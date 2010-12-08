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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin Android 2.3 iddiasına Google'dan yanıt geldi

8 yıl
19,5b
1
42
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin Android 2.3 iddiasına Google'dan yanıt geldi
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Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden LG, Optimus One modeli için Android 2.3 güncellemesi gelmeyeceğini çünkü yeni işletim sisteminin en az 1GHz hızında çalışan işlemciyi minimum sistem gereksinimi olarak zorunlu kıldığını duyurdu. İlk olarak Samsung tarafından Google için üretilen, 1GHz Hummingbird işlemcili Nexus S modelinde kullanılan Android 2.3 işletim sisteminin performans odaklı çeşitli iyileştirmeler içerdiği ve şimdiye kadar hazırladığı en hızlı Android sürümü olduğu biliniyor.

LG'nin Android 2.3'le ilgili açıklamasından hemen sonra Google Android takımının lideri Dan Morrill, Twitter hesabında yaptığı bir açıklamasında, Android 2.3 işletim sistemi için minimum işlemci gereksinimi gibi bir sınırlamanın söz konusu olmadığını açıklayarak duruma netlik kazandırdı. İşte bu noktada merak edilen asıl konu ise LG'nin neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duyduğu. Görünüşe bakılırsa firma, Optimus One modeli için Android 2.3 güncellemesi çıkarmayacak ancak bunun nedeni minimum işlemci gereksinimi de olmayacak. 1GHz'in altındaki işlemcilerle Android 2.3 çok iyi bir performans sunuyor olmasa da donanımsal bir engel olmadığı sürece kullanıcılar, yeni güncellemeleri görmek isteyeceklerdir.

Güncelleme:Android mühendislerinden Brian Swetland'dan da LG'nin iddiasını yalanlayan bir açıklama geldi ve Android 2.2 çalıştıran tüm telefonların Android 2.3 ile daha iyi performans vereceğini söyledi.

LG'nin Android 2.3 iddiasına Google'dan yanıt geldi
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AlperAkbilgi 8 yıl
Android kaç ile oynadınız oyunu? ben 155 mb ram, 600 mhz işmeci ve 2.1 ile takılma olmadan oynuyorum. heronun 280 mb rami olduğunu işlemcisinin de hemen hemen aynı olduğunu göz önüne alırsan gpu dan kaynaklı bir fark olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca iphone kullanıcıları için ücretli olan bu oyun bizim için ücretsiz. Bizdeki rastgele açılan reklamlar performansı azaltıyor..
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0tt0m@n 8 yıl
AlperAkbilgi,

Zaten benim tepki gösterdiğim konu da bu. Kodu native olarak çalıştırmak varken sanal makine kullanmak niye? Masaüstü bilgisayar kullanmıyoruz ki burada. Sonuçta öncelikli olarak düşünmeleri gereken bir pil tüketimi konusu var ki android bu konuda zaten sınıfta kaldı. Kendim yaptığım WM6.1 rom'u ile kullandığım I8000'in pili 12 gün gidiyor, bu süreleri yakalayabilen bir android cihaz duymadım, varsa da helal olsun.

Performans tartışması uzar gider, çünkü aynı cihazda iki ayrı işletim sistemini deneme imkanımız yok. Bazı cihazlarda dual boot olayı var mesela HD2. Ama o cihazlarda işletim sistemlerinin biri orjinal diğeri portlanmış oluyor. Portlanmış işletim sistemi asla tam performansı vermez.

Eğer google'ın android ile ilgili yol haritasında Dalvik JVM'den kurtulma varsa bu güzel bir haber. Geriye bir tek sorun kalıyor o da Google'ın reklam gelirleri için android'te özel hayatı ihlal eden bilgi sızdırmaları. Birçoğunuz bununla ilgili mutlaka birşeyler okumuşsunuzdur.
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bonan61 8 yıl
Yukardaki android sistemi üzerinden google'un telefondan bilgi almasıyla ilgili yazıyı okuduktan sonra, androidli telefonlardan soğudum. Ama kasa ve ekran büyüklüğü onlarda tam istediğim gibi.
LG de dünyanın en büyük mobil üreticilerinden biri!
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bonan61 8 yıl
LG'nin huyudur güncelleme yapmamak. 4 sene evvel k 300 almıştım. Yavaş olduğu halde bi kere güncellemesi çıkmamıştı.
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invisible 8 yıl
Lg güncellemede yavaştır ve global update te yok ülke ülke çıkartıyor:) İlginç bir firma.
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Batuist 8 yıl
HD2'ye çıkmasını dört gözle bekliyorum...!!
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BarGoS 8 yıl
bugun benzin 4 tl olmuş
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real_kuru 8 yıl
BarGoS
bugun benzin 4 tl olmuş


Hastamısın ?
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Adorer 8 yıl

BarGoS

bugun benzin 4 tl olmuş


adam haklı
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igonam 8 yıl
LG işte yeni model çıkarıp ona 2.3 koymak ve satmak varken neden güncelleme yaptırsın? Buna saygı duyarım da neden yalan açıklama ile kıvırmaya çalışırlar onu anlamam ve saygı duymam..
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maliahmet1 8 yıl
güzel bi acıklama olmuş ama zaten 1ghz hızın altındaki akıllı telefonlar pek performanslı deyil zaten onu kastetmek istemiş heralde
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0tt0m@n 8 yıl
maliahmet1

güzel bi acıklama olmuş ama zaten 1ghz hızın altındaki akıllı telefonlar pek performanslı deyil zaten onu kastetmek istemiş heralde


Hayır, cihazlar gayet performanslı. I8000'de windows mobile 6.1 kullanıyorum, işlemciyi 200 mhz'e indirdim ve gayet iyi çalışıyor.
Performanssız çalışan android'in kendisi
O kadar kötü bir işletim sistemi ki sistem kaynaklarını resmen sömürüyor. Ama nokiadan geçme kitle için bu hiç önemli değil, iphone gibi animasyonlu menüleri olsun o zaman kraldır.

Güncelleme: Ki zaten bir yalanlama gelmiş, 1 ghz işlemci mobil cihazlarda oldukça yüksek bir rakam. İşletim sistemi Android olsa dahi yeterli bir rakam.
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xxxx1 8 yıl

maliahmet1

güzel bi acıklama olmuş ama zaten 1ghz hızın altındaki akıllı telefonlar pek performanslı deyil zaten onu kastetmek istemiş heralde

Senin dediğini senden başka diyen yok yukardaki yazıda...Günümüzde akıllı katogorisine giren cihazların %80 i 1ghz altında!!! gayette başarılılar...
sanırım elindeki 1ghz diğerlerini atelefondan bile saymadığına göre...[>:]
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