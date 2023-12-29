LG, 5 yıl güncelleme alacak 2024 QNED TV serisini tanıttı

LG 2024 QNED TV serisi özellikleri
LG, 2024 QNED TV serisini duyurdu. Yeni LG TV’lerdeki işlemci, yapay zeka performansında 1.3 kat artış, grafik performansında 2.3 kat artış ve işlem hızında 1.6 kat artış sunuyor. Bu ekstra performans genel kullanılabilirlik açısından fark yaratacaktır ve hatta başka bir akış cihazı bağlama ihtiyacını ortadan kaldırabilir.
AI Picture Pro modu, sahnedeki yüzleri, nesneleri ve arka planları ayırt etmek, dokuyu ve ince detayları zenginleştirmek için derin öğrenmeyi kullanıyor. TV’ler ayrıca görüntüyü bloklara bölen ve her birini analiz ederek en karanlık ve en parlak alanları tespit eden Dynamic Tone Mapping Pro adı verilen bir özellik sunuyor. LG, ses kalitesini artırmak için AI Sound Pro ile birlikte yapay zeka özellikleri de sunuyor. TV’lerin yerleşik hoparlörleri sanal 9.1.2 surround ses veriyor.
LG, yeni QLED TV’lerini en çok ilgi gören ekran boyutlarında sunuyor; 43, 50, 55, 65, 75, 86 ve 98 inç ekran seçenekleri mevcut. TV’ler webOS’in en son sürümüyle geliyor ve beş yıl güncellenecek. LG’nin akıllı TV platformuna gelen yeni özelliklerden en dikkat çekeni, kullanıcı profilleri. Bu, evdeki herkesin TV ayarını kendine göre yapabilmesi anlamına geliyor. TV’ler, kullanıcı profiline göre sesleri bile ayırt edebiliyor ve kullanım geçmişine göre öneriler sunabiliyor.
LG, 2024 TV’lerinin fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmadı. Yeni LG 2024 QNED ve QNED Mini LED TV’ler CES 2024 etkinliğinde sergilenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.