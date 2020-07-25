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    LG ikinci OLED panel fabrikasını açtı

    OLED panel üretimine odaklanan LG Display, Çin'de yeni bir fabrika açtı. Yeni üretim tesisinin devreye girmesiyle birlikte şirketin OLED ekran üretim kapasitesi iki katına çıkacak.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG ikinci OLED panel fabrikasını açtı
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    LG Display ikinci OLED panel fabrikasını Çin'de açtı. Şirketin ilk fabrikası Güney Kore'de bulunuyor. Aylık 70.000 ekran üretme kapasitesine sahip.

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    LG Display, yeni fabrika ile birlikte üretim hacmini iki katına çıkarmayı planlıyor. Şirketin hedefi ayda 130.000 panel üretmek.

    LG Display başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çin fabrikasının zamanla ayda 90.000 OLED ekran üretebilecek kapasiteye ulaşacağını söyledi.

    LG ikinci OLED panel fabrikasını açtı
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    Güney Kore'de LCD üretimi sonlanıyor

    2018 yılında OLED paneller şirketin gelirinin %30'luk kısmını oluşturuyordu. 2021 yılına kadar bu rakamın %50'ye yükselmesi bekleniyor.

    LG daha önce 2020'nin sonuna kadar Güney Kore'de LCD üretimini durduracağını açıklamıştı. Şirket fabrika altyapısını modernize etmek için 11.25 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.



    https://www.prnewswire.com/news-releases/lg-displays-guangzhou-oled-panel-plant-to-start-mass-production-in-earnest-301098707.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 27 dk.
    LG, OLED ekranlar için yeni fabrikalar açabilecek kadar kendilerine güvendiklerine göre, demek ki ekran yanığı sorununu gidermişler. Acaba öyle mi ?
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