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LG Mobile, KM900 Arena modelinin Avrupa'da satışına başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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knight
Haber Editörü
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LG Mobile, KM900 Arena modelinin Avrupa'da satışına başlıyor
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LG Mobile, bugün düzenlediği basın duyurusunda teknoloji meraklılarının ilgiyle beklediği KM900 Arena modelinin Avrupa'da satışına başlanacağını açıkladı.

Firmanın üzerinde uzun yıllar çalışarak geliştirdiği üç boyutlu S-Class arayüzünü kullanan Arena'nın teknik özelliklerine sizler için kısaca değinecek olursak dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 3.0 inç 800x480 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran, hareket sensörü, 8 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD desteği, 5 MP kamera, otomatik odaklama, 720x480@30 FPS video kaydı, FM radyo, FM transmitter, WI-FI / Bluetooth / A-GPS bağlantıları ve 1000 mAh kapasiteli batarya göze çarpıyor.

LG Mobile, telefonun bu ay içinde Avrupa pazarına sunulacağını belirtilirken fiyat hakkındaki sessizliğini korumaya devam etti.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM (GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
HSDPA desteği: Var, 7.2 Mbps
İşletim sistemi: Java platformunu destekleyen işletim sistemi (S-Class arayüzü)
Boyut ve ağırlık: 105.9 x 55.3 x 11.9 mm / 105 gram
Ekran: 3.0 inç, 800 x 480 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT
Oryantasyon sensörü: Var
Bellek: 8 GB dahili + 32 GB'a kadar microSD (TransFlash desteği)
Kamera: 5.0 Megapiksel, CMOS sensör, otomatik odaklama, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi
Video kaydı: 720x480@30 FPS / 720x576@25 FPS / 640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS
FM radyo: Var
FM transmitter: Var
3.5 mm jak girişi: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var
A-GPS: Var
TV çıkışı: Var
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 230 dakikaya kadar konuşma süresi)

 


http://www.lge.com/about/press_release/detail/21132.jhtml# Yorum Yaz
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max975 10 yıl
LG bu işte ilerliyor.
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QMATRİS 10 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım Avrupayla aynı anda bizdede satışa sunulur. Renoir çıkmayacağına göre, KM900'ü bekletmemeleri lazım.
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XivA 10 yıl
FM transmitter olayı çok ilginç olmuş. araba radyolarına direk giriş. çok akıllıca :)
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ottoman75 10 yıl
ı phone satısları cok azalacak yazık telefonda yok yok
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Vuze 10 yıl
ekran çözünürlügü hayran bıraktı bende kamera olayıda cok iyi nediyelim beklemedeyiz
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N-0NE 10 yıl
Tasarım olarak omnia=ıphone=km900arena=5800xm niye bütün dizaynlar aynı ?Özellik bakımından omnia gibi olmuş ama pil fazla gitmez o ekrana.Dokunmatiği inş. ıphone gibi olurda diğer modellerden farklı bi özelliği olur.
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Klack 10 yıl
hocam millet iki arada bi derede kalsın diye hepsi anlaşmış bunların :D.. 3.5 mm ve fm transmitter forever..
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1759 10 yıl
Avrupada arena satışa çıkıyor biz daha renoiri bekliyoruz
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