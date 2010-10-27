LG, harici Bluray yazıcısı BE12LU30'u satışa sundu.

LG, harici formda hazırladığı yeni Bluray yazıcısı BE12LU30'u satışa sundu. Beyaz ve siyah renklerden oluşan tasarımıyla ilgi çekici olan Bluray yazıcıda USB 2.0 ve eSATA arabirimlerine yer verilmiş. 4 MB boyutunda tampon belleğe sahip olan LG BE12LU30, 12x hızında Bluray ve 16x hızında DVD yazabiliyor.

LightScribe teknolojisine sahip olan Bluray yazıcının kutu içeriğine CyberLink BD Suite yazılımı dahil edilmiş.

LG'ni tasarımıyla göz dolduran harici BLuray yazıcısı BE12LU30'u 232$'dan satışa sundu.