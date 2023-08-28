Sınırları zorlayan Realme GT 5 tanıtıldı: 9 dakikada tam şarj oluyor!

Tam Boyutta Gör Realme, popüler GT serisinin en son üyesi Realme GT 5’i resmî olarak tanıttı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili en ucuz telefon olan Realme GT 5, saat hızlarını sistem ayarlarından değiştirme imkanı vermesiyle rakiplerinden ayrılıyor. Realme GT 5 özellikleri, fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

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Burning Mode, Özel cam tasarım

Tam Boyutta Gör Realme GT 5’in en dikkat çekici özelliklerinden biri; Burning Mode. Bu mod, telefonun maksimum hızda çalışabilmesi için kullanıcıya tam frekans hızları sunuyor ancak bunun için Realme belirtmese de ekstra bir fan ihtiyacı olabilir. Bunun dışında dikkat çeken bir detay; Realme’nin cam tasarım için BYD Electronics ile birlikte çalışması. Telefonun arka paneli çift ton gövdeden oluşuyor ve büyük kamera adasının yanında cam içinde işlemciyi gösteren bir bölüm mevcut.

Realme GT5, 6.74 inç, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunan delik çentikli OLED ekrana sahip. Telefon, daha iyi bir görsel deneyim için PixelWords tarafından geliştirilen bağımsız bir X7 ekran çipine de sahip. Ekran, 1400 nit maksimum parlaklık, 2160 PWM karartma, %93.7 ekran gövde oranı sunuyor.

Farklı hızlar sunan iki ayrı model

Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile donatılan Realme GT 5’in en üst modeli 24GB RAM (LPDDR5), 1TB depolama alanı (UFS 4.0) sunuyor. Pil kapasitesi ve şarj hızı açısından iki model mevcut. Biri, 150W hızlı şarjı destekleyen 5240 mAh bataryadan güç alıyor. Realme, bu modelin 18 dakikada tam şarj olduğunu söylüyor. Diğeri, 4600 mAh bataryaya sahip ancak 240w hızlı şarjı destekliyor. Bu model, 9 dakika 30 saniyede tam şarj oluyor.

Üçlü kamera

Tam Boyutta Gör Realme GT 5, arkada üçlü kamera kurulumuna sahip. OIS ve PDAF’i destekleyen Sony IMX890 sensörlü 50MP ana kameraya, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Önde de 16MP kamera mevcut. Ekran içi parmak izi okuyuculu telefon, arka planda 76 uygulamayı çalıştırmaya olanak tanıyan Whirlwind bellek motoru 2.0, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 arayüzü ile geliyor.

Realme GT 5 fiyatı

Tam Boyutta Gör Realme GT 5, 4 Eylül’de Çin’de gümüş ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Realme GT 5 başlangıç fiyatı; 411 dolar. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

12GB + 256GB : 411 dolar

: 411 dolar 16GB + 512GB : 520 dolar

: 520 dolar 24GB + 1TB: 520 dolar

Realme GT 5 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6,74 inç, 1.5K çözünürlük, 144Hz, 1400 nit, AMOLED PRO-XDR

: 6,74 inç, 1.5K çözünürlük, 144Hz, 1400 nit, AMOLED PRO-XDR İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek : 12GB/16GB/24GB RAM (LPDDR5X)

: 12GB/16GB/24GB RAM (LPDDR5X) Depolama : 256GB/512GB/1TB (UFS 4.0)

: 256GB/512GB/1TB (UFS 4.0) Yazılım : Android 13, Realme UI 4.0

: Android 13, Realme UI 4.0 Arka kamera : 50MP Sony IMX890 + 8MP ultra geniş kamera + 2MP makro lens

: 50MP Sony IMX890 + 8MP ultra geniş kamera + 2MP makro lens Ön kamera : 16MP

: 16MP Batarya: 4.600mAh, 240W hızlı şarj / 5.240mAh, 150W hızlı şarj

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Realme GT 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı