LG Mobile, KM900 Arena modelinin Avrupa'da satışına başlıyor

LG Mobile, bugün düzenlediği basın duyurusunda teknoloji meraklılarının ilgiyle beklediği KM900 Arena modelinin Avrupa'da satışına başlanacağını açıkladı.
Firmanın üzerinde uzun yıllar çalışarak geliştirdiği üç boyutlu S-Class arayüzünü kullanan Arena'nın teknik özelliklerine sizler için kısaca değinecek olursak dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 3.0 inç 800x480 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran, hareket sensörü, 8 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD desteği, 5 MP kamera, otomatik odaklama, 720x480@30 FPS video kaydı, FM radyo, FM transmitter, WI-FI / Bluetooth / A-GPS bağlantıları ve 1000 mAh kapasiteli batarya göze çarpıyor.
LG Mobile, telefonun bu ay içinde Avrupa pazarına sunulacağını belirtilirken fiyat hakkındaki sessizliğini korumaya devam etti.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM (GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
HSDPA desteği: Var, 7.2 Mbps
İşletim sistemi: Java platformunu destekleyen işletim sistemi (S-Class arayüzü)
Boyut ve ağırlık: 105.9 x 55.3 x 11.9 mm / 105 gram
Ekran: 3.0 inç, 800 x 480 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT
Oryantasyon sensörü: Var
Bellek: 8 GB dahili + 32 GB'a kadar microSD (TransFlash desteği)
Kamera: 5.0 Megapiksel, CMOS sensör, otomatik odaklama, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi
Video kaydı: 720x480@30 FPS / 720x576@25 FPS / 640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS
FM radyo: Var
FM transmitter: Var
3.5 mm jak girişi: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var
A-GPS: Var
TV çıkışı: Var
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 230 dakikaya kadar konuşma süresi)
http://www.lge.com/about/press_release/detail/21132.jhtml# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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