LG GD880'in dağıtımına başlandı; telefonun internet tarayıcısı HTML5 desteği de sunuyor

LG Mobile'ın ''3.2 inç (~8.1 cm) dokunmatik ekranlı dünyanın en kompakt cep telefonu'' olarak lanse ettiği GD880'in bu ay itibariyle Avrupa ülkelerine dağıtımına başlandı.

3.2 inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekranın dışında quadband GSM şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabilme, 3.5 mm jak girişi, ivme sensörü, microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, otomatik odaklama, WI-FI 802.11 b/g, Bluetooth, A-GPS, microUSB girişi gibi teknik detaylarıyla dikkat çeken GD880'in internet tarayıcısı Phantom'un HTML5 desteği sunduğu açıklandı. Phantom, teknoloji meraklılarına hızlı olduğu kadar stabil internet deneyimi vaat ediyor.

LG GD880'in fiyatının ülkeden ülkeye farklılık göstereceği belirtilirken fiyatın 350 Euro civarında olacağı tahmin edilmekte.

http://www.lg.com/global/press-release/article/maximize-your-mobile-web-experience-with-new-mini-phone-from-lg.jsp