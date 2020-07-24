Huawei Maimang 9'un lansman tarihi açıklandı

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Çinli teknoloji devi Huawei, Maimang 9 akıllı telefonunu 29 Temmuz tarihinde tanıtacağını resmen açıkladı. Cihaz muhtemelen dünyanın farklı bölgelerinde başka isimler altında piyasaya sürülecek.
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Şirket akıllı telefonun arka panel tasarımını gözler önüne seren ilk görüntüsünü de yayınladı. Paylaşılan teaser, Maimang 9'un 64 megapiksel ana sensörle donatılmış iyi bir kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor.
Başlangıç fiyatı sızdırıldı
Lansman öncesinde Huawei, cihazın bazı özellikleri hakkında detay vererek tansiyonu yükseltebilir. Geçtiğimiz günlerde internete sızan bilgiler akıllı telefonun 313 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacağını ortaya koymuştu.
https://www.gizmochina.com/2020/07/24/huawei-maimang-9-launch-date-is-july-27 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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