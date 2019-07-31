Black Shark 2 Pro resmen tanıtıldı: Snapdragon 855 Plus işlemci + 12 GB RAM

Xiaomi, 18 Mart'ta Snapdragon 855 yonga setinden güç alan Black Shark 2 oyuncu telefonunu tanıtmıştı. Şirket şimdi ise Black Shark 2 Pro modelini duyurdu. Cihaz, Snapdragon 855 Plus yonga seti ile piyasaya sürülen ilk Xiaomi marka telefon oldu.

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Black Shark 2 Pro, 6.39 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü bulunuyor. Akıllı telefonun DC Diming 2.0 ve Magic Press 2.0 teknolojilerini desteklediğini de belirtelim. Dokunmatik ekranın tepki hızı ise 34.7 milisaniyeye çekildi.

Çinli şirketin yeni oyuncu telefonu gücünü Snapdragon 855 Plus ve 12 GB RAM'den alıyor. İhtiyaca göre 128 GB ve 256 GB (UFS 3.0) depolama seçenekleri ile tercih edilebilecek. Kutudan Android 9 Pie tabanlı Black Shark OS yüklü şekilde çıkan telefonun arka paneldeki RGB aydınlatmaların da son derece şık durduğunu söylemek gerek.

Black Shark 2 Pro'nun çıkış tarihi ve fiyatı

Black Shark 2 Pro'nun arka tarafında 48 megapiksel Sony IMX586 ana sensör ve 12 megapiksel ikinci sensörden oluşan çift kamera sistemi var. Ön kısımda ise 20 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

27 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli pil içeren telefonda geleneksel 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut. Black Shark 2 Pro'nun 128 GB depolama alanına sahip varyantı 435 dolara satılacak. 256 GB'lık versiyonu ise 508 dolar fiyat etiketiyle alıcılarını bekleyecek. Akıllı telefon 2 Ağustos'ta satışa sunulacak.