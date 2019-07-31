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Black Shark 2 Pro resmen tanıtıldı: Snapdragon 855 Plus işlemci + 12 GB RAM

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni oyuncu telefonunu duyurdu. Snapdragon 855 Plus yonga seti ile güçlendirilen Black Shark 2 Pro'nun tüm detayları ve fiyatı haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, 18 Mart'ta Snapdragon 855 yonga setinden güç alan Black Shark 2 oyuncu telefonunu tanıtmıştı. Şirket şimdi ise Black Shark 2 Pro modelini duyurdu. Cihaz, Snapdragon 855 Plus yonga seti ile piyasaya sürülen ilk Xiaomi marka telefon oldu.
Ayrıca Bkz. "Temassız ödeme limiti 90 liradan 120 liraya yükseltildi"
Black Shark 2 Pro, 6.39 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü bulunuyor. Akıllı telefonun DC Diming 2.0 ve Magic Press 2.0 teknolojilerini desteklediğini de belirtelim. Dokunmatik ekranın tepki hızı ise 34.7 milisaniyeye çekildi.
Çinli şirketin yeni oyuncu telefonu gücünü Snapdragon 855 Plus ve 12 GB RAM'den alıyor. İhtiyaca göre 128 GB ve 256 GB (UFS 3.0) depolama seçenekleri ile tercih edilebilecek. Kutudan Android 9 Pie tabanlı Black Shark OS yüklü şekilde çıkan telefonun arka paneldeki RGB aydınlatmaların da son derece şık durduğunu söylemek gerek.

Black Shark 2 Pro'nun çıkış tarihi ve fiyatı

Black Shark 2 Pro'nun arka tarafında 48 megapiksel Sony IMX586 ana sensör ve 12 megapiksel ikinci sensörden oluşan çift kamera sistemi var. Ön kısımda ise 20 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.
27 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli pil içeren telefonda geleneksel 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut. Black Shark 2 Pro'nun 128 GB depolama alanına sahip varyantı 435 dolara satılacak. 256 GB'lık versiyonu ise 508 dolar fiyat etiketiyle alıcılarını bekleyecek. Akıllı telefon 2 Ağustos'ta satışa sunulacak.

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Mr. Jingles 7 dk.
Oyun telefonu diye bir şey yok arkadaş. Bugün en üst seviye olan tüm telefonlar zaten oyun telefonudur. Galaxy S10, P30, V30 vs hepsi oyun telefonudur. Oyun telefonu diyorsanız o zaman DX12 desteğini getireceksiniz ve PC dünyasının oyunlarını kırpmadan olduğu gibi telefonda oynatacaksınız. RTX getireceksiniz. Eğer bunları yapamıyorsanız bunları yapamayacak kadar beceriksizseniz kalkıp da oyun telefonu diye saçma sapan ürünler yapmayın. Oyun telefonu demek teknik olarak amiral gemi model demektir.
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mehmet_clk 10 dk.
Asus ROG 'u bu telefona göre artıları olsada pratikte BS2 Pro daha mantıklı duruyor, oyuncu adam aradaki farkı pas geçer bunu alır, seneye gider yenisini alır asus'a o kadar fiyat farkı ödemez. asus ucuza iş yapmalıydı Xiaomi nasıl yapıyor baksınlar.
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SPeaky 20 dk.
ROG Phone 2 her yönüyle çok daha güzel özellik olarak özellikle 6000 pili ve özel soğutma sistemiyle tabi biri 850 küsür dolardan satışa çıkacak deniyor biri 508 dolar orası da ayrı
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