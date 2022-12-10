En pahalı iPhone önümüzdeki yıl geliyor: iPhone 15 Ultra'nın fiyatı sızdı

LeaksApplePro'ya göre yeni serinin en üst modeli olması beklenen iPhone 15 Ultra, 1.199 veya 1.299 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Böylece cihaz mevcut iPhone 14 Pro Max'ten 100 ya da 200 dolar daha pahalı olacak.
Neden bu kadar pahalı olacak?
LeaksApplePro, iPhone 15 Ultra'nın serideki beşinci model mi olacağını yoksa iPhone 15 Pro Max'in yerini mi alacağını belirtemedi. Yeni telefonun rekor fiyatı üst düzey özellikler, titanyum çerçeve ve çift selfie kamerası içermesinden kaynaklanacak.
Bu arada 1 TB depolama kapasitesine sahip en pahalı iPhone 14 Pro Max'in ABD'de 1.599 dolara satıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla, iPhone 15 Ultra'nın en yüksek konfigürasyonunun fiyatı 1.799 doları bulabilir. LeaksApplePro daha önce iPhone 15 Ultra'nın 2023 yılında tanıtacağını ve A17 Bionic çiple donatılacağını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım