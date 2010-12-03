LG'den dünyanın en ince monitörü: LED backlit tabanlı E2290V

LG dünyanın en ince monitörü iddiasıyla lanse ettiği yeni monitörünü kullanıma sunuyor. E2290V kod adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki monitör sadece 7.1mm olan kalınlığı ve şık tasarımıyla meraklı bakışları üzerine çekmeyi başarıyor. Full HD formunda olan yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen LED backlit monitörün dinamik karşıtlık oranı 10,000,000:1, tepki süresi 2ms ve tipik parlak seviyesi de 250 cd/m2 olarak açıklandı.

Alüminyum standa sahip olan ve görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan monitörün yurt dışındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı İSE 329 Avro.