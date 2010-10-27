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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, harici Bluray yazıcısı BE12LU30'u satışa sundu

LG, harici Bluray yazıcısı BE12LU30'u satışa sundu.
8 yıl
15,7b
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5
Optik Sürücüler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LG, harici formda hazırladığı yeni Bluray yazıcısı BE12LU30'u satışa sundu. Beyaz ve siyah renklerden oluşan tasarımıyla ilgi çekici olan Bluray yazıcıda USB 2.0 ve eSATA arabirimlerine yer verilmiş. 4 MB boyutunda tampon belleğe sahip olan LG BE12LU30, 12x hızında Bluray ve 16x hızında DVD yazabiliyor.

LightScribe teknolojisine sahip olan Bluray yazıcının kutu içeriğine CyberLink BD Suite yazılımı dahil edilmiş.

LG'ni tasarımıyla göz dolduran harici BLuray yazıcısı BE12LU30'u 232$'dan satışa sundu.


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halken 8 yıl
Tasarımı güzelmiş.
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1963bursa 8 yıl
Çıktı zaten yeni teknoloji, 1TB'lık BD tabanlı TDK marka BD ler var, BD piyasası çalkalanıyor şu anda, yok olurlar muhtemelen, fahiş fiyat koyup satmadıkları mallar da ellerinde patlayacak.
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fatihcanery 8 yıl
bluray ölü yatırım ,yıllarca ucuzlamadı.yeni bir teknoloji çıkarda şu salak depolamadan kurtuluruz,alsınlar bu fiyattan...
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aquake 8 yıl
hemen 2-3 tane sıparıs edeyım , lakin pahalanır felan :D
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babaeski39 8 yıl
pek bir ucuzmuş cebede sığar mı acaba bu :)
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