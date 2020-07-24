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    Huawei Maimang 9'un lansman tarihi açıklandı

    Huawei çok yakında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Çinli şirket Maimang 9'un lansman tarihini açıklarken aynı zamanda cihazın ilk resmi görüntüsünü de paylaştı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Maimang 9'un lansman tarihi açıklandı
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    Çinli teknoloji devi Huawei, Maimang 9 akıllı telefonunu 29 Temmuz tarihinde tanıtacağını resmen açıkladı. Cihaz muhtemelen dünyanın farklı bölgelerinde başka isimler altında piyasaya sürülecek.

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    Şirket akıllı telefonun arka panel tasarımını gözler önüne seren ilk görüntüsünü de yayınladı. Paylaşılan teaser, Maimang 9'un 64 megapiksel ana sensörle donatılmış iyi bir kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor.

    Huawei Maimang 9'un lansman tarihi açıklandı
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    Başlangıç fiyatı sızdırıldı

    Lansman öncesinde Huawei, cihazın bazı özellikleri hakkında detay vererek tansiyonu yükseltebilir. Geçtiğimiz günlerde internete sızan bilgiler akıllı telefonun 313 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacağını ortaya koymuştu.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/24/huawei-maimang-9-launch-date-is-july-27 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    oğuzyalçın 1 sa. yeni yorumcu
    huawei sevdigim bir marka ama çok sık telefon çıkartır oldu biraz yavaş
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