LG ikinci OLED panel fabrikasını açtı

LG Display ikinci OLED panel fabrikasını Çin'de açtı. Şirketin ilk fabrikası Güney Kore'de bulunuyor. Aylık 70.000 ekran üretme kapasitesine sahip.
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LG Display, yeni fabrika ile birlikte üretim hacmini iki katına çıkarmayı planlıyor. Şirketin hedefi ayda 130.000 panel üretmek.
LG Display başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çin fabrikasının zamanla ayda 90.000 OLED ekran üretebilecek kapasiteye ulaşacağını söyledi.
Güney Kore'de LCD üretimi sonlanıyor
2018 yılında OLED paneller şirketin gelirinin %30'luk kısmını oluşturuyordu. 2021 yılına kadar bu rakamın %50'ye yükselmesi bekleniyor.
LG daha önce 2020'nin sonuna kadar Güney Kore'de LCD üretimini durduracağını açıklamıştı. Şirket fabrika altyapısını modernize etmek için 11.25 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.
https://www.prnewswire.com/news-releases/lg-displays-guangzhou-oled-panel-plant-to-start-mass-production-in-earnest-301098707.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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