fabrikasında üretilceği ifade edildi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-05/apple-talks-with-hyundai-kia-on-electric-car-paused-recently

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