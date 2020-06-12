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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG Velvet'in daha ucuz 4G versiyonu geliyor

    LG kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü 5G destekli yeni telefonunun daha uygun fiyatlı versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. LG Velvet 4G, iki yıl öncenin amiral gemisi işlemcisiyle gelecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG Velvet'in daha ucuz 4G versiyonu geliyor
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    LG, Mayıs ayında 5G bağlantısını destekleyen Velvet isimli bir akıllı telefon duyurmuştu. Güney Koreli şirket şimdi de cihazın 4G versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor.

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    LM-G910 model numarasına sahip akıllı telefonun birkaç görüntüsü internete sızdırıldı. Fotoğraflardan biri AIDA64 testini ve dolayısı ile cihazın teknik özelliklerini gösteriyor.

    LG Velvet'in daha ucuz 4G versiyonu geliyor
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    LG Velvet 4G, orta sınıf Snapdragon 765G yonga seti yerine iki yıl önce kullanıma sunulan amiral gemisi bir işlemciden güç alacak. Bunun da Snapdragon 845 olacağını görüyoruz.

    %20 daha ucuz olacak

    5G versiyonundan %20 daha ucuz bir fiyatla satışa sunulacak (yaklaşık 580-600 dolar) cihazın diğer tüm özellikleri ise aynı kalacak. LG'nin yeni tasarım dili uyguladığı Velvet, damla çentikli 6.8 inç OLED ekran taşıyor.

    LG Velvet'in daha ucuz 4G versiyonu geliyor
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    Akıllı telefon 6 GB RAM, 128 GB hafıza, üçlü arka kamera sistemi, hızlı (25W) ve kablosuz şarj (9W) destekli 4.300 mAh pile sahip. Ayrıca IP68 ve MIL-STD-810G dayanıklılık sertifikaları ile geliyor.

    LG Velvet 4G çok yakında resmiyet kazanacak. Ne yazık ki cihazın sadece belirli bölgelerde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.



    Kaynakça https://www.xda-developers.com/lg-velvet-4g-launching-some-regions-2-year-old-qualcomm-snapdragon-845 https://toranji.ir/2020/06/09/lg-velvet-4g-with-snapdragon-845 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    erenanıl 45 dk. yeni yorumcu
    ee yine 3500 4000e gelecek bu vergiler filan pek ucuzlugu kalmıyor sanki
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    javaprof (orhan yılmaz) 1 sa.
    bunlar ne saçma ürün planlama stratejileri yav. fiyata bak çay demle.
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