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    LG, ultra hafif Gram serisini yeniledi: İşte özellikleri

    LG, bugün yaptığı duyuruyla ultra hafif dizüstü bilgisayar serisi LG Gram ve LG Gram Pro'yu yenilediğini duyurdu. 14 inçten 17 inçe kadar ekran seçeneklere sahip laptoplar neler sunuyor bakalım.
    LG, ultra hafif Gram serisini yeniledi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    LG, bugün yaptığı duyuruyla CES 2024 öncesi ultra hafif dizüstü bilgisayar serisi LG Gram ve  LG Gram Pro'yu yenilediğini duyurdu. 14 inçten 17 inçe kadar ekran seçenekleri olan Gram serisinin yanında 16 ve 17 inç ekran boyutuna sahip Gram Pro ve ikisi bir arada formunda hibrit 16 inç Gram Pro tanıtılan modeller arasında.

    Laptoplar, 14. nesil Intel Core Ultra işlemci, 32 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve normal modeller için 1 TB, Pro modeller için 2 TB PCIe 4.0'a kadar depolama seçeneklerine sahip. 

    • LG Gram 14: En düşük seviye model. 60 Hz, 1080p ekrana sahip. Pro olmayan bilgisayarlar entegre Arc GPU İle geliyor.
    • LG Gram 15: 14 inçlik modelle hemen hemen aynı, ancak gelişmiş IPS ekran ile geliyor.
    • LG Gram 16: Ekran çözünürlüğü 2560 x 1600'e kadar çıkıyor. 400 nit parlaklığa ve değişken yenileme hızına (VRR) sahip ekran seçeneği bulunuyor.
    • LG Gram 17: Gram 16 ile hemen hemen aynı, ekran daha büyük.
    • LG Gram Pro 16: 1600p IPS LCD ekran veya 1800p OLED ekran seçeneklerine sahip. Her ikisi de 400 nit parlaklığa sahip ve VRR'yi destekliyor. OLED ekran 120 Hz, IPS ise 144 Hz yenileme hızına sahip. RTX 3050 harici GPU bulunuyor.
    • LG Gram Pro 17: 16 inç ile hemen hemen aynı, ancak OLED seçeneği yok.
    • LG Gram Pro ikisi bir arada 16: 16 inç LG Gram Pro ile aynı yapılandırma seçenekleri bulunuyor. Sadece entegre Arc GPU seçeneği mevcut.

    Bunların dışında laptoplar, 1.10kg ile 1.35kg arasında değişen ağırlığa, 1080p kamera ve yüz tanıma özelliğine ve donanım destekli yapay zeka özelliklerine sahip. Bilgisayarların fiyatları ise henüz belli değil.

    LG, ultra hafif Gram serisini yeniledi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    LG Gram Özellikleri

    LG Gram 17 (17Z90S) LG Gram 16 (16Z90S) LG Gram 15 (15Z90S) LG Gram 14 (14Z90S)
    Ekran Boyutu 17 inç 16 inç 15,6 inç 14 inç
    Çözünürlük WQXGA (2.560 x 1.600) Full HD (1.920 x 1.080) WUXGA (1.920 x 1.200)
    Parlaklık (Tip.) 350nit (60Hz dokunmatik olmayan), 320nit (60Hz, dokunmatik), 400nit (VRR) 350nit (IPS) / 300nit (AIT) 350nit
    Yenileme hızı 60Hz / 31-144Hz (VRR, seçenek) 60 Hz
    Ağırlık 1.350 g (dokunmatik olmayan 60Hz) / 1.350 g (dokunmatik VRR olmayan) / 1.415 g (dokunmatik 60Hz) 1.199 g (dokunmatik olmayan 60Hz) / 1.204 g (dokunmatik olmayan VRR) / 1.260 g (dokunmatik 60Hz) 1.290g (dokunmatik: 1.300g) 1.100 gr
    Boyut 378,8 x 258,8 x 17,8 mm (dokunmatik olmayan 60Hz, dokunmatik olmayan VRR) 355,1 x 242,3 x 16,8 mm (dokunmatik olmayan 60Hz, dokunmatik olmayan VRR) 356,27x223,4x16,95 mm 312x214,3x16,9 mm
    378,8 x 258,8 x 18,8 mm (dokunmatik 60 Hz) 355,1 x 242,3 x 17,8 mm (dokunmatik 60 Hz)
    Pil 77Wh 72Wh
    Termal Çift soğutma sistemi
    İşlemci Intel® Core Ultra 7 işlemci / Intel ® Core Ultra 5 işlemci
    GPU Intel® Arc™ grafikleri
    Hafıza 8/16/32GB LPDDR5X (Çift Kanal, 7467MHz) 8/16/32GB LPDDR5X (Çift Kanal, 6400MHz)
    Depolama M.2 (2280) Çift SSD yuvaları, Gen4
    2 TB / 1 TB / 512 GB / 256 GB (NVMe)
    Hoparlörler Stereo Hoparlör 2,0W x 2 Stereo Hoparlör 1,5W x 2
    Akıllı Amfi (Maks. 5W)
    Ses Dolby Atmos ile HD Ses
    G/Ç Bağlantı Noktası 2x USB 3.2 Gen2x1, 2x USB 4 Gen3x2 Tip C (USB PD, DisplayPort, Thunderbolt 4 ile), 1x HDMI 2x USB 3.2 Gen2x1, 2x USB 4 Gen3x2 Tip C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4 ile), 1x HDMI 2x USB 3.2 GEN1x1: 5G
    1x USB 4 GEN3x2 (Yıldırım): 40G
    1x USB3.2 GEN2x1/DP1.4: 10G
    HDMI 2.1 (4K@60Hz)
    Yazılım LG gram Bağlantısı,
    Mirametrix'ten LG Bakışı®,
    LG Akıllı Asistan    		 LG Gram Bağlantısı,

    Mirametrix'ten LG Bakışı®,

    LG Akıllı Asistan
    Web kamerası Çift Mikrofonlu FHD IR Web Kamerası (yüz tanıma)

    LG Gram Pro Özellikleri 

    LG Gram Pro

    (16Z90SP)

    		 LG Gram Pro

    (17Z90SP)

    		 LG Gram Pro 2'si 1 arada (16T90SP)
    Ekran Boyutu 16 inç 17 inç 16 inç
    Çözünürlük  WQXGA+ (2.880 x 1.800) OLED WQXGA (2.560 x 1.600) WQXGA+ (2.880 x 1.800) OLED
    WQXGA (2.560 x 1.600) LCD WQXGA (2.560 x 1.600) LCD
    Parlaklık (Tip.) OLED: 400 nit 400 nit OLED: 400 nit
    LCD: 400nit LCD: 400nit
    Yenileme hızı OLED: 48-120Hz (VRR) 31-144Hz (VRR) OLED: 48-120Hz (VRR)
    LCD: 31-144Hz (VRR) LCD: 31-144Hz (VRR)
    Ağırlık 1.199g (iGPU) 1.299g (iGPU) 1,399 gr
    1.279g (dGPU) 1.379g (dGPU)
    Boyut 357,7 x 251,6 x 12,4-12,8 mm (iGPU) 12,6-12,9 mm (iGPU) 357,25x253,8x12,4-12,9 mm
    357,7 x 251,6 x 13-14,4 mm (dGPU) 13,2-14,6 mm (dGPU)
    Pil 77Wh (iGPU) / 90Wh (dGPU) 77Wh
    Termal Çift soğutma sistemi
    İşlemci Intel® Core Ultra 7 işlemci / Intel ® Core Ultra 5 işlemci
    GPU Intel® Arc™ grafikleri (iGPU) Intel® Arc grafikleri
    GDDR6 4 GB (dGPU) ile NVIDIA RTX 3050
    Hafıza Maksimum 32 GB (LPDDR5X Maksimum 7,467 MHz, Çift Kanal)
    Depolama Çift SSD (M.2)
     256 GB / 512 GB / 1 TB (4. Nesil NVMe)
    Ses Dolby Atmos ile HD Ses
    Hoparlörler Stereo Hoparlör (3,0W x2)
    Akıllı AMP (MAKS. 5W x2)
    G/Ç Bağlantı Noktası 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 4 Gen3x2 Tip C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4 ile), HDMI 2.1
    Yazılım LG gram Bağlantısı, Mirametrix'ten LG Glance®, LG Akıllı Asistan
    Web kamerası FHD Web Kamerası + Web Kamerası ve IR Kamera Çift Mikrofon.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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