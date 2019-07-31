Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üç arka kameralı LG Q60'ın Türkiye fiyatı belli oldu

LG Q60'ın Türkiye lansmanı yapıldı ve telefonun Türkiye fiyatı belli oldu. LG Q60'ın fiyatı, özellikleri ve LG'nin bir başka telefonu LG G8s ThinQ'nun çıkış tarihi:
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
1,4b
17
17
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Üç arka kameralı LG Q60'ın Türkiye fiyatı belli oldu
Tam Boyutta Gör

LG bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile orta segmente yönelik akıllı telefonu LG Q60 modelini Türkiye pazarına sundu. LG Q60’ın Türkiye fiyatı belli oldu.

Üçlü kamerası ve damla çentikli tasarımı ile öne çıkan LG Q60’ın Türkiye fiyatı 2499 TL olarak açıklandı. İlk satın alan müşterilere powerbank, MicroSD kart ve koruma paketi gibi hediyeler sunulacak.

LG Q60 özellikleri

LG Q60 arkada üç adet kamera sensörü barındırıyor. Ana sensör normal açılı çekim, ikinci sensör 120 derece açıyla (geniş açı) çekim yapıyor. Üçüncüsü sensör ise portre fotoğraflar için derinlik tespiti gerçekleştiriyor.

Ana kamera 16 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığına ve 26mm sensör büyüklüğüne sahip. Geniş açılı kamera 5 MP çözünürlüğe, f/2.2 diyafram açıklığına ve 13mm sensör büyüklüğü ile geliyor. Ana kamera 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Black Shark 2 Pro resmen tanıtıldı: Snapdragon 855 Plus işlemci + 12 GB RAM"

Önde ise 13 MP çözünürlüğünde bir adet selfie kamerası bulunuyor. Telefonun hem arka hem ön kamerası ile çekilen fotoğraflara derinlik efekti uygulanabiliyor ve fotoğrafı çektikten sonra dahi derinlik şiddeti değiştirilebiliyor. Telefonun AI CAM desteği bulunuyor. Gün doğumu, yiyecek, manzara gibi sekiz farklı çekim türünü yapay zeka yardımıyla tespit edil ideal çekim ayarlarını otomatik olarak ayarlıyor.

Cihaz gücünü Mediatek Helio P22 yonga setinden alıyor. 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı barındırıyor. MicroSD kart ile hafıza genişletilebiliyor.

LG Q60 6,26 inç büyüklüğünde HD+ (720x1520px) çözünürlüğünde IPS LCD ekran barındırıyor. Damla çentikli ekranın yan çerçeveleri ince tutulurken çene çerçevesi kalın tutulmuş. Telefonun arka yüzeyinde polikarbon plastik kullanılıyor. Arka yüzeyin ortasına parmak izi okuyucu sensör yerleştirilmiş.

MicroUSB girişinden beslenen LG Q60’da 3500 mAh büyüklüğünde bataryaya yer veriliyor. Ses deneyimine önem veren DTS:X 3D Surround Ses özelliği eklenmiş. Bu özellik sayesinde kulaklık ile film, oyun, müzik dinlerken surround ses deneyimi yaşayabiliyoruz. Bluetooth 5.0, MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikası, Android 9.0 işletim sistemi ve Wi-Fi 802.11 ac dual band desteği de telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında.

LG Q60 fiyatı ne kadar 

LG Q60, bugün itibariyle 2499 TL’lik fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

LG G8s ThinQ lansmanı yapıldı

LG’nin amiral gemisi LG G8 ThinQ modelinin birtakım özelliklerinin kırpılmış versiyonu LG G8s ThinQ’nun Türkiye lansmanı yapıldı. Telefon, Ağustos ayında satışa sunulacak ancak fiyatı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Darknesia 4 sa. en beğenilen
Ölü doğanlarda bugün... :D
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B0rd061Mavi 4 sa.
O fiyatla dalga geçiyorlar herhalde.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Gunpower-storm 38 dk.
V30+ ile aynı fiyata satıyorlar ama her yönüyle (HER) daha kötü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 1 sa.
MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikası nedemek?bence editörde bilmiyordur...;) beni ilgilendiren basitçe su geçiriyormu geçirmiyormu..??
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gunpower-storm 37 dk. El_domingo
IP67-68 ratingi var mı acaba.
O askeri standartlara uygunluk düşme-ezilme felan testiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 1 sa.
Aynı paraya LG V30+ geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Sierra 2 sa.
Haydi Vestel akıllanmıyor diyoruz da LG aynı çipsetli cihazı Vestel ile aynı fiyattan sürüyor. Zaten W serisi ie Hindistan'da nabız ölçecek LG. Bu seri üzerinden Helio M70, G90 cihazlar çıkarması olası. Bunu yaptığı an LG istediği başarıya kavuşacak zaten. Nokia ile Xiaomi BBK üçlüsü bu iki çipsete talip.
G8s ThinQ için nefesimi tutmuş bekliyorum. Yıl 2019 hala LG G serisi kadar ilgimi çeken bir telefon serisi kalmadı. Hand ID güzel görünüyor. Ekranın FHD'ye düşürülmesi ile şahane olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 2 sa.
Şu telefonu 1200 tl ye koysunlar satın almam , şaka gibi fiyat resmen , G8s thinq da 6500 tl den satışa sunulacakmış , bu lg mobile ın türkiyeden çekilme vakti çoktan gelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HanDar05 3 sa.
Kimse almazsa ki almayacaktır zaten,6 ay sonra fiyatı yarıya düşer klasik lg işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 3 sa.
6 aya kadar 1200-1500 arası bişeye alırsınız LG telefonları piyasada ölü konumda
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barkin67 3 sa.
1000tl lik telefonda kullanılan işlemci bu nedir ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 3 sa.

yeauw elci Türkiyeden çekildi, satışı yooh, blabalbalba...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 3 sa.
Ağır çöp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
glory34 +161 ceo-tr +93 ÖZELKUVVET +82 csh +78 MustafaC53 +74 12 Angry Men +71 Escapetolife +68 blue_brownie +53 smart1978 +52 anomaly +52
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Üye, 15 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1446 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg q60, lg q60 türkiye fiyatı ve
4 etiket daha lg q60 fiyatı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 25 dk. Porsche fiyatına Renault: İşte yeni Megane RS Trophy-R'ın fiyatı 55 dk. Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi netleşti 1 sa. PS Plus Ağustos 2019 oyunları açıklandı 1 sa. AMD geçen yıla göre büyük düşüş yaşıyor 1 sa. DH Android uygulaması gelişmiş arama özelliği ve birçok yeni özellik ile güncellendi 2 sa. Oyna Kazan toplamda 1BTC ve 50 000 XRP ödül dağıtacak 2 sa. Görüntüyü yakınlaştıran kontakt lens geliştirildi 3 sa. Porsche'nin ilk elektrikli otomobili Taycan, 30.000 ön sipariş aldı 3 sa. Eco Wave Power, dalgadan enerji üreten ikinci santrali kuruyor 4 sa. Microsoft, Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına gelen yenilikleri duyurdu 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Üç arka kameralı LG Q60'ın Türkiye fiyatı belli oldu Sonraki Yeni Opel Combo'ya 130 beygirlik 1.2 benzinli otomatik takviyesi 5 sa. PlayStation 5 çok yüksek seviyeden ön siparişe başladı 6 sa. Black Shark 2 Pro resmen tanıtıldı: Snapdragon 855 Plus işlemci + 12 GB RAM 6 sa. Huawei her şeye rağmen 118 milyon telefon sattı 7 sa. Temassız ödeme limiti 90 liradan 120 liraya yükseltildi 7 sa. Tat algısı normal kilolu ve obez kişiler arasında farklılık gösteriyor 8 sa. Apple, Google'ın iOS'ta bulduğu güvenlik açıklarından birini henüz kapatmadı 8 sa. Sony açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı PlayStation fiyatlarını yükseltebilir 9 sa. Tesla'nın yeni dev ''Powerbank''leri : Megapack 9 sa. Hem yakışıklı hem donanımlı | MSI PS63 Modern incelemesi 10 sa. MediaTek oyunculuk odaklı G90 serisi yongalarını duyurdu 20 sa. SEC onaylı ilk kripto para Quarters oldu 20 sa. Dünya'nın yakınından geçen dev asteroit, astronomları endişelendirdi 20 sa. Facebook Beğen tuşu barındıran siteler verilerden sorumlu olacak 21 sa. Super Mario Maker 2 Video İnceleme 22 sa. Xbox Live Gold Ağustos 2019 oyunları açıklandı 1 gün ADATA PCIe 4.0x4 arayüzünü kullanan GAMMIX S50 SSD’sini duyurdu 1 gün Peaky Blinders beşinci sezon fragmanı yayınlandı 1 gün Nane ağzımızdaki ferahlık hissini nasıl oluşturuyor ? 1 gün AsRock özelleştirilmiş tasarımlı RX 5700 XT modellerinin tarihini doğruladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dünya'nın yakınından geçen dev asteroit, astronomları endişele...
DonanımHaber
Atatürk'ü LGBT Renklerine Boyayıp Duvara Astılar!
DH Forum
İlerde ölecek olmamız çok korkunç değil mi?
DH Forum
Doom, Doom II ve Doom 3 Bugün PS4, Xbox One ve Switch için Çıktı
Bölüm Sonu Canavarı
Doom Eternal'ın Yeni Çok Oyunculu Modu Battlemode Tanıtıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim