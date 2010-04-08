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LG GD880'in dağıtımına başlandı; telefonun internet tarayıcısı HTML5 desteği de sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
43b
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17
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın ''3.2 inç (~8.1 cm) dokunmatik ekranlı dünyanın en kompakt cep telefonu'' olarak lanse ettiği GD880'in bu ay itibariyle Avrupa ülkelerine dağıtımına başlandı.

3.2 inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekranın dışında quadband GSM şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabilme, 3.5 mm jak girişi, ivme sensörü, microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, otomatik odaklama, WI-FI 802.11 b/g, Bluetooth, A-GPS, microUSB girişi gibi teknik detaylarıyla dikkat çeken GD880'in internet tarayıcısı Phantom'un HTML5 desteği sunduğu açıklandı. Phantom, teknoloji meraklılarına hızlı olduğu kadar stabil internet deneyimi vaat ediyor.

LG GD880'in fiyatının ülkeden ülkeye farklılık göstereceği belirtilirken fiyatın 350 Euro civarında olacağı tahmin edilmekte.


http://www.lg.com/global/press-release/article/maximize-your-mobile-web-experience-with-new-mini-phone-from-lg.jsp Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
ben ilk çıktığı zmanlarda almiştim. telefon görüntü olarak mükemmel bi tasarım. ama andiroid falan filan değil bataryası 2 gün normal olarak yetiyor. lg kendine has menüsu ve ayrıva üç bölüm ara yüzü var menü biraz ipone tarzı.. müzik konusunda güzel menüsü var normal 3,5 jak kullaklık istediğiniz kullaklığı takabilirsizin ve ses kalitesi düşük bi parcayı dolbidigital tarzında dinleyebilirsiz. dokunmatik ekranı hiç dokunmatik kullanmayan biri için bile cok rahat kullanabilir. üzrinde olan bi sensör sayesinde telefon kulanızdayken yalnışlıkla bi tusa basma olasıgı yok. o sensör tuşları kilitliyo. wifi var ve iyide. google yotube facebook menüsü var ve bu sayede wifi den bağlanarak youtubede olan bi videoyu uzunluğunu ne kadar olursa olasun takılmaksızın izleyebiliyorsunuz ama başka filim sitelerinde filmi şahsen ben izleyemedim ben pek anlamam ayar konusundan belki bi ayarı vardır. kısacası kullanışlı ve dikkat ceken bi telefon. tavsiye konusunda bi andiroid telefondan beklenen programlar özellikler filan yok. ben daha önce LG SHINE kullanıyodum şimdide LG MINI kullanıyorum benim tarzım böyle. sizde bu tarz telefonları seviyosanız öneririm. diger türlü andiroid seviyosanız mesela oyun uygulama program falan filan hiç bulaşmayın derim. çünkü ben hala bi oyun yükleyip oynayamadım. varsa oyun yüklemesini bilen bi arkadaş banada öğretirse memnun olurum.. jar dosyasını yüklüyorum ama açmıyor. sanırsam bi ayarı var ama ben çözemedim. saygılar.
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TheSmallestTall 9 yıl
Telefonu dün sipariş verdim Amazon.de adresinden...190 Euro...TR'deki fiyatla karşılaştırmaya bile değmez :)
Heyecanla beklemekteyim..
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Lee-on! 9 yıl
779tl olması lazım. biraz ağır ama, sanırım kullanılan materyal nedeniyle. Ama buna karşılık kaliteli bir his veriyor. dokunmatik ekranı da kapasitif olması lazım ben öyle düşündüm kullanıtken. ayrıca multitouch desteği de var...
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inexo 9 yıl

Lee-on!

779tl olması lazım. biraz ağır ama, sanırım kullanılan materyal nedeniyle. Ama buna karşılık kaliteli bir his veriyor. dokunmatik ekranı da kapasitif olması lazım ben öyle düşündüm kullanıtken. ayrıca multitouch desteği de var...


teknosa da 799
başka yerde daha uygun olabilir hoşuma gitti fiyat da iyi ama işletim sistemi problem işte
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fatihcanery 9 yıl
steve jobs boşuna flash ölüyor dememiş demekki ,htlm5 e destek gün geçtikçe çoğalıyor...
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DH Misafiri 9 yıl
Cihazın cizgileri cok basarılı,bariz tarzı olan bir model ve şık... ama bir led flas bari olsa hic fena olmazdı LG gibi bir markaya yakısmayan davranıs sekli olmuş,onun dısında tıka basa özellik dolu,3.5jak girişi kuçuk ama önemli bir detay...yinede Km900 Arena bu alemin kesinlikle kralı...
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fatihcanery 9 yıl

DH Misafiri

Cihazın cizgileri cok basarılı,bariz tarzı olan bir model ve şık... ama bir led flas bari olsa hic fena olmazdı LG gibi bir markaya yakısmayan davranıs sekli olmuş,onun dısında tıka basa özellik dolu,3.5jak girişi kuçuk ama önemli bir detay...yinede Km900 Arena bu alemin kesinlikle kralı...

dengesiz tavırların yanına kar kaldı yine,neyse torpilin iyi galiba
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