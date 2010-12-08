LG'nin Android 2.3 iddiasına Google'dan yanıt geldi

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden LG, Optimus One modeli için Android 2.3 güncellemesi gelmeyeceğini çünkü yeni işletim sisteminin en az 1GHz hızında çalışan işlemciyi minimum sistem gereksinimi olarak zorunlu kıldığını duyurdu. İlk olarak Samsung tarafından Google için üretilen, 1GHz Hummingbird işlemcili Nexus S modelinde kullanılan Android 2.3 işletim sisteminin performans odaklı çeşitli iyileştirmeler içerdiği ve şimdiye kadar hazırladığı en hızlı Android sürümü olduğu biliniyor.

LG'nin Android 2.3'le ilgili açıklamasından hemen sonra Google Android takımının lideri Dan Morrill, Twitter hesabında yaptığı bir açıklamasında, Android 2.3 işletim sistemi için minimum işlemci gereksinimi gibi bir sınırlamanın söz konusu olmadığını açıklayarak duruma netlik kazandırdı. İşte bu noktada merak edilen asıl konu ise LG'nin neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duyduğu. Görünüşe bakılırsa firma, Optimus One modeli için Android 2.3 güncellemesi çıkarmayacak ancak bunun nedeni minimum işlemci gereksinimi de olmayacak. 1GHz'in altındaki işlemcilerle Android 2.3 çok iyi bir performans sunuyor olmasa da donanımsal bir engel olmadığı sürece kullanıcılar, yeni güncellemeleri görmek isteyeceklerdir.

Güncelleme:Android mühendislerinden Brian Swetland'dan da LG'nin iddiasını yalanlayan bir açıklama geldi ve Android 2.2 çalıştıran tüm telefonların Android 2.3 ile daha iyi performans vereceğini söyledi.