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LG'den dünyanın en ince monitörü: LED backlit tabanlı E2290V

8 yıl
14,4b
1
14
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG dünyanın en ince monitörü iddiasıyla lanse ettiği yeni monitörünü kullanıma sunuyor. E2290V kod adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki monitör sadece 7.1mm olan kalınlığı ve şık tasarımıyla meraklı bakışları üzerine çekmeyi başarıyor. Full HD formunda olan yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen LED backlit monitörün dinamik karşıtlık oranı 10,000,000:1, tepki süresi 2ms ve tipik parlak seviyesi de 250 cd/m2 olarak açıklandı.

Alüminyum standa sahip olan ve görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan monitörün yurt dışındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı İSE 329 Avro.


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DH Misafiri 8 yıl
sadece prestij.
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Pulstar 8 yıl
Ben de "O ne biçim sehpa öyle?" diyordum. Bağlantılar oradaymış.

Ben almayım kalsın.


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shadow006 8 yıl
Bu tip monitörle sıradan monitör kategorisine girmiyorki, her firma zaman zaman bu tip tasarım ağırlıklı modeller piyasaya sürer. Hem tasarım yarışmalarına katılırlar hemde insanların ilgisini çekerler. Bence tasarımı çok şık olmuş. Ayakları gümüş, arka yüzeyide açık bakır rengi çok zarif ve güçlü bir monitör yapmışlar kutlamak lazım.
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CriticalWave 8 yıl
İnce olunca dahami iyi görüntü sağlıyor



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yc#1 8 yıl
Bağlantıların standa taşınması sayesinde o inceliği elde edebilmişlerdir.
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carter 8 yıl
su alt kismini biraz daha guzel yapabilirlerdi kaba durmus,ozellikleri gercekten iyi fakat fiyat biraz fazla gibi
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vidoko 8 yıl
sırf çok ince diye budadar para vermem sanki monitöre yandan bakıyoruz öncen bakınca kalınlık anlaşılmaz:D:D:
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sedoman34 8 yıl
lg ile kankası samsung yine iş başında. maşallah hiç boş durmuyorlar cayır cayır çalışıyorlar.hele ki tepki süresi ve kontras oranları müthiş insanın inanası geliyor.duvara asacak arkadaşlar da ayagını söküp laptop sogutucu olarak kullanabilirlerse şayet masraf biraz olsun azalacaktır.
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Batuist 8 yıl
duvara asamadıktan sonra masa üstünde duracak bir monitörün ince olmasının ne gibi avantajı olabilir ki??
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spaydix 8 yıl
DENEMEDEN ALMAM LG SABIKALI ÜRETİCİ :)
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maliahmet1 8 yıl
fiyatı cok şişik olmuş ince ama fiyatı şişik bu ne olacak şimdi
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