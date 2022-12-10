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    En pahalı iPhone önümüzdeki yıl geliyor: iPhone 15 Ultra'nın fiyatı sızdı

    iPhone 15 sızıntıları Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları için iddialı planlar yaptığı ortaya koyuyor. Ancak görünen o ki tüm bunların ağır bir bedeli olacak. Ultra modeli için fiyat bilgisi geldi.
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    En pahalı iPhone 2023'te geliyor: iPhone 15 Ultra fiyatı sızdı Tam Boyutta Gör
    Apple, akıllı telefon yelpazesindeki en pahalı iPhone'u 2023 yılında piyasaya sürecek gibi görünüyor. Sızıntı konusunda hayli iyi bir sicili olan LeaksApplePro, Cupertinolu şirketin önümüzdeki yıl çıkacak amiral gemisinin fiyat etiketini açıkladı.

    LeaksApplePro'ya göre yeni serinin en üst modeli olması beklenen iPhone 15 Ultra, 1.199 veya 1.299 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Böylece cihaz mevcut iPhone 14 Pro Max'ten 100 ya da 200 dolar daha pahalı olacak.

    En pahalı iPhone 2023'te geliyor: iPhone 15 Ultra fiyatı sızdı Tam Boyutta Gör

    Neden bu kadar pahalı olacak?

    LeaksApplePro, iPhone 15 Ultra'nın serideki beşinci model mi olacağını yoksa iPhone 15 Pro Max'in yerini mi alacağını belirtemedi. Yeni telefonun rekor fiyatı üst düzey özellikler, titanyum çerçeve ve çift selfie kamerası içermesinden kaynaklanacak.

    Bu arada 1 TB depolama kapasitesine sahip en pahalı iPhone 14 Pro Max'in ABD'de 1.599 dolara satıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla, iPhone 15 Ultra'nın en yüksek konfigürasyonunun fiyatı 1.799 doları bulabilir. LeaksApplePro daha önce iPhone 15 Ultra'nın 2023 yılında tanıtacağını ve A17 Bionic çiple donatılacağını söylemişti.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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