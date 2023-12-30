LG, ultra hafif Gram serisini yeniledi: İşte özellikleri

Laptoplar, 14. nesil Intel Core Ultra işlemci, 32 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve normal modeller için 1 TB, Pro modeller için 2 TB PCIe 4.0'a kadar depolama seçeneklerine sahip.
- LG Gram 14: En düşük seviye model. 60 Hz, 1080p ekrana sahip. Pro olmayan bilgisayarlar entegre Arc GPU İle geliyor.
- LG Gram 15: 14 inçlik modelle hemen hemen aynı, ancak gelişmiş IPS ekran ile geliyor.
- LG Gram 16: Ekran çözünürlüğü 2560 x 1600'e kadar çıkıyor. 400 nit parlaklığa ve değişken yenileme hızına (VRR) sahip ekran seçeneği bulunuyor.
- LG Gram 17: Gram 16 ile hemen hemen aynı, ekran daha büyük.
- LG Gram Pro 16: 1600p IPS LCD ekran veya 1800p OLED ekran seçeneklerine sahip. Her ikisi de 400 nit parlaklığa sahip ve VRR'yi destekliyor. OLED ekran 120 Hz, IPS ise 144 Hz yenileme hızına sahip. RTX 3050 harici GPU bulunuyor.
- LG Gram Pro 17: 16 inç ile hemen hemen aynı, ancak OLED seçeneği yok.
- LG Gram Pro ikisi bir arada 16: 16 inç LG Gram Pro ile aynı yapılandırma seçenekleri bulunuyor. Sadece entegre Arc GPU seçeneği mevcut.
Bunların dışında laptoplar, 1.10kg ile 1.35kg arasında değişen ağırlığa, 1080p kamera ve yüz tanıma özelliğine ve donanım destekli yapay zeka özelliklerine sahip. Bilgisayarların fiyatları ise henüz belli değil.
LG Gram Özellikleri
|LG Gram 17 (17Z90S)
|LG Gram 16 (16Z90S)
|LG Gram 15 (15Z90S)
|LG Gram 14 (14Z90S)
|Ekran Boyutu
|17 inç
|16 inç
|15,6 inç
|14 inç
|Çözünürlük
|WQXGA (2.560 x 1.600)
|Full HD (1.920 x 1.080)
|WUXGA (1.920 x 1.200)
|Parlaklık (Tip.)
|350nit (60Hz dokunmatik olmayan), 320nit (60Hz, dokunmatik), 400nit (VRR)
|350nit (IPS) / 300nit (AIT)
|350nit
|Yenileme hızı
|60Hz / 31-144Hz (VRR, seçenek)
|60 Hz
|Ağırlık
|1.350 g (dokunmatik olmayan 60Hz) / 1.350 g (dokunmatik VRR olmayan) / 1.415 g (dokunmatik 60Hz)
|1.199 g (dokunmatik olmayan 60Hz) / 1.204 g (dokunmatik olmayan VRR) / 1.260 g (dokunmatik 60Hz)
|1.290g (dokunmatik: 1.300g)
|1.100 gr
|Boyut
|378,8 x 258,8 x 17,8 mm (dokunmatik olmayan 60Hz, dokunmatik olmayan VRR)
|355,1 x 242,3 x 16,8 mm (dokunmatik olmayan 60Hz, dokunmatik olmayan VRR)
|356,27x223,4x16,95 mm
|312x214,3x16,9 mm
|378,8 x 258,8 x 18,8 mm (dokunmatik 60 Hz)
|355,1 x 242,3 x 17,8 mm (dokunmatik 60 Hz)
|Pil
|77Wh
|72Wh
|Termal
|Çift soğutma sistemi
|İşlemci
|Intel® Core™ Ultra 7 işlemci / Intel ® Core™ Ultra 5 işlemci
|GPU
|Intel® Arc™ grafikleri
|Hafıza
|8/16/32GB LPDDR5X (Çift Kanal, 7467MHz)
|8/16/32GB LPDDR5X (Çift Kanal, 6400MHz)
|Depolama
|M.2 (2280) Çift SSD yuvaları, Gen4
|2 TB / 1 TB / 512 GB / 256 GB (NVMe)
|Hoparlörler
|Stereo Hoparlör 2,0W x 2
|Stereo Hoparlör 1,5W x 2
|Akıllı Amfi (Maks. 5W)
|Ses
|Dolby Atmos ile HD Ses
|G/Ç Bağlantı Noktası
|2x USB 3.2 Gen2x1, 2x USB 4 Gen3x2 Tip C (USB PD, DisplayPort, Thunderbolt 4 ile), 1x HDMI
|2x USB 3.2 Gen2x1, 2x USB 4 Gen3x2 Tip C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4 ile), 1x HDMI
|2x USB 3.2 GEN1x1: 5G
|1x USB 4 GEN3x2 (Yıldırım): 40G
|1x USB3.2 GEN2x1/DP1.4: 10G
|HDMI 2.1 (4K@60Hz)
|Yazılım
|LG gram Bağlantısı,
Mirametrix'ten LG Bakışı®,
LG Akıllı Asistan
|LG Gram Bağlantısı,
Mirametrix'ten LG Bakışı®,
LG Akıllı Asistan
|Web kamerası
|Çift Mikrofonlu FHD IR Web Kamerası (yüz tanıma)
LG Gram Pro Özellikleri
|LG Gram Pro
(16Z90SP)
|LG Gram Pro
(17Z90SP)
|LG Gram Pro 2'si 1 arada (16T90SP)
|Ekran Boyutu
|16 inç
|17 inç
|16 inç
|Çözünürlük
|WQXGA+ (2.880 x 1.800) OLED
|WQXGA (2.560 x 1.600)
|WQXGA+ (2.880 x 1.800) OLED
|WQXGA (2.560 x 1.600) LCD
|WQXGA (2.560 x 1.600) LCD
|Parlaklık (Tip.)
|OLED: 400 nit
|400 nit
|OLED: 400 nit
|LCD: 400nit
|LCD: 400nit
|Yenileme hızı
|OLED: 48-120Hz (VRR)
|31-144Hz (VRR)
|OLED: 48-120Hz (VRR)
|LCD: 31-144Hz (VRR)
|LCD: 31-144Hz (VRR)
|Ağırlık
|1.199g (iGPU)
|1.299g (iGPU)
|1,399 gr
|1.279g (dGPU)
|1.379g (dGPU)
|Boyut
|357,7 x 251,6 x 12,4-12,8 mm (iGPU)
|12,6-12,9 mm (iGPU)
|357,25x253,8x12,4-12,9 mm
|357,7 x 251,6 x 13-14,4 mm (dGPU)
|13,2-14,6 mm (dGPU)
|Pil
|77Wh (iGPU) / 90Wh (dGPU)
|77Wh
|Termal
|Çift soğutma sistemi
|İşlemci
|Intel® Core™ Ultra 7 işlemci / Intel ® Core™ Ultra 5 işlemci
|GPU
|Intel® Arc™ grafikleri (iGPU)
|Intel® Arc™ grafikleri
|GDDR6 4 GB (dGPU) ile NVIDIA RTX 3050
|Hafıza
|Maksimum 32 GB (LPDDR5X Maksimum 7,467 MHz, Çift Kanal)
|Depolama
|Çift SSD (M.2)
|256 GB / 512 GB / 1 TB (4. Nesil NVMe™)
|Ses
|Dolby Atmos ile HD Ses
|Hoparlörler
|Stereo Hoparlör (3,0W x2)
Akıllı AMP (MAKS. 5W x2)
|G/Ç Bağlantı Noktası
|2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 4 Gen3x2 Tip C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4 ile), HDMI 2.1
|Yazılım
|LG gram Bağlantısı, Mirametrix'ten LG Glance®, LG Akıllı Asistan
|Web kamerası
|FHD Web Kamerası + Web Kamerası ve IR Kamera Çift Mikrofon.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.