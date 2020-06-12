LG Velvet'in daha ucuz 4G versiyonu geliyor

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LG, Mayıs ayında 5G bağlantısını destekleyen Velvet isimli bir akıllı telefon duyurmuştu. Güney Koreli şirket şimdi de cihazın 4G versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor.

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LG Velvet 4G, orta sınıf Snapdragon 765G yonga seti yerine iki yıl önce kullanıma sunulan amiral gemisi bir işlemciden güç alacak. Bunun da Snapdragon 845 olacağını görüyoruz.

%20 daha ucuz olacak

5G versiyonundan %20 daha ucuz bir fiyatla satışa sunulacak (yaklaşık 580-600 dolar) cihazın diğer tüm özellikleri ise aynı kalacak. LG'nin yeni tasarım dili uyguladığı Velvet, damla çentikli 6.8 inç OLED ekran taşıyor.

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Akıllı telefon 6 GB RAM, 128 GB hafıza, üçlü arka kamera sistemi, hızlı (25W) ve kablosuz şarj (9W) destekli 4.300 mAh pile sahip. Ayrıca IP68 ve MIL-STD-810G dayanıklılık sertifikaları ile geliyor.

LG Velvet 4G çok yakında resmiyet kazanacak. Ne yazık ki cihazın sadece belirli bölgelerde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

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