LG Mobile, KM900 Arena modelinin Avrupa'da satışına başlıyor

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LG Mobile, bugün düzenlediği basın duyurusunda teknoloji meraklılarının ilgiyle beklediği KM900 Arena modelinin Avrupa'da satışına başlanacağını açıkladı.

Firmanın üzerinde uzun yıllar çalışarak geliştirdiği üç boyutlu S-Class arayüzünü kullanan Arena'nın teknik özelliklerine sizler için kısaca değinecek olursak dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 3.0 inç 800x480 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran, hareket sensörü, 8 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD desteği, 5 MP kamera, otomatik odaklama, 720x480@30 FPS video kaydı, FM radyo, FM transmitter, WI-FI / Bluetooth / A-GPS bağlantıları ve 1000 mAh kapasiteli batarya göze çarpıyor.

LG Mobile, telefonun bu ay içinde Avrupa pazarına sunulacağını belirtilirken fiyat hakkındaki sessizliğini korumaya devam etti.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM (GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

HSDPA desteği: Var, 7.2 Mbps

İşletim sistemi: Java platformunu destekleyen işletim sistemi (S-Class arayüzü)

Boyut ve ağırlık: 105.9 x 55.3 x 11.9 mm / 105 gram

Ekran: 3.0 inç, 800 x 480 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT

Oryantasyon sensörü: Var

Bellek: 8 GB dahili + 32 GB'a kadar microSD (TransFlash desteği)

Kamera: 5.0 Megapiksel, CMOS sensör, otomatik odaklama, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi

Video kaydı: 720x480@30 FPS / 720x576@25 FPS / 640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS

FM radyo: Var

FM transmitter: Var

3.5 mm jak girişi: Var

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var

A-GPS: Var

TV çıkışı: Var

Batarya: 1000 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 230 dakikaya kadar konuşma süresi)

http://www.lge.com/about/press_release/detail/21132.jhtml#