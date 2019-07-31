Üç arka kameralı LG Q60'ın Türkiye fiyatı belli oldu

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LG bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile orta segmente yönelik akıllı telefonu LG Q60 modelini Türkiye pazarına sundu. LG Q60’ın Türkiye fiyatı belli oldu.

Üçlü kamerası ve damla çentikli tasarımı ile öne çıkan LG Q60’ın Türkiye fiyatı 2499 TL olarak açıklandı. İlk satın alan müşterilere powerbank, MicroSD kart ve koruma paketi gibi hediyeler sunulacak.

LG Q60 özellikleri

LG Q60 arkada üç adet kamera sensörü barındırıyor. Ana sensör normal açılı çekim, ikinci sensör 120 derece açıyla (geniş açı) çekim yapıyor. Üçüncüsü sensör ise portre fotoğraflar için derinlik tespiti gerçekleştiriyor.

Ana kamera 16 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığına ve 26mm sensör büyüklüğüne sahip. Geniş açılı kamera 5 MP çözünürlüğe, f/2.2 diyafram açıklığına ve 13mm sensör büyüklüğü ile geliyor. Ana kamera 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapıyor.

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Önde ise 13 MP çözünürlüğünde bir adet selfie kamerası bulunuyor. Telefonun hem arka hem ön kamerası ile çekilen fotoğraflara derinlik efekti uygulanabiliyor ve fotoğrafı çektikten sonra dahi derinlik şiddeti değiştirilebiliyor. Telefonun AI CAM desteği bulunuyor. Gün doğumu, yiyecek, manzara gibi sekiz farklı çekim türünü yapay zeka yardımıyla tespit edil ideal çekim ayarlarını otomatik olarak ayarlıyor.

Cihaz gücünü Mediatek Helio P22 yonga setinden alıyor. 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı barındırıyor. MicroSD kart ile hafıza genişletilebiliyor.

LG Q60 6,26 inç büyüklüğünde HD+ (720x1520px) çözünürlüğünde IPS LCD ekran barındırıyor. Damla çentikli ekranın yan çerçeveleri ince tutulurken çene çerçevesi kalın tutulmuş. Telefonun arka yüzeyinde polikarbon plastik kullanılıyor. Arka yüzeyin ortasına parmak izi okuyucu sensör yerleştirilmiş.

MicroUSB girişinden beslenen LG Q60’da 3500 mAh büyüklüğünde bataryaya yer veriliyor. Ses deneyimine önem veren DTS:X 3D Surround Ses özelliği eklenmiş. Bu özellik sayesinde kulaklık ile film, oyun, müzik dinlerken surround ses deneyimi yaşayabiliyoruz. Bluetooth 5.0, MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikası, Android 9.0 işletim sistemi ve Wi-Fi 802.11 ac dual band desteği de telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında.

LG Q60 fiyatı ne kadar

LG Q60, bugün itibariyle 2499 TL’lik fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

LG G8s ThinQ lansmanı yapıldı

LG’nin amiral gemisi LG G8 ThinQ modelinin birtakım özelliklerinin kırpılmış versiyonu LG G8s ThinQ’nun Türkiye lansmanı yapıldı. Telefon, Ağustos ayında satışa sunulacak ancak fiyatı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.