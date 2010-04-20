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LG'den tasarımıyla bayanlara hitap eden cep telefonu: JoyPop KH3900

Cep telefonu pazarının önde gelen üreticilerinden LG, tasarımı ile daha çok bayanlara hitap eden cep telefonunu duyurdu.
9 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Cep telefonu pazarının önde gelen üreticilerinden LG, tasarımı ile daha çok bayanlara hitap eden cep telefonunu duyurdu. LG'nin JoyPop KH3900 olarak adlandırdığı telefon ince ve kapaklı bir tasarıma sahip. LG, JoyPop KH3900'de 240 x 400 çözünürlük sunan 2.8 inç boyutlu ekran kullanıyor ayrıca kapağın dış tarafında da simgesel animasyonlar gösterebilen OLED ekran bulunuyor. LG JoyPop KH3900, 2mp kameraya, 190 MB dahili hafızaya, 8GB'ye kadar kapasite imkanı sunan MicroSD kart girişine, Java desteğine sahip. 802.11 b/g WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz veri aktarmı özelliklerini de barındıran telefonun ağırlığının 108 g olduğu belirtildi. LG, JoyPop KH3900'ün Mp3 ve MP4 gibi dosya formatlarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

LG'nin kapaklı tasarıma sahip olan cep telefonu JoyPop KH3900'ün Mayıs ayı başında piyasaya sunulacağı ve fiyatının önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi

 


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sotoxs 9 yıl
cyon ne demek?
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umtyilmz 9 yıl

sotoxs

cyon ne demek?


LG Mobile'ın Uzakdoğudaki adı CYON.

Aynı şekilde Samsung Mobile = Anycall
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korayalttantire 9 yıl
Bu telefon yalnızca Kore pazarı için üretilmiş.
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