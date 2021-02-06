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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple ile Hyundai/ Kia arasındaki elektrikli otomobil üretim görüşmeleri askıya alındı

    Apple'ın elektrikli otomobil üretimi için Hyundai'nin yan kuruluşu Kia ile anlaşmaya yakın olduğu bildirilmişti. Gelen son bilgiler Apple Car görüşmelerinin duraklatıldığı yönünde.
    06 Şubat 2021, 17:00 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple ile Hyundai/ Kia arasındaki elektrikli otomobil üretim görüşmeleri askıya alındı
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    Apple'ın Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai ve Kia ile elektrikli otomobil üretimi konusunda görüşmelerde bulunduğu bildirilmişi. Bloomberg'in aktardığı son bilgiye göre Apple Car'ın üretimiyle ilgili yapılan görüşmeler askıya alındı.

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    Bloomberg konuyla ilgili çok fazla detay sunmuyor. Sadece otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli otomobil konusundaki görüşmelerin kısa süre önce duraklatıldığı belirtiliyor. Raporda söz konusu müzakelerin daha sonra devam ettirilip ettirilmeyeceği konusunda da herhangi bir ayrıntı yok.

    Apple ile Hyundai/ Kia arasındaki elektrikli otomobil üretim görüşmeleri askıya alındı
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    Sızıntılar Apple'ı rahatsız etti

    Sızdırılan bilgilerin projelerini her zaman bir sır gibi saklayan ve tedarikçileriyle arasındaki ilişkiye büyük önem veren Apple'ı rahatsız ettiği belirtiliyor. Bloomberg'in kaynaklarına göre Cupertinolu şirket diğer otomobil üreticileriyle de benzer görüşmelerde bulunuyor. 

    Daha önce basına yansıyan haberlerde Apple'ın üretim ortaklığı konusunda Kia'ya 3.6 milyar dolar yatırım yapacağı bildirilmişti. Hatta Apple Car'ın 2024'ten itibaren West Point'teki (Georgia) Kia fabrikasında üretilceği ifade edildi.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-05/apple-talks-with-hyundai-kia-on-electric-car-paused-recently Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple araç maraç üretmeyecek.
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple kek arıyor yiyecek. Vw grubuna uğrasın bir de belki sonuç verir.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hyundai: Apple ile flörtleşiyoruz ama benden duymuş olmayın 😆
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