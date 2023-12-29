LG, 5 yıl güncelleme alacak 2024 QNED TV serisini tanıttı

Tam Boyutta Gör LG’nin 98 inç seçeneği de olan 2024 QNED TV serisi, canlı görüntü kalitesi, gelişmiş yapay zeka destekli işleme teknolojileri, kapsamlı kişiselleştirme özellikleri ve gelişmiş tasarımla geliyor. α8 yapay zeka işlemciyle güçlendirilen LG’nin yeni QNED TV’leri 5 yıl boyunca webOS güncellemesi alacak. LG’nin 2024 TV serisindeki yenilikler neler bakalım.

Xiaomi yeni 4K TV'lerini pazara sundu: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

LG 2024 QNED TV serisi özellikleri

LG, 2024 QNED TV serisini duyurdu. Yeni LG TV’lerdeki işlemci, yapay zeka performansında 1.3 kat artış, grafik performansında 2.3 kat artış ve işlem hızında 1.6 kat artış sunuyor. Bu ekstra performans genel kullanılabilirlik açısından fark yaratacaktır ve hatta başka bir akış cihazı bağlama ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

AI Picture Pro modu, sahnedeki yüzleri, nesneleri ve arka planları ayırt etmek, dokuyu ve ince detayları zenginleştirmek için derin öğrenmeyi kullanıyor. TV’ler ayrıca görüntüyü bloklara bölen ve her birini analiz ederek en karanlık ve en parlak alanları tespit eden Dynamic Tone Mapping Pro adı verilen bir özellik sunuyor. LG, ses kalitesini artırmak için AI Sound Pro ile birlikte yapay zeka özellikleri de sunuyor. TV’lerin yerleşik hoparlörleri sanal 9.1.2 surround ses veriyor.

LG, yeni QLED TV’lerini en çok ilgi gören ekran boyutlarında sunuyor; 43, 50, 55, 65, 75, 86 ve 98 inç ekran seçenekleri mevcut. TV’ler webOS’in en son sürümüyle geliyor ve beş yıl güncellenecek. LG’nin akıllı TV platformuna gelen yeni özelliklerden en dikkat çekeni, kullanıcı profilleri. Bu, evdeki herkesin TV ayarını kendine göre yapabilmesi anlamına geliyor. TV’ler, kullanıcı profiline göre sesleri bile ayırt edebiliyor ve kullanım geçmişine göre öneriler sunabiliyor.

LG, 2024 TV’lerinin fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmadı. Yeni LG 2024 QNED ve QNED Mini LED TV’ler CES 2024 etkinliğinde sergilenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

LG, 5 yıl güncelleme alacak 2024 QNED TV serisini tanıttı