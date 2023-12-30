LG, ultra hafif Gram serisini yeniledi: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör LG, bugün yaptığı duyuruyla CES 2024 öncesi ultra hafif dizüstü bilgisayar serisi LG Gram ve LG Gram Pro'yu yenilediğini duyurdu. 14 inçten 17 inçe kadar ekran seçenekleri olan Gram serisinin yanında 16 ve 17 inç ekran boyutuna sahip Gram Pro ve ikisi bir arada formunda hibrit 16 inç Gram Pro tanıtılan modeller arasında.

Laptoplar, 14. nesil Intel Core Ultra işlemci, 32 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve normal modeller için 1 TB, Pro modeller için 2 TB PCIe 4.0'a kadar depolama seçeneklerine sahip.

LG Gram 14: En düşük seviye model. 60 Hz, 1080p ekrana sahip. Pro olmayan bilgisayarlar entegre Arc GPU İle geliyor.

En düşük seviye model. 60 Hz, 1080p ekrana sahip. Pro olmayan bilgisayarlar entegre Arc GPU İle geliyor. LG Gram 15: 14 inçlik modelle hemen hemen aynı, ancak gelişmiş IPS ekran ile geliyor.

14 inçlik modelle hemen hemen aynı, ancak gelişmiş IPS ekran ile geliyor. LG Gram 16: Ekran çözünürlüğü 2560 x 1600'e kadar çıkıyor. 400 nit parlaklığa ve değişken yenileme hızına (VRR) sahip ekran seçeneği bulunuyor.

Ekran çözünürlüğü 2560 x 1600'e kadar çıkıyor. 400 nit parlaklığa ve değişken yenileme hızına (VRR) sahip ekran seçeneği bulunuyor. LG Gram 17: Gram 16 ile hemen hemen aynı, ekran daha büyük.

Gram 16 ile hemen hemen aynı, ekran daha büyük. LG Gram Pro 16: 1600p IPS LCD ekran veya 1800p OLED ekran seçeneklerine sahip. Her ikisi de 400 nit parlaklığa sahip ve VRR'yi destekliyor. OLED ekran 120 Hz, IPS ise 144 Hz yenileme hızına sahip. RTX 3050 harici GPU bulunuyor.

1600p IPS LCD ekran veya 1800p OLED ekran seçeneklerine sahip. Her ikisi de 400 nit parlaklığa sahip ve VRR'yi destekliyor. OLED ekran 120 Hz, IPS ise 144 Hz yenileme hızına sahip. RTX 3050 harici GPU bulunuyor. LG Gram Pro 17: 16 inç ile hemen hemen aynı, ancak OLED seçeneği yok.

16 inç ile hemen hemen aynı, ancak OLED seçeneği yok. LG Gram Pro ikisi bir arada 16: 16 inç LG Gram Pro ile aynı yapılandırma seçenekleri bulunuyor. Sadece entegre Arc GPU seçeneği mevcut.

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Bunların dışında laptoplar, 1.10kg ile 1.35kg arasında değişen ağırlığa, 1080p kamera ve yüz tanıma özelliğine ve donanım destekli yapay zeka özelliklerine sahip. Bilgisayarların fiyatları ise henüz belli değil.

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LG Gram Özellikleri

LG Gram 17 (17Z90S) LG Gram 16 (16Z90S) LG Gram 15 (15Z90S) LG Gram 14 (14Z90S) Ekran Boyutu 17 inç 16 inç 15,6 inç 14 inç Çözünürlük WQXGA (2.560 x 1.600) Full HD (1.920 x 1.080) WUXGA (1.920 x 1.200) Parlaklık (Tip.) 350nit (60Hz dokunmatik olmayan), 320nit (60Hz, dokunmatik), 400nit (VRR) 350nit (IPS) / 300nit (AIT) 350nit Yenileme hızı 60Hz / 31-144Hz (VRR, seçenek) 60 Hz Ağırlık 1.350 g (dokunmatik olmayan 60Hz) / 1.350 g (dokunmatik VRR olmayan) / 1.415 g (dokunmatik 60Hz) 1.199 g (dokunmatik olmayan 60Hz) / 1.204 g (dokunmatik olmayan VRR) / 1.260 g (dokunmatik 60Hz) 1.290g (dokunmatik: 1.300g) 1.100 gr Boyut 378,8 x 258,8 x 17,8 mm (dokunmatik olmayan 60Hz, dokunmatik olmayan VRR) 355,1 x 242,3 x 16,8 mm (dokunmatik olmayan 60Hz, dokunmatik olmayan VRR) 356,27x223,4x16,95 mm 312x214,3x16,9 mm 378,8 x 258,8 x 18,8 mm (dokunmatik 60 Hz) 355,1 x 242,3 x 17,8 mm (dokunmatik 60 Hz) Pil 77Wh 72Wh Termal Çift soğutma sistemi İşlemci Intel® Core™ Ultra 7 işlemci / Intel ® Core™ Ultra 5 işlemci GPU Intel® Arc™ grafikleri Hafıza 8/16/32GB LPDDR5X (Çift Kanal, 7467MHz) 8/16/32GB LPDDR5X (Çift Kanal, 6400MHz) Depolama M.2 (2280) Çift SSD yuvaları, Gen4 2 TB / 1 TB / 512 GB / 256 GB (NVMe) Hoparlörler Stereo Hoparlör 2,0W x 2 Stereo Hoparlör 1,5W x 2 Akıllı Amfi (Maks. 5W) Ses Dolby Atmos ile HD Ses G/Ç Bağlantı Noktası 2x USB 3.2 Gen2x1, 2x USB 4 Gen3x2 Tip C (USB PD, DisplayPort, Thunderbolt 4 ile), 1x HDMI 2x USB 3.2 Gen2x1, 2x USB 4 Gen3x2 Tip C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4 ile), 1x HDMI 2x USB 3.2 GEN1x1: 5G 1x USB 4 GEN3x2 (Yıldırım): 40G 1x USB3.2 GEN2x1/DP1.4: 10G HDMI 2.1 (4K@60Hz) Yazılım LG gram Bağlantısı,

Mirametrix'ten LG Bakışı®,

LG Akıllı Asistan LG Gram Bağlantısı, Mirametrix'ten LG Bakışı®, LG Akıllı Asistan Web kamerası Çift Mikrofonlu FHD IR Web Kamerası (yüz tanıma)

LG Gram Pro Özellikleri

LG Gram Pro (16Z90SP) LG Gram Pro (17Z90SP) LG Gram Pro 2'si 1 arada (16T90SP) Ekran Boyutu 16 inç 17 inç 16 inç Çözünürlük WQXGA+ (2.880 x 1.800) OLED WQXGA (2.560 x 1.600) WQXGA+ (2.880 x 1.800) OLED WQXGA (2.560 x 1.600) LCD WQXGA (2.560 x 1.600) LCD Parlaklık (Tip.) OLED: 400 nit 400 nit OLED: 400 nit LCD: 400nit LCD: 400nit Yenileme hızı OLED: 48-120Hz (VRR) 31-144Hz (VRR) OLED: 48-120Hz (VRR) LCD: 31-144Hz (VRR) LCD: 31-144Hz (VRR) Ağırlık 1.199g (iGPU) 1.299g (iGPU) 1,399 gr 1.279g (dGPU) 1.379g (dGPU) Boyut 357,7 x 251,6 x 12,4-12,8 mm (iGPU) 12,6-12,9 mm (iGPU) 357,25x253,8x12,4-12,9 mm 357,7 x 251,6 x 13-14,4 mm (dGPU) 13,2-14,6 mm (dGPU) Pil 77Wh (iGPU) / 90Wh (dGPU) 77Wh Termal Çift soğutma sistemi İşlemci Intel® Core™ Ultra 7 işlemci / Intel ® Core™ Ultra 5 işlemci GPU Intel® Arc™ grafikleri (iGPU) Intel® Arc™ grafikleri GDDR6 4 GB (dGPU) ile NVIDIA RTX 3050 Hafıza Maksimum 32 GB (LPDDR5X Maksimum 7,467 MHz, Çift Kanal) Depolama Çift SSD (M.2) 256 GB / 512 GB / 1 TB (4. Nesil NVMe™) Ses Dolby Atmos ile HD Ses Hoparlörler Stereo Hoparlör (3,0W x2)

Akıllı AMP (MAKS. 5W x2) G/Ç Bağlantı Noktası 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 4 Gen3x2 Tip C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4 ile), HDMI 2.1 Yazılım LG gram Bağlantısı, Mirametrix'ten LG Glance®, LG Akıllı Asistan Web kamerası FHD Web Kamerası + Web Kamerası ve IR Kamera Çift Mikrofon.

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